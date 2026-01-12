Rebajas de invierno en Amazon: estas son las balizas V16 que están con descuentos

Si te has quedado rezagado al elegir uno de estos dispositivos para el coche, puedes ahorrar hasta 15 euros con estas ofertas: todos ellos están homologados por la DGT

Uno de los temas de conversación recurrentes de estas Navidades ha sido, sin lugar a duda, la puesta en marcha, de manera obligatoria por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT), de las balizas de emergencia V16 para el coche desde el pasado 1 de enero. Sin embargo, y aunque se ha venido anunciando por canales oficiales con suficiente antelación, aún queda algún conductor rezagado que por falta de tiempo no ha podido hacerse con un de estos dispositivos de preseñalización y aviso de accidentes en carretera. Pues bien, este artículo va dirigido a ellos. Sobre todo, ahora que llegan las rebajas de enero pisando fuerte. En EL PAÍS Escaparate nos hemos puesto manos a la obra para ver qué balizas V16 homologadas con geolocalización han bajado de precio al registrar buenos descuentos en grandes plataformas online, como Amazon.

En algún caso, hemos fichado rebajas de hasta el 25% con respecto al valor original en algunos de estos dispositivos para vehículos junto con ahorros que rozan los 15 euros. Por eso mismo, y para evitar males mayores, nunca es tarde para invertir en seguridad vial con uno de estos modelos de luces de emergencia V16 seleccionadas, todas ellas aprobadas de antemano por la DGT (puedes ver su certificación aquí).

Baliza de emergencia V16: ¿Cómo se usa?

Aunque una inmensa mayoría de conductores ya sabe los pormenores de este tipo de dispositivos de preaviso en carretera (su conectividad asegurada con la DGT 3.0 hasta 2038 que se ofrece, su gran visibilidad hasta un kilómetro de distancia o su base magnética que facilita colocarla en el techo del vehículo sin salir de él), nunca está de más explicar en una serie de pasos sencillos cuál es el procedimiento que se debe seguir al utilizarla:

Si se tiene una avería, pero se pude continuar la marcha, el conductor debe llevar su vehículo hacia la primera salida disponible usando el arcén derecho. Si no se pudiera, se detendría en el arcén derecho o en el lugar donde menos moleste.

A continuación, habría que encender la baliza de emergencia y colocarla en el techo o en la zona más visible de este donde alcance la mano. Sin olvidar activar la luz.

Acto seguido, es conveniente valorar si es seguro salir del vehículo a una zona fuera de peligro sin transitar por la calzada. Si no se ve claro, es preferible quedarse dentro con el cinturón de seguridad abrochado.

Luz de emergencia V16 geolocalizada

“El artículo es exactamente como se describe. Se adhiere bien al techo del automóvil y su haz de luz es brillante”, asegura un comprador. El pack viene con tres pilas AA para poder encenderse y está diseñado para ser visible, incluso, en condiciones adversas de niebla o lluvia. Sus materiales son resistentes al agua y el polvo, según la clasificación IP54.

Ahora, con un 10% de descuento.

Luz de emergencia V16 geolocalizada y conectada por DGT 3.0. CORTESÍA DE AMAZON

Baliza de emergencia V16 VZero de potencia elevada

Certificada desde agosto de 2025 de manera oficial, esta baliza V16 con geolocalización incorpora más de 200 candelas en su luz led, casi tres veces la potencia media del mercado, como se indica en el anuncio del producto en Amazon. Su conectividad de tipo IoT con la plataforma 3.0 de la DGT es de alta cobertura.

24% de descuento, ahorra 11,95 euros.

Luz de emergencia V16 de alta potencia lumínica aprobada por la DGT. CORTESÍA DE AMAZON

Luz de emergencia para el coche con funda de transporte

De entre las balizas V16 geolocalizadas existentes en el mercado, este modelo se conecta a la DGT a través de Telefónica Tech. Este dispositivo de preseñalización incluye pilas de larga duración, por eso, el fabricante promete una vida útil de hasta cuatro horas de uso. Además, incluye un potente imán en la base para fijarlo en la superficie exterior del coche.

20% de descuento, ahorra 10 euros.

Luz de emergencia V16 homologada con funda incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Luz de emergencia V16 con pila de petaca incluida

La iluminación potente y llamativa que emite esta baliza de emergencia para vehículos se debe a que integra ocho luces led. Resulta muy fácil de usar y, al contrario que otros modelos, este dispositivo de emergencia se enciende y se apaga girando la base a un lado o a otro fácilmente. Su diseño es muy compacto para llevarlo guardado en la guantera.

Ahora, con un 11% de descuento.

Luz de emergencia V16 con pila de petaca incluida. CORTESÍA DE AMAZON

Baliza de emergencia V16 con 4.000 unidades vendidas en un mes

La nota media de esta luz de emergencia es una de las mayores de esta selección (4,6 sobre 5 estrellas). Los usuarios que ya la tienen en su poder destacan, entre otras cosas, la gran intensidad de luz ofrecida y la buena relación calidad-precio. Según indica el propio fabricante, este producto “funciona de forma automática y sin depender de apps externas”.

Ahora, con un 9% de descuento.

Baliza de emergencia V16 con 4.000 unidades vendidas en un mes. CORTESÍA DE AMAZON

Luz de emergencia V16 para el coche, de Hella

Diseñada y fabricada en España, esta baliza V16 homologada por la DGT tiene un diseño muy aplanado y está vinculada a la base de datos oficial mediante una conexión IoT proporcionada por Vodafone. Numerosos usuarios indican características como “la buena visibilidad y el destello fuerte que emite” como una buena opción de compra. “Es de buena calidad, su material es resistente y la iluminación es muy buena”, afirma uno de ellos.

Ahora, con un 9% de descuento.

Luz de emergencia V16 para vehículos, de Hella.

Baliza de emergencia V16 con adaptador de batería USB y tres pilas incluidas

Otra de las balizas V16 conectadas y homologadas que hemos encontrado en Amazon con una rebaja superior al 20% de su precio original, es este modelo con soporte de silicona y ventosa antideslizante incluida, algo esencial en vehículos que equipen techo de cristal o superficies no magnéticas. Además, el pack integra un adaptador de batería USB de tipo C en el caso de activarse una vez las pilas se agotasen sin previo aviso.

21% de descuento, ahorra 14,96 euros.

Baliza de emergencia V16 con adaptador de batería USB y tres pilas incluidas. CORTESÍA DE AMAZON

Dos balizas de emergencia V16 con gafas de visión nocturna incluidas

Cerramos la selección con un pack ahorro de luces de emergencia para el coche en el que se incluyen un par de gafas específicas para conducción nocturna. El producto ha escalado ya en su categoría en Amazon hasta posicionarse entre los 15 superventas más deseados.

18% de descuento, ahorra 17 euros.

Dos balizas de emergencia V16 con gafas de visión nocturna incluidas. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre balizas V16 homologadas con geolocalización

¿Es obligatoria la geolocalización en una baliza V16 para el coche?

Así es. Los modelos que se hayan vendido con anterioridad y no estén conectados con la plataforma 3.0 de la DGT a través de una tarjeta SIM de datos anonimizada no sirven a partir del 1 de enero de 2026.

¿Qué no hace la luz de emergencia V16 conectada?

Según indican en la web de la DGT, estos dispositivos aportan visibilidad física y virtual gracias a la capacidad que tienen para enviar la geolocalización del vehículo, transmitiendo la posición exacta del vehículo con la misión de evitar sinestros viales. Sin embargo, una baliza V16 conectada no se ha concebido como un sistema de aviso a los servicios de emergencia. Por tanto, debe ser el conductor el que notifique el incidente.

¿Qué vehículos deben llevar la baliza V16?

Se exige su uso a distintos tipos de vehículos, tales como turismos, autobuses, vehículos mixtos adaptables, aquellos destinados al transporte de mercancías y también al conjunto de vehículos no especiales.

¿Es obligatoria su uso en motocicletas?

No lo es. Pero eso no significa que su uso esté prohibido para este tipo de transporte.

¿Cuál es la multa por no llevar la baliza V16 en el coche?

La multa asciende a 80 euros. Sin embargo, y según las últimas informaciones publicadas por el Ministerio del Interior, ”no se multará durante un periodo razonable” si no se coloca en caso de avería o accidente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de enero de 2026.

