Los mejores chollos de la semana con descuentos de hasta el 60% para empezar febrero ahorrando a lo grande.

Con la cuesta de enero siendo cosa del pasado, hemos fichado una serie de productos superventas en las principales categorías con ahorros de hasta 60 euros

Enero acabó con lluvias y con una cuesta de precios que no siempre es fácil de aliviar. Pero todo pasa. Ahora, estrenando ya febrero, el mes más corto del año, prosiguen las rebajas de invierno por todo lo alto. En especial, en las grandes plataformas online de compra, como Amazon. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos querido reunir los mejores chollos de la semana en un solo artículo y elegir los productos superventas de las principales categorías de compra al mejor precio: con ahorros de hasta el 60%, en algunos casos concretos.

Champú Pantene Pro-V para cabellos secos

La fórmula concentrada de este champú para cabellos dañados consta de una mayor concentración de ingredientes como la biotina o Pro-V. Además, deja el cabello muy sedoso tras su aplicación, y su fragancia es floral. Incluye dosificador y una capacidad de 100 ml.

39% de descuento, ahorra 7 euros.

Champú Pantene Pro-V para cabellos secos.

Protector reutilizable de codo para vendajes y escayolas

Este producto es ideal para cubrir escayolas, vendajes, abrasiones, quemaduras o heridas si lo que deseamos es pegarnos una buena ducha. De esta forma, la zona dañada no se verá afectada por la humedad ni por el agua al estar sellada la bolsa y ser estanca. Por si fuera poco, el producto impide las reacciones cutáneas y es muy fácil de colocar.

Ahora, con un 23% de descuento.

Protector reutilizable de codo para vendajes y escayolas. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de mesa Quick Stop para familia y amigos

Se trata de uno de los juegos de mesa más vendidos en las pasadas Navidades. Y no nos sorprende: hace tiempo hablamos de él en EL PAÍS Escaparate. Tiene un formato muy jugable, rápido de entender y para toda la familia.

30% de descuento, ahorra 5,91 euros. Precio mínimo histórico en 2026.

Juego de mesa Quick Stop. © Amazon

Lote de cinco bragas de corte alto estilo ‘culotte’

Las rebajas también están para renovar los básicos de ropa del armario. Como sucede en este caso con uno de los packs ahorro en ropa interior femenino más notables en Amazon. Se venden en múltiples tallas y en diferentes colores.

60% de descuento, ahorra 21,75 euros.

Lote de cinco bragas de corte alto estilo ‘culotte’. CORTESÍA DE AMAZON

Lámpara led de escritorio con diseño plegable

Con más de 8.000 valoraciones en Amazon, esta lámpara led de escritorio tiene un diseño minimalista que cautivará a cualquiera a simple vista. Además, sus 1.000 lúmenes aportan un brillo excelente y se pueden ajustar en diez niveles a conveniencia. Se puede cargar por cable USB gracias a su batería de 3.600 mAh. Se vende en tres colores.

32% de descuento, ahorra 7,75 euros.

Lámpara led de escritorio con diseño plegable. CORTESÍA DE AMAZON

Tarjeta de memoria SanDisk con 128 GB de memoria

La tarjeta de memoria más vendida de todos los tiempos en Amazon ya supera las 150.000 valoraciones en Amazon. Poco más se puede decir de un producto como este: es compatible con tabletas y smartphones Android, poseen velocidades de hasta 150 MB/s y, al estar englobadas en la categoría A1, las aplicaciones se ejecutan con mayor rapidez.

22% de descuento, ahorra 5 euros.

Tarjeta de memoria SanDisk de 128 GB de memoria. AMAZON

Zapatillas ‘barefoot’ de invierno con forro polar

Caminar descalzo con esas botas de invierno de estilo barefoot es posible (y sin pasar frío en ningún momento). Son extremadamente cálidas gracias al forro polar esponjoso que incorporan: se trata de un tejido suave y acogedor, que va desde los dedos hasta el tobillo. Disfrutan de un patrón de diseño unisex y se pueden elegir en tallas de la 36 a la 48.

56% de descuento, ahorra 24 euros.

Suela antideslizante con un diseño especial Zero-Drop. Cortesía de Amazon

Crema reafirmante Trofolastin

Este cosmético superventas es perfecto para recuperar la elasticidad pérdida tras pérdidas de peso, después del embarazo o cuando uno se ve sometido a cambios hormonales de gran calado. Su fórmula avanzada incluye colágeno soluble, vitamina E y extracto de centella asiática, entre otros ingredientes. Se puede aplicar dos veces al día.

27% de descuento, ahorra 7,31 euros.

Crema reafirmante posparto de la firma Trofolastin. CORTESÍA DE AMAZON

Cargador USB-C Anker con carga rápida de 65 vatios

Mantener siempre el estado de batería alto de nuestros dispositivos, en concreto, del smartphone con el que teletrabajamos, estudiamos o usamos con intensidad a lo largo de la jornada depende, y mucho, de la calidad del cargador utilizado. Por eso, destacamos este modelo de carga rápida que puede alimentar de energía hasta a tres dispositivos a la vez.

57% de descuento, ahorra 28,40 euros.

Cargador USB-C Anker con carga rápida de 65 vatios. CORTESÍA DE AMAZON

Mini altavoz portátil Soundcore Select 4 Go

A la venta en varios colores, si nos gusta los altavoces inalámbricos minimalistas, este modelo nos conquistará desde el primer momento. Disfruta de hasta 20 horas de música ininterrumpida con una sola carga y un sonido claro y dinámico. Además, es impermeable.

27% de descuento, ahorra 8 euros.

Mini altavoz portátil Soundcore Select 4 Go. CORTESÍA DE AMAZON

Estantería metálica con cinco baldas incluidas

Los objetos diseminados del trastero o la terraza no pueden esperar mucho más a ser ordenados. Lo haremos en un santiamén si nos hacemos con una estantería metálica como la de la imagen. Su diseño es muy funcional, presenta un marco de acero galvanizado resistente a la corrosión y sus cinco estantes amplios maximizan el espacio de almacenaje.

18% de descuento, ahorra 5,30 euros.

Estantería metálica con cinco baldas incluidas. CORTESÍA DE AMAZON

Juego de calcetines unisex para senderismo, de Danish Endurance

Hay deportes que necesitan de una ropa técnica para practicarlos de la manera más cómoda y efectiva. Es lo que ocurre cuando salimos a andar a la montaña: lo idóneo no es solo dar con unas buenas zapatillas de senderismo, también hay que procurar calzar los mejores calcetines a tal efecto. Los que hemos fichado son unisex, se venden en tres unidades y están confeccionadas en lana merina prémium.

32% de descuento, ahorra 12,50 euros.

Juego de calcetines unisex para senderismo, de Danish Endurance. CORTESÍA DE AMAZON

‘Powerbank’ de tamaño mini con 20.000 mAh de capacidad

En la actualidad, es el banco de energía portátil más vendido en Amazon con casi 30.000 valoraciones en su haber. Y es que esta batería externa lo tiene todo para durar: dispone de 20.000 mAh, sus dimensiones son muy reducidas y viene equipada con dos puertos de entrada y salida por USB-C, además de un puerto de tipo USB-A. Su carga rápida está fuera de toda duda: puede cargar un móvil estándar al 75% en solo media hora.

24% de descuento, ahorra 8,71 euros.

‘Powerbank’ de tamaño mini con 20.000 mAh de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Baliza V16 con homologación con la DGT

Las balizas V16 han entrado en la vida de millones de conductores desde el pasado 1 de enero. Por eso, y para los que todavía no cuenten con una, pueden hacerse con un modelo de calidad como el que se muestra en la imagen al mejor precio. Cuenta, además, con la clase de eficiencia energética más elevada del mercado.

41% de descuento, ahorra 20,25 euros.

Baliza V16 con homologación con la DGT. CORTESÍA DE AMAZON

Secador de pelo Remington con triple ajuste de temperatura

Si necesitas un segundo secador profesional en casa, Remington se convertirá en tu marca predilecta. Dispone de una potencia que supera los 2.000 vatios y un flujo de aire muy potente. Además, su tecnología es iónica y todos sus accesorios permiten personalizar el estilo del cabello a conveniencia.

30% de descuento, ahorra 12,99 euros.

Secador de pelo Remington con triple ajuste de temperatura. CORTESÍA DE AMAZON

Ratón inalámbrico Logitech para ‘gamers’

Las rebajas en productos de gaming no siempre se ven todos los días. Por eso, hay que destacarlas cuando sucede. Así le ocurre a este ratón inalámbrico, a la venta en dos colores, y que ya se ha convertido en el superventas de su categoría en Amazon. Posee una precisión y capacidad de respuesta elevadas y una autonomía de hasta 250 horas.

16% de descuento, ahorra 6,90 euros.

Ratón inalámbrico Logitech para ‘gamers’. CORTESÍA DE AMAZON

Batidora de mano Moulinex con varios accesorios

Este pequeño electrodoméstico proporciona un motor muy potente (1.000 vatios) para preparar todo tipo de platos con rapidez y facilidad. Por otro lado, incorpora un selector retroiluminado para ajustar las velocidades sin necesidad de detenerlo. ¿Lo mejor? Sus resultados homogéneos ahorrando hasta una tercera parte del tiempo.

20% de descuento, ahorra 10 euros.

Batidora de mano Moulinex con varios accesorios. CORTESÍA DE AMAZON

Freidora de aire Ufesa con 6,5 litros de capacidad

Los modelos de freidoras de aire se renuevan cada dos por tres. Y siempre hay alguno con un descuento suculento que brilla con luz propia en plataformas como Amazon. Por eso, destacamos esta airfryer de la marca Ufesa: supera los 1.500 vatios de potencia e incorpora una tecnología que permite una cocción rápida de su interior. Su capacidad es de 6,5 litros.

55% de descuento, ahorra 60,99 euros.

Freidora de aire Ufesa con 6,5 litros de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de tres sartenes de acero inoxidable Bra Master

Si siempre has deseado invertir en un set de sartenes de calidad y con acabado en acero inoxidable, esta es una buena oportunidad. El set se compone de las tres principales medidas (20, 24 y 28 centímetros) y pueden utilizarse en todo tipo de cocinas.

25% de descuento, ahorra 16,81 euros.

Lote de tres sartenes de acero inoxidable Bra Master. CORTESÍA DE AMAZON

Recortadora corporal Todo en Uno Series 7, de Braun

Si llevas buscando tiempo una recortadora para la barba y también el resto del cuerpo, estás de enhorabuena. Su precisión está fuera de toda duda gracias a que incorpora una lámina ultra afilada y se puede ajustar hasta en 14 longitudes diferentes. Se puede usar bajo la ducha y su autonomía alcanza las dos horas de funcionamiento ininterrumpido.

40% de descuento, ahorra 40 euros.

Recortadora corporal Todo en Uno Series 7, de Braun. CORTESÍA DE AMAZON

Auriculares de diadema inalámbricos Soundcare

Buenos, bonitos y más baratos que muchos otros modelos de marcas más prémium en el mercado. Así son estos auriculares cuya reducción del ruido ambiental es hasta dos veces más potente que la media. En cuanto autonomía, pueden entregar hasta 55 horas de música continuada en su versión eco. Se venden al mismo precio en cuatro colores pastel.

30% de descuento, ahorra 30 euros.

Auriculares de diadema inalámbricos Soundcare. CORTESÍA DE AMAZON

Depiladora láser con función de refrigeración incluida

Si eres de las personas que les gusta ir depilada durante el año y sin salir de casa, esta oferta lleva tu nombre. Se trata de una depiladora de tamaño mini y de tecnología de luz pulsada. Cuenta con nueve niveles de energía ajustables y una potencia de uso sobrada.

42% de descuento, ahorra 55,17 euros. Precio mínimo histórico.

Depiladora láser con función de refrigeración incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Monitor para PC AOC, de 27 pulgadas

¿Problemas con tu antiguo monitor para el PC? Quizá, sea hora de cambiarlo. No busques demasiado porque hemos dado con uno de los modelos con mejor relación calidad-precio de Amazon. Incorpora una tecnología por la que reduce la fatiga ocular ofreciendo una resolución Full HD con un tiempo de respuesta muy rápido. Incluye cable HDMI.

25% de descuento, ahorra 30 euros.

Monitor para PC AOC, de 27 pulgadas. CORTESÍA DE AMAZON

Masajeador de piernas por compresión de aire, de Renpho

Ideal para la zona de las pantorrillas, los muslos y la región de los pies, este masajeador de gran tamaño es el más deseado por muchos usuarios en Amazon. Cuenta con numerosas bolsas que se inflan y desinflan ofreciendo un masaje muy efectivo. Incorpora seis modos de uso y cuatro intensidades ajustables.

40% de descuento, ahorra 60 euros.

Deshumidificador Pro Breeze con 20 litros de capacidad

Si estás buscando un deshumidificador para salas o habitaciones de gran tamaño, este modelo es el que esperas encontrar. Además de estar rebajado, su gran tanque superior a los 5 litros es ideal para eliminar la humedad y la condensación de dichas estancias. Cuenta con cuatro modos de uso (entres los que destaca el de secado de ropa) y función de apagado automático.

19% de descuento, ahorra 31,53 euros. Precio mínimo histórico.

Deshumidificador Pro Breeze con 20 litros de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 6 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.