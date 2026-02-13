Las mejores ofertas de la semana en Amazon: descuentos de hasta el 60% en hogar, moda y belleza
Fichamos los mejores descuentos en diferentes categorías para que puedas ahorrar al máximo
Moda, hogar, belleza, deportes... Una semana más, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado las mejores ofertas de Amazon para que nuestros lectores puedan ahorrar en sus compras. En total, hemos fichado 15 productos, muchos a mitad de precio, pertenecientes a grandes marcas, como Braun, Vans o BaByliss.
Camiseta térmica
Con un diseño ergonómico, esta camiseta térmica tiene un corte entallado con mangas raglán para una mayor libertad de movimientos. Es ideal para llevar como camiseta interior en los días de mucho frío o como una única capa en condiciones climáticas más suaves.
La mezcla de lana merino antibacteriana y poliamida de alta calidad proporcionan la composición ideal para mantenerte abrigado en climas fríos. Asimismo, las propiedades naturales de la lana merino ofrecen control de temperatura, absorción de humedad y resistencia al olor durante todo el día.
60% de descuento, ahorra 54 euros.
Zapatillas de estar por casa
Cuentan con suela antideslizante para evitar resbalones al andar por casa o al salir a recoger un paquete. Asimismo, están acolchadas con espuma viscoelástica de alta densidad para un uso cómodo, mientras que su forro de felpa les aporta calidez para mantener tus pies calientes en los días más fríos. Además, gracias a su diseño clásico slip-on, estas zapatillas de estar por casa son muy fáciles de poner.
52% de descuento, ahorra 15,65 euros.
Zapatillas Vans
Una oportunidad única: las zapatillas Vans clásicas a mitad de precio. Su estilo atemporal, con la franja lateral distintiva de color blanco sobre fondo negro, nunca pasa de moda. Igualmente, son sencillas y fáciles de combinar con cualquier outfit.
Se trata de unas zapatillas de tela con cierre de cordones y suela de goma. Asimismo, su diseño con puntera redonda y cuello acolchado proporciona mayor comodidad.
51% de descuento, ahorra 38 euros.
Bata polar de franela
Diseño elegante con cuello chal de lana, manga larga y cinturón ajustable en la cintura para ajustarla a tu medida. Además, tiene dos bolsillos delanteros bastante grandes en los que te cabe el móvil o el mando de la televisión para tener todo lo necesario a mano.
Cómoda y calentita, está confeccionada con material polar de primera calidad para un acabado ultrasuave. Puedes elegir entre el color ciruela, gris acero o rosa claro.
50% de descuento, ahorra 13,46 euros.
Calcetines térmicos
Fabricados con hilo ultrasuave therma-wool para proporcionar una excelente capacidad de aislamiento, atrapando el calor corporal, y manteniendo los pies calientes en condiciones de frío. Asimismo, son gruesos, ya que cuentan con refuerzos en el talón y la punta para mayor resistencia, mejor amortiguación y más calidez. Igualmente, estos calcetines térmicos son transpirables y permiten la circulación de aire para mantener los pies frescos.
49% de descuento, ahorra 7,32 euros.
Botas ‘barefoot’
Estas botas de invierno con puntera ancha aumentan la estabilidad y el equilibrio en cada pisada. Asimismo, su suela antideslizante con diseño ‘Zero Drop’ se ajusta a la curva natural del pie y reduce el riesgo de caídas.
Igualmente, para mantener los pies calientes en los días de frío intenso, cuentan con un forro completo de piel, así como con un tejido de tela Oxford, eficaz contra salpicaduras ligeras y condiciones húmedas.
47% de descuento, ahorra 9 euros.
Robot aspirador y mopa doble
Proporciona una aspiración ultrapotente con doble cepillo antienredos para evitar que el pelo se enrolle, facilitando así una limpieza profunda y reduciendo el mantenimiento. Su depósito de agua de 270 ml permite aspirar y limpiar al mismo tiempo: en concreto, tres niveles de agua y una mopa extraíble limpian desde el polvo más fino hasta las manchas más secas.
Por otro lado, cuenta con navegación inteligente con láser de 360°, que escanea la casa en tiempo real, planifica la ruta más eficiente y guarda varios mapas de suelos. Igualmente, con la aplicación Roborock, puedes configurar zonas, programas y niveles de aspiración para adaptar la limpieza a la distribución de tu hogar.
46% de descuento, ahorra 106,50 euros.
Regleta vertical con interruptor
Ahorra espacio con esta regleta con diseño de torre de enchufes. Es compacta y cuenta con un cable de extensión de cobre de 2 m, hecho de material de PC ignífugo. Asimismo, tiene un interruptor en la parte superior que te permite apagar todos los enchufes con solo presionar el botón. Está equipada con cuatro puertos usb para carga rápida de múltiples dispositivos y una extensión de enchufe con un total de ocho tomas.
44% de descuento, ahorra 15,77 euros.
Secador de pelo BaByliss
Con 2.200W de potencia asegura un secado rápido y sin esfuerzo. Está diseñado con tecnología iónica antiencrespamiento que reduce el frizz añadiendo brillo y suavidad para un acabado pulido. Cuenta con dos ajustes de temperatura y dos velocidades, así como con un botón de aire frío, e incluye una boquilla para peinados lisos y un difusor para potenciar los rizos naturales.
42% de descuento, ahorra 25 euros.
Dos balizas V16 homologadas
Con una visibilidad de 360º y un alcance superior a 1km, estas balizas V16 cuentan con la homologación oficial de la DGT para garantizar la máxima seguridad. Además, son versátiles, ya que pueden fijarse de dos formas distintas: haciendo uso de la base magnética ultrarresistente o utilizando la ventosa incluida, que te permite una óptima sujeción en techos de aluminio, cristal u otros materiales no metálicos.
41% de descuento, ahorra 36,45 euros.
Recortadora Braun
Esta recortadora ‘All-in-One’ garantiza un afeitado profesional y sin esfuerzo. Consiste en un kit 12 en 1 con accesorios para el cuidado de la barba, orejas, nariz y el rasurado corporal masculino. Gracias a su tecnología ‘Autosense’, conseguirás la máxima eficiencia en cualquier longitud de barba, así como un afeitado apurado con el cabezal ‘PreciosionShave’. No te preocupes por las zonas sensibles, pues su tecnología ‘SkinGuard’ está diseñada para un rasurado seguro y cómodo.
40% de descuento, ahorra 40 euros.
Máquina de presoterapia para piernas
Este masajeador de piernas está diseñado especialmente para pies, pantorrillas y muslos. Entre sus funciones principales, sirve para aliviar el dolor y la fatiga muscular, así como para promover la circulación sanguínea.
Sus botas de masaje son ajustables y se pueden adaptar a cualquier tamaño. Asimismo, cuentan con seis modos de uso y cuatro intensidades de masaje con un temporizador de apagado automático tras 20 minutos de uso.
40% de descuento, ahorra 60 euros.
Bicicleta estática plegable
Ponte en forma con hasta 16 niveles de resistencia. Esta bicicleta estática cuenta con un asiento ajustable, adecuado para usuarios con diferentes alturas, que proporciona una posición ergonómica y reduce la presión sobre las rodillas. También se puede controlar el progreso con la pantalla electrónica, que muestra el tiempo, la distancia, la velocidad o las calorías quemadas.
Además, hacer deporte nunca fue tan entretenido, ya que tiene un soporte integrado para colocar el teléfono y reproducir vídeos instructivos o de entretenimiento durante las sesiones de entrenamiento.
39% de descuento, ahorra 65,50 euros.
Manta polar con borreguito
Esta manta reversible tiene una parte inferior suave como la lana de una oveja y una parte superior de forro polar que proporciona una calidez excelente. Gracias a su gran tamaño, la puedes utilizar tanto en el sofá como en la cama, así que se acabó pasar frío por las noches.
35% de descuento, ahorra 15,84 euros.
Dos linternas frontales recargables
Cada una de estas linternas tiene ocho modos de iluminación: cinco principales y tres de sensor. Su combinación de tecnología avanzada led y cob permite una emisión de luz uniforme en una amplia área de iluminación. Por otro lado, el ángulo de iluminación se puede ajustar fácilmente a 45 grados hacia arriba o abajo para alumbrar de forma concreta el espacio necesario.
31% de descuento, ahorra 7,95 euros.
Preguntas frecuentes sobre las ofertas de la semana en Amazon
¿Cuándo terminan la mayoría de las ofertas?
La mayoría de estas ofertas terminan durante el fin de semana, por lo que no dejes escapar la oportunidad. Sin embargo, en la página de compra de cada producto puedes comprobar la fecha límite correspondiente.
[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de febrero de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.