Encuentra el regalo tirado de precio que te falta esta Navidad solo en Amazon Haul.

La plataforma ‘low cost’ del gigante del comercio electrónico destaca muchos productos con precios muy bajos para completar el hueco debajo del árbol

La plataforma online de Amazon Haul es una oportunidad única para hacernos con los regalos más económicos que nos faltan por tachar en la extensa lista de deseos que elaboramos tiempo atrás. Y no lo decimos con la boca pequeña, al contrario: cualquiera de los 14 productos que el lector de EL PAÍS Escaparate encontrará en esta selección no supera los 7 euros. Sí, habéis leído bien: engloban muchas de las categorías de compra principales con ofertas por tiempo limitado hasta el 25 de diciembre. ¡Que no se os escapen!

Cepillo plegable de tamaño mini con espejo incluido

Uno nunca sabe cuándo va a necesitar echar mano de un cepillo para el pelo fuera de casa. Por eso, es muy recomendable llevar uno de diseño plegable como el que destacamos en la imagen: sus cerdas antirrotura son de nailon suave y el producto cuenta con un pequeño espejo para cerciorarnos de nuestro nuevo estilo.

Gorro de punto acanalado en múltiples colores

Elástico, con ajuste cómodo, pero sin perder el estilo clásico que tanto le caracteriza: así es este gorro invernal de tejido acanalado que logra alternar puntos del derecho y el revés, creando un efecto de franjas en relieve. Además, posee un gran doblez en su zona inferior.

Neceser de viaje de estética elegante

Guardar los cosméticos y los productos de cuidado personal cuando nos vamos de viaje es algo inevitable. Por eso, jubila tus bolsas transparentes de hace años y confía en un neceser con acabados de calidad como el de la imagen. Presenta una cremallera central y varios compartimentos. Se vende tanto en color marrón claro como en negro.

Cinturón de estilo casual con hebilla clásica

Regalar complementos de moda tan básicos como un cinturón nunca pasa de moda en celebraciones navideñas. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos escogido, confeccionado en piel de vacuno, y disponible en varias combinaciones de color en Amazon Haul.

Soporte con base antideslizante para el móvil

Que el tamaño no te pare: adquiere este soporte para guardar en cualquier bolso o mochila y colocar sin problemas la tableta o el smartphone en el momento que necesites: ya sea en una videollamada, para teletrabajar o en otros quehaceres. El producto está acabado en negro.

Soporte giratorio para guardar brochas de maquillaje

Siempre visibles y bien ordenadas: este organizador de tamaño compacto cuenta con siete compartimentos para colocar todo tipo de accesorios de maquillaje y encontrarlos de un solo vistazo. Además, gira sobre sí mismo y se vende en dos colores diferentes.

Manta de forro polar suave para el sofá

Acogedora y muy suave al tacto: así es esta manta de invierno con la que echarnos buenas cabezadas en el sofá disfrutando del calor emanado por su tejido de franela. Además, disfruta de un color blanco roto que lo convierte en un imprescindible en cualquier salón.

Espejo plegable con soporte metalizado

A la venta en dos colores atractivos como son el blanco y el rosa, este espejo portátil de forma rectangular es ideal para llevarlo en el bolso y echar mano de él en cualquier momento. Se puede colgar de cualquier pared dado su diseño trasero.

Equipaje de mano unisex con asa incluida

Si eres de los que hace escapadas a lo largo del año o de los que se mueve en avión con frecuencia por motivos de trabajo, esta bolsa para incluir en el equipaje de mano le vendrá como anillo al dedo. Posee suficiente capacidad y presenta varios compartimentos.

Jarrón de plástico para colocar en el centro de mesa

Con forma de botella estilizada, este jarrón terminado en un material como el plástico dará el pego en cualquier mesa navideña que se precie. Posee un diseño exterior ondulado que le aporta un plus decorativo innegable. Es ideal para ocuparlo con flores de distintos colores.

Kit de manicura y pedicura con estuche incluido

Cada uno de los elementos que conforma este kit de manicura (como una lima, unos eficientes alicates o un empujador de cutículas, por citar tres ejemplos) están construidos en un material duradero como el acero inoxidable.

Conjunto de pijama femenino en múltiples tallas

Encontrar pijamas tan confortables como el de la foto a un precio tan bajo no suele ser lo normal. Sobre todo, antes de la llegada de las rebajas navideñas. Por eso, nos ha seducido este conjunto para dormir y estar por casa. Se vende en dos colores elegantes, está confeccionado en poliéster y su cuello tiene forma de V con ribete en color blanco.

Paraguas de viaje con mango de tipo mosquetón

A la venta en varios colores, este paraguas posee un diseño muy resistente y su tejido también protege ante los dañinos rayos ultravioleta. Pese a tener un tamaño compacto, su diámetro roza los 95 centímetros y está equipado con ocho varillas reforzadas.

Bandeja rectangular de silicona para el baño

Organizar el rincón del lavabo donde solemos poner las fragancias o el jabón de manos resulta crucial; sobre todo, si queremos dar buena imagen a nuestros invitados en Navidad. Algo que conseguiremos con esta bandeja con laterales elevados y superficie antideslizante para colocar los objetos. Se vende en un color neutro como el gris.

Preguntas frecuentes sobre regalos baratos en Amazon Haul

¿Qué descuentos exclusivos hay en Amazon Haul durante el periodo navideño?

Cualquier usuario puede comprar dos unidades de producto en esta plataforma online y ahorrar un 60% en novedades.

¿Ya existen envíos gratis a partir de 1 euro en Amazon Haul?

En efecto.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de diciembre de 2025.

