Ni ventosas ni imanes ineficaces: así es el parasol para las ventanas traseras del coche que arrasa en Amazon.

Se vende en un lote de dos unidades, se coloca en segundos y es tan elástico como transpirable: aporta una privacidad sobresaliente sin quitar visibilidad exterior

La primavera ha entrado con fuerza después de una Semana Santa con un clima perfecto y de temperaturas en ascenso en casi todos los rincones del país. Un hecho que siempre recuerda a los conductores lo importante que es mantener el habitáculo del vehículo a una temperatura óptima y proteger su interior, tanto a los ocupantes como a asientos, salpicadero, volante o cuadro de instrumentos, de los intensos rayos solares. Por ello, en EL PAÍS Escaparate hemos profundizado en el gran catálogo de Amazon hasta encontrar el parasol para colocar en las ventanas traseras más vendido del momento.

Se trata de un producto con más de 1.000 unidades compradas solo el mes pasado. Su nota media ya asciende a 4,4 sobre 5 estrellas y reúne más de 2.700 valoraciones. Los usuarios que lo han probado, se vende en un pack de dos unidades para colocar en cada una de las lunetas laterales, resaltan lo fácil de manipular y su ajuste idóneo: “Es super efectivo, cómodo de poner y no se despega como las ventosas”, asegura uno de ellos.

Parasol del coche para ventanas laterales traseras. CORTESÍA DE AMAZON

Parasol para ventanas traseras del coche con malla de nailon de doble capa

Aunque existan muchos parasoles de vehículos en el mercado, los acabados en aluminio o espuma reflectante suelen ser los más utilizados. Sin embargo, el que proponemos en este artículo tiene una confección distinta: recurre a un material como el nailon de doble capa para dar una mayor transpirabilidad y, sobre todo, una privacidad opaca sobresaliente del interior de la zona trasera. ¿Lo mejor? Su uso no resta un ápice de la visibilidad exterior.

Además, su uso reduce la temperatura de manera notable y permite una ventilación constante porque, a diferencia de otros modelos, este parasol portátil se mantiene en su sitio y sin moverse, pese a que se suba o baje la ventanilla a conveniencia. Con una ventaja adicional: mascotas, niños y adultos que vayan en los asientos traseros durante viajes largos no les molestará el calor directo, tampoco sufrirán la visita de mosquitos o avispas.

Parasol de coche para ventanas laterales con protección solar. CORTESÍA DE AMAZON

Parasol para ventanas traseras del coche: se instala en menos de 30 segundos

Otra de sus peculiaridades reside, como no podía ser de otra forma, en el procedimiento que supone colocarlo en cualquier ventanilla lateral. Aunque como ocurre con cualquier gadget útil para utilizar en un coche , este producto que protege del calor y del sol de manera eficiente se debe instalar de un modo concreto. Como si de un calcetín se tratase, este parasol se inserta en la ventanilla tanto por dentro como por fuera tirando hacia abajo.

Mejor hacerlo desde las esquinas para que no quede ningún tipo de arruga y tapar más rápido la superficie de cada cristal lateral. El producto no necesita unirse a ningún gancho superior. Es más, su nailon es tan elástico que se adapta a cualquier marco o contorno. Equipa un velcro para pegarlo en la zona de la puerta para fijarlo con más intensidad.

“Lo compré para reducir el sol directo en las plazas traseras y la verdad es que hace bastante bien su trabajo. Ayuda a que entre menos luz y calor, y se agradece mucho cuando viaja un niño detrás”, comenta, con satisfacción, una compradora.

El tamaño de este parasol para coche es de 120 x 50 cm. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre parasol para ventanas traseras del coche

¿Qué tamaño tiene este producto que impide la entrada del sol dentro del coche?

Sus dimensiones son, por un lado, de 120 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Es decir, es compatible con la mayoría de los automóviles del mercado, como turismos convencionales, sedanes, minivans, SUVs de pequeño tamaño. Con todo, el fabricante sí recuerda que se debe medir el tamaño de la ventana lateral trasera para cerciorarse.

¿Este parasol elástico puede colocarse con la puerta abierta?

Así es. Una vez que no se desee utilizar, se puede plegar y guardar en la guantera o en cualquier otro compartimento del turismo.

¿Qué recomendaciones se deben seguir para bajar la temperatura interior del coche?

Siempre hay que buscar estacionar el vehículo en un lugar a la sombra, ventilarlo un rato antes de ponernos en marcha, favorecer la circulación del aire dejando las ventanillas algo bajadas para una refrigeración óptima del habitáculo, entre otros ejemplos.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de abril de 2026.

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