Regala según tu presupuesto esta Navidad y disfruta de precios mínimos históricos en superventas de PcComponentes.

Buceamos entre el gran catálogo de la marca española para desvelar los productos top ventas en las principales categorías de compra que más merecen la pena

PcComponentes también tiene mucho qué decir sobre las rebajas asociadas a la Navidad en sus principales categorías de compra. Y es que su catálogo online se amplía en estas fechas y muchos de sus precios bajan de manera notable para que cualquiera se pueda hacer con el regalo ideal en el amigo invisible que le falta o con el obsequio principal del árbol de Navidad. En esta ocasión, las ofertas de PcComponentes por Navidad las hemos segmentado en tres tipos de presupuesto.

Para aquellos que solo desean gastarse menos de 30 euros, para los que prefieren que el ticket medio suba hasta los 60 euros y para los que prefieren hacer un regalo de hasta 100 euros. Son productos de marcas muy reconocibles y con precios mínimos históricos que hacen sombra, en algún caso, hasta a los descuentos de Black Friday que hemos fichado hace bien poco. Eso sí, no solo hemos escogido productos tecnológicos o gadgets, también hay accesorios de belleza y para la casa.

REGALOS DE HASTA 30 EUROS

Batería externa de 10.000 mAh de capacidad

Este accesorio llena al 60% un iPhone 16 en 25 minutos. Funciona con dispositivos compatibles con USB-A o USB-C: smartphones, tabletas, auriculares e, incluso, relojes inteligentes. Además, su luz led marca la energía restante en todo momento.

57% de descuento, ahorra 22 euros.

Batería externa con 10.000 mAh de capacidad. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Combo de teclado y ratón inalámbricos Logitech MK235

La Navidad es el momento ideal para renovar algunos de los periféricos más utilizados, como suelen ser el teclado y el ratón. Este pack ahorro, de Logitech, presenta teclas suaves y curvadas, un ratón de diseño ambidiestro y una conexión inalámbrica muy fiable.

45% de descuento, ahorra 18 euros.

Combo de teclado y ratón inalámbricos Logitech MK235. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B

Este cepillo de dientes recargable tiene todas las funciones para jubilar al de toda la vida: temporizador inteligente con alertas cada 30 segundos, tres modos de cepillado, cabezal redondo con movimiento oscilante e indicador de desgaste de dicho cabezal. Es compatible con una gran variedad de cabezales Oral-B.

28% de descuento, ahorra 8,51 euros. Precio mínimo histórico.

Cepillo de dientes eléctrico Oral-B. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Secador de pelo profesional con tres accesorios incluidos

Con una potencia de 1.600 vatios, este secador de pelo emite iones negativos que neutralizan la electricidad estática del cabello, aumentando su brillo y suavidad. Su diseño favorece que el aire circule con libertad por su interior (mejorando la eficiencia del secado).

43% de descuento, ahorra 23 euros.

Secador de pelo profesional con tres accesorios incluidos. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Auriculares inalámbricos JBL Tune 510BT

Disponible en varios colores, estos auriculares de diadema rozan las 1.000 valoraciones en PcComponentes: ofrece 40 horas de placer musical continuado y dos horas más con solo 5 minutos de carga. Presentan también un diseño plegable y llamadas con manos libres.

40% de descuento, ahorra 20 euros. Precio mínimo histórico.

Auriculares inalámbricos JBL Tune 510BT. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Auriculares de diadema ‘gaming’ Tempest GHS400

Lleva las partidas más exigentes a otro nivel con unos auriculares con conectividad inalámbrica de 2,4G, garantizando siempre una fluidez exquisita. La diadema es ajustable y las almohadillas tienen un acolchado suave. Además, incluye un micrófono desmontable.

33% de descuento, ahorra 14 euros.

Auriculares de diadema ‘gaming’ Tempest GHS400. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

REGALOS DE HASTA 60 EUROS

Batidora de mano Braun con 900 vatios de potencia

Sencilla de controlar y para uso intensivo doméstico: así es esta batidora de mano enfocada a todos aquellos cocinillas que aman las mezclas homogéneas y precisas en cada receta. Su mango anatómico está preparado para sesiones intensas de trabajo sin fatigar la zona del brazo o la muñeca, además de contar con dos velocidades mecánicas optimizadas.

28% de descuento, ahorra 12 euros.

Batidora de mano Braun con 900 vatios de potencia. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Recortadora Philips inalámbrica OneBlade Pro 360 Face and Body

Versátil y precisa: así es esta recortadora de última generación con una cuchilla de doble cara y 14 posiciones de longitud para hacer recortes milimétricos en la barba. Tanto su peine corporal como el protector de piel maximizan la seguridad en zonas delicadas del resto del cuerpo. Es resistente al agua y puede utilizarse sin espuma.

26% de descuento, ahorra 17 euros.

Recortadora Philips inalámbrica OneBlade Pro 360 Face and Body. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Freidora de aire Cecotec con ‘pack’ de 150 papeles protectores

Ahorra como nadie esta Navidad regalando un pack tan llamativo para la cocina como el destacado en la imagen: una de las freidoras de aire del momento, con 5,5 litros de capacidad y 1.700 vatios de potencia, junto a 150 unidades de papel protector para cocinar.

21% de descuento, ahorra 13 euros.

Freidora de aire Cecotec con ‘pack’ de 150 papeles protectores. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Auriculares inalámbricos JBL Wave Flex

Dentro de los auriculares sin cable de marca más vendidos, la marca JBL es toda una institución. Ahora, puedes hacerte con este juego de auriculares inalámbricos por menos de lo que imaginas: ofrecen más de 30 horas de autonomía, carga rápida y un diseño abierto que permite disfrutar de cada nota musical sin bloquear el canal auditivo.

Auriculares inalámbricos JBL Wave Flex. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Afeitadora inalámbrica Philips Saver 5000

Esta afeitadora inalámbrica registra precio mínimo histórico en PcComponentes: su uso es muy intuitivo, posee un cabezal hiperflexible y una empuñadura ergonómica de goma antideslizante. El dispositivo es capaz de afeitar durante 50 minutos sin interrupción.

50% de descuento, ahorra 50 euros.

Afeitadora inalámbrica Philips Saver 5000. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Robot aspirador Xiaomi E5 con función de fregado

Este modelo de robot aspirador es uno de los más vendidos del año. Sin embargo, en ninguna salvo PcComponentes vas a ver caer su precio tanto como ahora. Elimina suciedad y el polvo más fino sobre suelos duros y delicados mediante una navegación por infrarrojos y una conectividad total con Alexa. Su autonomía supera los 100 minutos de uso continuo.

40% de descuento, ahorra 40 euros. Precio mínimo histórico.

Robot aspirador Xiaomi E5 con función de fregado. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

REGALOS DE HASTA 100 EUROS

Cafetera de cápsulas L’OR Barista

¿Siempre has deseado hacerte con una cafetera de cápsulas profesional? Pues ahora puedes hacerlo a un precio muy rebajado: este modelo prepara dos tazas espresso a la vez y funciona tanto con cápsulas de doble espresso como con cápsulas individuales. Además, se puede ajustar con facilidad la cantidad de café a consumir en cada momento.

41% de descuento, ahorra 49 euros.

Cafetera de cápsulas L’OR Barista. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Purificador de aire compacto, de Xiaomi

Su rendimiento potente deja una salida constante de aire limpio que purifica cualquier estancia de la casa. Cuenta con un sistema de filtrado 3 en 1 y un certificado oficial por el organismo TUV Rheinland. Por si fuera poco, el dispositivo puede controlar la calidad del aire en tiempo real.

41% de descuento, ahorra 50 euros. Precio mínimo histórico.

Purificador de aire compacto, de Xiaomi. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Aspiradora Kärcher con múltiples accesorios para el coche

En PcComponentes le otorgan casi la máxima nota media posible a este modelo de aspiradora Kárcher para líquidos y sólidos: 4,9 sobre 5 estrellas. Disopne de una boquilla especial para el coche, una boquilla extralarga para ranuras y un pincel aspirador con cerdas blandas y duras. Su depósito de agua supera los 15 litros para una limpieza integral.

21% de descuento, ahorra 25 euros.

Aspiradora Kärcher con múltiples accesorios para el coche. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Monitor para PC MSI con 27 pulgadas

Se trata de un monitor todoterreno que optimiza al instante los colores y el brillo de la pantalla para no perder nada de calidad gracias, en buena parte, a su tasa de refresco: alcanza los 120 Hz. Además, se incluyen funciones de cuidado ocular e integra altavoces.

44% de descuento, ahorra 75 euros.

Monitor para PC MSI con 27 pulgadas. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Silla ergonómica de estilo ‘gaming’ Tempest Conquer

No se pueden pasar horas jugando al ordenador o a la consola sin estar realmente cómodos. Y esto solo se consigue eligiendo una silla ergonómica a la altura de las circunstancias. La que hemos fichado posee una estructura de metal reforzado e incluye dos cojines, uno para la zona lumbar y otro para la cervical. Se elige en un acabado negro.

41% de descuento, ahorra 70 euros.

Silla ergonómica de estilo 'gaming' Tempest Conquer. CORTESÍA DE PCCOMPONENTES

Preguntas frecuentes sobre ofertas de Navidad en PcComponentes

¿A partir de que volumen de pedidos es gratis el envío?

A partir de 50 euros.

¿Hasta qué fecha se puede devolver un pedido comprado por Navidad?

Hasta el próximo 15 de enero.

¿Se puede pagar con PayPal en PcComponentes?

Así es. Está disponible el pago en tres cómodos plazos (para compras elegibles de 30 a 2.000 euros y con TAE al 0%). Siempre sujeto a aprobación por parte de PayPal.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 17 de diciembre de 2025.

