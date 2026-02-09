Parecen UGG, cuestan menos y ahora tienen un 31% de descuento: los botines de borreguito más calentitos que combinan con todo
El calzado de invierno definitivo: cómodo, cálido, con estilo y disponible en tres colores muy versátiles
Los botines de ante con el interior de borreguito son para el invierno lo que las botas cowboy para el otoño. Se han ganado un hueco fijo entre los imprescindibles de esta época del año. ¿El motivo? Son ultraversátiles, estilosos y tienen la capacidad de proteger los pies en los días más fríos.
Desde EL PAÍS Escaparate hemos encontrado el modelo que promete arrasar en ventas. Se trata del hermano gemelo de las icónicas UGG, pero a un precio mucho más accesible. Son de la marca Gioseppo y destacan por su diseño cálido para combatir el frío con estilo.
31% de descuento, ahorra 20 euros.
El calzado más calentito para esta temporada
Comodidad, calidez y diseño son los tres aspectos que definen a este calzado. Cuentan con un forro de pelo interior que abriga en los días más fríos y un ajuste flexible que garantiza confort en todo momento. Además, estilizan la figura gracias a su cuña interna de cuatro centímetros.
Combinan con todo
Otro de sus mayores atractivos es que, gracias a su estética minimalista, tienen la capacidad de encajar con prácticamente cualquier estilismo. Son ideales para el día a día y funcionan igual de bien con vestidos de punto, pantalones vaqueros o faldas largas.
Disponibilidad de colores
Están disponibles en tres colores ideales para todos los gustos: un marrón camel muy en tendencia, un marrón topo atemporal que nunca pasa de moda y un negro que funciona como comodín absoluto.
En cuanto al tallaje, están disponibles desde la talla 36 hasta la 41.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 9 de febrero de 2026.
