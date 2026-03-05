El set de cajas apilables para zapatos más vendido de Amazon: 12 unidades para organizar tu armario a tu gusto
Tienen orificios de ventilación para que los zapatos respiren y evitar que entre la humedad y son fáciles de limpiar
¿Eres de los que tienen todos los zapatos apilados uno encima del otro sin ningún tipo de orden? Seguro que alguna vez has llegado a casa y has pensado en lo ideal que sería poder guardar tus zapatillas en algún tipo de mueble para que no estorben. O seguro que, alguna vez, cuando han llegado invitados, te has dado cuenta de que no tienes espacio para almacenar zapatillas de estar por casa suficientes para todos.
A partir de hoy, se acabó el desorden: desde EL PAÍS Escaparate te traemos la solución para ahorrar espacio a la vez que almacenas todos tus pares de zapatos en un mismo sitio y que resulte más cómodo a la hora de llegar a casa y también cuando sales, sobre todo si vas con prisas y no puedes perder tiempo buscando un par en específico.
Apila y coloca las 12 cajas como más te convenga
Puedes usar tantas cajas como quieras; incluso, si lo prefieres, utilizar unas en un rincón de la casa y otras en otro. Es lo bueno que tiene este set: puedes organizarlo como quieras. Puedes apilar las cajas una al lado de la otra, o también en forma de torre, incluso mezclar ambas opciones hasta que se ajuste a la cantidad de pares de zapatos que quieres almacenar o al diseño que quieres mostrar.
Uso versátil: utiliza las cajas para guardar cualquier cosa
El hecho de que cada caja sea individual y de tamaño compacto las hace fácilmente transportables. No solo puedes almacenar zapatos en ellas, sino muchas otras cosas: gorras o sombreros, libros, juguetes, cámaras... Aunque no tengas tantos pares de zapatos, seguro que le encuentras uso al resto de las cajas, puesto que siempre tenemos cosas que almacenar.
Son fáciles de limpiar y tienen orificios de ventilación
Otra comodidad de estas cajas es que son muy sencillas de limpiar: basta con un paño húmedo que puedes pasar sin problema por los paneles de plástico que las conforman, ya que son impermeables. Y no te preocupes por el olor: cada caja cuenta con orificios de ventilación, lo que permite que los zapatos respiren y no se acumule la humedad.
A continuación, te mostramos los sencillos pasos que deberás seguir para montar las cajas. No te preocupes, ¡los usuarios coinciden es que es muy fácil!
Preguntas frecuentes sobre este set de cajas apilables para zapatos
¿Dónde puedo colocar las cajas?
Puedes colocarlas en la entrada de tu hogar, dentro de un armario o incluso sobre una superficie (una mesa o un estante, por ejemplo).
¿Qué dimensiones tiene cada caja?
Cada una mide 14,3 cm de alto, 23,2 cm de ancho y 33,5 cm de profundo.
¿Me cabrá cualquier zapato?
Sí, todos los tipos de zapatos caben en las cajas: zapatillas, tacones, bailarinas... Hasta la talla 44.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de marzo de 2026.
