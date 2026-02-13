Las mejores ofertas de la semana en Amazon: descuentos de hasta el 60% en hogar, moda y belleza

Moda, hogar, belleza, deportes... Una semana más, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado las mejores ofertas de Amazon para que nuestros lectores puedan ahorrar en sus compras. En total, hemos fichado 15 productos, muchos a mitad de precio, pertenecientes a grandes marcas, como Braun, Vans o BaByliss.

Camiseta térmica

Con un diseño ergonómico, esta camiseta térmica tiene un corte entallado con mangas raglán para una mayor libertad de movimientos. Es ideal para llevar como camiseta interior en los días de mucho frío o como una única capa en condiciones climáticas más suaves.

La mezcla de lana merino antibacteriana y poliamida de alta calidad proporcionan la composición ideal para mantenerte abrigado en climas fríos. Asimismo, las propiedades naturales de la lana merino ofrecen control de temperatura, absorción de humedad y resistencia al olor durante todo el día.

60% de descuento, ahorra 54 euros.

Camiseta térmica DANISH ENDURANCE. Cortesía de Amazon

Zapatillas de estar por casa

Cuentan con suela antideslizante para evitar resbalones al andar por casa o al salir a recoger un paquete. Asimismo, están acolchadas con espuma viscoelástica de alta densidad para un uso cómodo, mientras que su forro de felpa les aporta calidez para mantener tus pies calientes en los días más fríos. Además, gracias a su diseño clásico slip-on, estas zapatillas de estar por casa son muy fáciles de poner.

52% de descuento, ahorra 15,65 euros.

Zapatillas de estar por casa con 'Memory Foam'. Cortesía de Amazon

Zapatillas Vans

Una oportunidad única: las zapatillas Vans clásicas a mitad de precio. Su estilo atemporal, con la franja lateral distintiva de color blanco sobre fondo negro, nunca pasa de moda. Igualmente, son sencillas y fáciles de combinar con cualquier outfit.

Se trata de unas zapatillas de tela con cierre de cordones y suela de goma. Asimismo, su diseño con puntera redonda y cuello acolchado proporciona mayor comodidad.

51% de descuento, ahorra 38 euros.

Zapatillas Vans. Cortesía de Amazon

Bata polar de franela

Diseño elegante con cuello chal de lana, manga larga y cinturón ajustable en la cintura para ajustarla a tu medida. Además, tiene dos bolsillos delanteros bastante grandes en los que te cabe el móvil o el mando de la televisión para tener todo lo necesario a mano.

Cómoda y calentita, está confeccionada con material polar de primera calidad para un acabado ultrasuave. Puedes elegir entre el color ciruela, gris acero o rosa claro.

50% de descuento, ahorra 13,46 euros.

Bata polar de franela. Cortesía de Amazon

Calcetines térmicos

Fabricados con hilo ultrasuave therma-wool para proporcionar una excelente capacidad de aislamiento, atrapando el calor corporal, y manteniendo los pies calientes en condiciones de frío. Asimismo, son gruesos, ya que cuentan con refuerzos en el talón y la punta para mayor resistencia, mejor amortiguación y más calidez. Igualmente, estos calcetines térmicos son transpirables y permiten la circulación de aire para mantener los pies frescos.

49% de descuento, ahorra 7,32 euros.

Seis pares de calcetines térmicos. Cortesía de Amazon

Botas ‘barefoot’

Estas botas de invierno con puntera ancha aumentan la estabilidad y el equilibrio en cada pisada. Asimismo, su suela antideslizante con diseño ‘Zero Drop’ se ajusta a la curva natural del pie y reduce el riesgo de caídas.

Igualmente, para mantener los pies calientes en los días de frío intenso, cuentan con un forro completo de piel, así como con un tejido de tela Oxford, eficaz contra salpicaduras ligeras y condiciones húmedas.

47% de descuento, ahorra 9 euros.

Botas barefoot para hombre y mujer. Cortesía de Amazon

Robot aspirador y mopa doble

Proporciona una aspiración ultrapotente con doble cepillo antienredos para evitar que el pelo se enrolle, facilitando así una limpieza profunda y reduciendo el mantenimiento. Su depósito de agua de 270 ml permite aspirar y limpiar al mismo tiempo: en concreto, tres niveles de agua y una mopa extraíble limpian desde el polvo más fino hasta las manchas más secas.

Por otro lado, cuenta con navegación inteligente con láser de 360°, que escanea la casa en tiempo real, planifica la ruta más eficiente y guarda varios mapas de suelos. Igualmente, con la aplicación Roborock, puedes configurar zonas, programas y niveles de aspiración para adaptar la limpieza a la distribución de tu hogar.

46% de descuento, ahorra 106,50 euros.

Robot aspirador Roborock. Cortesía de Amazon

Regleta vertical con interruptor

Ahorra espacio con esta regleta con diseño de torre de enchufes. Es compacta y cuenta con un cable de extensión de cobre de 2 m, hecho de material de PC ignífugo. Asimismo, tiene un interruptor en la parte superior que te permite apagar todos los enchufes con solo presionar el botón. Está equipada con cuatro puertos usb para carga rápida de múltiples dispositivos y una extensión de enchufe con un total de ocho tomas.

44% de descuento, ahorra 15,77 euros.

Regleta vertical. Cortesía de Amazon

Secador de pelo BaByliss

Con 2.200W de potencia asegura un secado rápido y sin esfuerzo. Está diseñado con tecnología iónica antiencrespamiento que reduce el frizz añadiendo brillo y suavidad para un acabado pulido. Cuenta con dos ajustes de temperatura y dos velocidades, así como con un botón de aire frío, e incluye una boquilla para peinados lisos y un difusor para potenciar los rizos naturales.

42% de descuento, ahorra 25 euros.

Secador de pelo BaByliss. Cortesía de Amazon

Dos balizas V16 homologadas

Con una visibilidad de 360º y un alcance superior a 1km, estas balizas V16 cuentan con la homologación oficial de la DGT para garantizar la máxima seguridad. Además, son versátiles, ya que pueden fijarse de dos formas distintas: haciendo uso de la base magnética ultrarresistente o utilizando la ventosa incluida, que te permite una óptima sujeción en techos de aluminio, cristal u otros materiales no metálicos.

41% de descuento, ahorra 36,45 euros.

Pack de dos balizas V16 homologadas por la DGT. Cortesía de Amazon

Recortadora Braun

Esta recortadora ‘All-in-One’ garantiza un afeitado profesional y sin esfuerzo. Consiste en un kit 12 en 1 con accesorios para el cuidado de la barba, orejas, nariz y el rasurado corporal masculino. Gracias a su tecnología ‘Autosense’, conseguirás la máxima eficiencia en cualquier longitud de barba, así como un afeitado apurado con el cabezal ‘PreciosionShave’. No te preocupes por las zonas sensibles, pues su tecnología ‘SkinGuard’ está diseñada para un rasurado seguro y cómodo.

40% de descuento, ahorra 40 euros.

Recortadora 'All-in-One' Braun. Cortesía de Amazon

Máquina de presoterapia para piernas

Este masajeador de piernas está diseñado especialmente para pies, pantorrillas y muslos. Entre sus funciones principales, sirve para aliviar el dolor y la fatiga muscular, así como para promover la circulación sanguínea.

Sus botas de masaje son ajustables y se pueden adaptar a cualquier tamaño. Asimismo, cuentan con seis modos de uso y cuatro intensidades de masaje con un temporizador de apagado automático tras 20 minutos de uso.

40% de descuento, ahorra 60 euros.

Masajeador de piernas con compresión. Cortesía de Amazon

Bicicleta estática plegable

Ponte en forma con hasta 16 niveles de resistencia. Esta bicicleta estática cuenta con un asiento ajustable, adecuado para usuarios con diferentes alturas, que proporciona una posición ergonómica y reduce la presión sobre las rodillas. También se puede controlar el progreso con la pantalla electrónica, que muestra el tiempo, la distancia, la velocidad o las calorías quemadas.

Además, hacer deporte nunca fue tan entretenido, ya que tiene un soporte integrado para colocar el teléfono y reproducir vídeos instructivos o de entretenimiento durante las sesiones de entrenamiento.

39% de descuento, ahorra 65,50 euros.

Bicicleta estática con pantalla LCD. Cortesía de Amazon

Manta polar con borreguito

Esta manta reversible tiene una parte inferior suave como la lana de una oveja y una parte superior de forro polar que proporciona una calidez excelente. Gracias a su gran tamaño, la puedes utilizar tanto en el sofá como en la cama, así que se acabó pasar frío por las noches.

35% de descuento, ahorra 15,84 euros.

Manta polar para cama o sofá. Cortesía de Amazon

Dos linternas frontales recargables

Cada una de estas linternas tiene ocho modos de iluminación: cinco principales y tres de sensor. Su combinación de tecnología avanzada led y cob permite una emisión de luz uniforme en una amplia área de iluminación. Por otro lado, el ángulo de iluminación se puede ajustar fácilmente a 45 grados hacia arriba o abajo para alumbrar de forma concreta el espacio necesario.

31% de descuento, ahorra 7,95 euros.

Pack de dos linternas frontales. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre las ofertas de la semana en Amazon

¿Cuándo terminan la mayoría de las ofertas?

La mayoría de estas ofertas terminan durante el fin de semana, por lo que no dejes escapar la oportunidad. Sin embargo, en la página de compra de cada producto puedes comprobar la fecha límite correspondiente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de febrero de 2026.

