Se agotaron por Black Friday, pero ahora estas chaquetas de Helly Hansen vuelven a tener rebajas potentes en Navidad
Si te falta ropa de abrigo en el armario, no lo dudes más: ahorra más de 55 euros en cualquiera de estas prendas técnicas y súbete a la tendencia de la temporada
En EL PAÍS Escaparate siempre estamos a la búsqueda de productos superventas en oferta para compartirlos con nuestros lectores y que puedan ahorrar al máximo a su bolsillo. Y, la verdad sea dicha, no esperábamos que tras el carrusel de buenas ofertas que siempre se dan cita en Black Friday, pudiéramos encontrar tres chaquetas de la popular firma Helly Hansen para público masculino tan rebajadas de cara a Navidad: se trata de prendas técnicas para combatir el frío tanto en los días de tormenta, como en los momentos más gélidos de cada mañana o en aquellos días de rachas de viento desapacibles.
Por eso, y si eres uno de los lectores que no pudieron hacerse con ninguna prenda de abrigo de las que vamos a describir a continuación, no hay preocuparse en absoluto. Las segundas oportunidades suelen presentarse en la vida cuando uno menos se lo espera (y en el caso de los descuentos online el azar es más caprichoso todavía). ¿Lo mejor? cualquiera de los tres modelos valen para combinar con numerosos outfits del fondo de armario.
Chaqueta cortaviento Seven J, de Helly Hansen
Es la chaqueta más buscada si lo que pretendemos es equiparnos de tal forma que no nos calemos al caminar bajo la lluvia y encontrarnos lo más cómodo posible en cualquier contexto: ya sea al tomar el autobús a la carrera, yendo en bicicleta al trabajo o dando un paseo tranquilo por el campo. Sus costuras están selladas y es una prenda muy transpirable: cuenta con capucha ajustable, solapa antitormenta y forro de secado rápido.
46% de descuento, ahorra 55 euros.
Chubasquero Active para hombre, de Helly Hansen
Es la más liviana de esta selección aunque no por eso se olvida de proporcionar una cobertura suficiente ante lluvias de intensidad media, debido a que es una prenda impermeable y dispone de un tratamiento repelente al agua avanzado. Además, su forro se seca muy rápido ofreciendo un plus de comodidad tanto en climas más cálidos como extremadamente fríos. Se vende en dos colores muy ponibles (azul marino y verde oliva).
45% de descuento, ahorra 61 euros.
Chaqueta técnica Dubliner para hombre, de Helly Hansen
Impermeable, cortavientos y transpirable: así es el modelo Dubliner de chaqueta técnica para hombre de la marca Helly Hansen. Fue la más solicitada por los lectores de EL PAÍS Escaparate el pasado Black Friday y no es para menos. Cuenta con doble forro de poliéster para mantener el cuerpo caliente en todo momento y es la mejor arma del armario para combatir las lluvias intensas en caso de no tener un paraguas a mano.
40% + 15% de descuento, ahorra 66,19 euros. Utiliza el cupón descuento adicional hasta el próximo 11 de enero.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 12 de diciembre de 2025.
