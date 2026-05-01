Israel desembarca en Grecia a 168 detenidos de la flotilla con ayuda a Gaza y retiene a dos para interrogarlos en su territorio

Una embarcación de la Guardia Costera griega traslada a activistas de la Flotilla Global Sumud en la isla de Creta, este viernes.

Los dos detenidos son el hispano-palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila. Las autoridades israelíes consideran al primero “sospechoso de afiliación a organización terrorista” y al segundo, de “actividad ilegal”.

El ejército israelí ha desembarcado en Grecia este viernes a 168 de los activistas que mantenía retenidos desde que abordó parte de la flotilla a Gaza en la víspera en aguas internacionales. Son todos, menos dos: el hispano-palestino Saif Abu Keshek y el brasileño Thiago Ávila. El Ministerio israelí de Exteriores ha anunciado por sorpresa que los trasladará por mar hasta su territorio para interrogarlos. Considera al primero “sospechoso de afiliación a organización terrorista” y al segundo, de “actividad ilegal”.

Nacido en Askar, un campamento de refugiados de Nablus, en el norte de Cisjordania, Abu Keshek lleva más de 20 años viviendo en España y reside actualmente en Barcelona. El Gobierno de España “condena esta retención y exige su inmediata liberación” y el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, “está en contacto permanente con sus homólogos de Israel y Grecia para recabar toda la información y exigir que se respete la legalidad internacional y sus derechos, según fuentes de Exteriores, informa Miguel González. También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha pronunciado sobre la situación de Abu Keshek: “Estamos ante un secuestro y no lo vamos a permitir”.

Ávila, que había participado en anteriores flotillas a Gaza, estuvo retenido en abril en el aeropuerto de Buenos Aires tras denegarle Argentina (el presidente Javier Milei es un ferviente defensor de Benjamín Netanyahu) el ingreso para anunciar la delegación local de la flotilla.

La Flotilla Global Sumud ha iniciado un llamamiento en redes sociales para la liberación de sus compañeros. “Exigimos que todos los gobiernos presionen al régimen israelí para que libere a todos los secuestrados ilegalmente”, señala el colectivo. El resto de activistas han sido desembarcados esta mañana en la isla griega de Creta por un buque. Allí los esperaban autobuses y una ambulancia, según se puede ver en las imágenes difundidas.

Son los que viajaban en las 22 embarcaciones que interceptó la Armada de Israel a cientos de kilómetros de Gaza, en aguas internacionales cerca de Grecia. Otras 47 integran la flotilla que zarpó del puerto de Barcelona el 12 de abril cargada de ayuda humanitaria, con el objetivo de romper el bloqueo israelí a la Franja. Tras aquel abordaje, se desplazaron a aguas territoriales griegas.

Frente a la costa de Ierapetra, en Creta, 26 permanecen a la espera de la liberación de sus compañeros interceptados. Las tripulaciones debaten si llegar a tierra o mantenerse en aguas costeras ante el riesgo de un bloqueo por parte del Gobierno griego, al que responsabilizan de colaborar con Israel para frenar la flotilla.

En una asamblea general celebrada el martes, los participantes acordaron decidir a lo largo de la semana si continúan la misión. El ánimo se mantiene alto y el objetivo sigue siendo el mismo: llegar a Gaza.

Reagrupación

En los próximos tres días, se prevé una reagrupación en el sur de Creta de las 33 embarcaciones no interceptadas por Israel junto con otras siete recuperadas en alta mar que la Armada Israelí intento invalidar. Desde Grecia, podrán reabastecerse y retomar rumbo hacia Palestina.

Mientras, el asalto israelí de los barcos con ayuda humanitaria sigue recibiendo condenas internacionales. Los Ministerios de Exteriores de Alemania e Italia han emitido un comunicado conjunto en el que afirman seguir los acontecimientos con “profunda preocupación”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señaló en la víspera que “Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen” y reiterado su petición a la UE de suspender inmediatamente el acuerdo de asociación con Israel. El Ministerio de Exteriores convocó además de manera urgente a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en Madrid para trasladarle su “más enérgica condena”.