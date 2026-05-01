Países Bajos pide ayuda para frenar una ola de incendios forestales, cuatro de ellos, en campos militares

Países Bajos ha pedido ayuda internacional para extinguir cuatro incendios desatados esta semana en campos de maniobras del Ejército en varios puntos del país. Además, ha habido al menos otros dos fuegos en zonas naturales. Los refuerzos, organizados desde el Centro Europeo de Coordinación de la Ayuda de Emergencia (ERCC, en sus siglas en inglés) han llegado de Francia y Alemania. La policía militar recoge ya pruebas para determinar las circunstancias de lo ocurrido, y se ha suspendido por ahora el uso de fuego abierto y pirotecnia. El Ministerio de Defensa revisará los protocolos relativos a estos ejercicios tácticos en momentos de sequía. Lo ocurrido no resulta nada habitual en un país como Países Bajos, más en esta época del año, pero los meteorólogos advierten de que los fuegos serán más frecuentes debido al cambio de clima.

Efectivos franceses y alemanes trabajan desde este viernes sobre el terreno, y han viajado con unos 30 vehículos especializados. Esta semana, el cuerpo neerlandés de bomberos advirtió de un aumento de estos siniestros por la falta de lluvia, y se pidió a los ciudadanos que no encendieran fuegos en la naturaleza. En una zona de dunas situada en Noordwijk, al oeste del país, a unos 50 kilómetros de Ámsterdam, se ha declarado uno de los incendios fuera del entorno militar. De gran magnitud, ha obligado a cerrar parcialmente el terreno. Está controlado aunque se mantiene la alerta de rebrote por la sequía. De momento, no se ha informado del total de la superficie quemada.

Uno de los siniestros, localizado cerca de la localidad de Weert —situada al sur― obligó a evacuar ayer el aeropuerto para vuelos ligeros de Kempen, por sus depósitos de queroseno. Los solicitante de asilo que se encontraban en un centro de acogida cercano tuvieron que salir, para poder regresar horas más tarde. Por ahora se desconoce el origen de los fuegos desatados en parajes naturales fuera de campos militares, como el de las dunas cercanas a Ámsterdam. Según ha informado el meteorólogo Peter Kuipers Munneke, desde la televisión pública NOS, “en estos momentos las condiciones meteorológicas son muy desfavorables para la lucha contra los incendios forestales”. “No llueve, hay mucha evaporación por efecto del sol y sopla un viento fuerte que aviva las llamas”, ha señalado. La hierba, los brezales y las coníferas están secas y son inflamables. Dice también que es posible que no haya precipitaciones hasta este sábado.

De los 846 incendios forestales de diversa consideración registrados en Países Bajos en 2025, un centenar (124) se produjeron en terrenos militares, según cifras del Instituto Neerlandés de Seguridad Pública.

Vista aérea de la superficie quemada en el incendio de un campo militar en 't Harde, en Países bajos. BRAM VAN DE BIEZEN (EFE)

El pasado mes marzo fue el segundo más seco del que se tiene registro a escala nacional. Una sequía de este calibre tiene lugar una vez cada 20 años, según los meteorólogos. Por otro lado, debido al creciente calentamiento derivado del cambio climático, llueve cada vez menos en primavera y verano. Kuipers Munneke ha señalado el televisión que, de continuar esa deriva, “un año récord de sequía como el que vimos en 2018, se convertiría en la nueva media”.

En 2023, un informe científico neerlandés en cuya elaboración participaron universidades, meteorólogos y expertos en seguridad y manejo de agua, indicó que el tipo de incendios está cambiando en Países Bajos. Advirtieron de que, en el futuro, habrá más y de mayor intensidad, y la población tendrá que ser evacuada más a menudo. “Nuestro clima se ha vuelto más cálido, seco y soleado en las últimas décadas, y las previsiones actuales sugieren que esa tendencia continuará”, reza el estudio. Explica que disminuirá el nivel medio más bajo de las aguas subterráneas en algunas partes del país, “y eso provoca que la vegetación sea más inflamable, con el consiguiente aumento del número de días propicios para que haya un incendio”. El trabajo llama a convertir la prevención y la lucha contra los incendios forestales “en una parte estructural del sistema de extinción”. A su vez, el riesgo de que ocurran “debe tenerse en cuenta a la hora de planificar el paisaje”. Se refiere en este punto a la gestión del agua, las actividades agrícolas y recreativas en las zonas cercanas a las reservas naturales.