Ikea tiene los muebles de salón más bonitos, funcionales y con mucho espacio de almacenaje

Decorar de la mano de Ikea significa llenar el hogar de muebles bonitos, atemporales y prácticos. Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado soluciones funcionales para el salón que combinan diseño y capacidad de almacenaje con una excelente relación calidad-precio.

Estanterías, librerías, vitrinas, muebles para TV y mucho más. Esta lista incluye diferentes piezas para diferentes estilos y funciones, pero con un punto en común: mantienen el orden sin renunciar a la estética y convierten cualquier salón en un espacio digno de revista.

Combinación de almacenaje multimedia BESTÅ

La opción más versátil gracias a su diseño modular, que permite personalizar cada composición según las necesidades del espacio. Cuenta con más de 40 frentes, patas y tiradores, además de diferentes alturas y cajones para optimizar cada centímetro.

Puede convertirse en el gran protagonista del salón: funciona como mueble de almacenaje, compañero de la televisión y solución eficaz para ocultar cables gracias a su diseño con espacios específicos para mantenerlos organizados.

La combinación de acabados en madera aporta calidez y crea una pieza elegante y acogedora. Además, ofrece 10 años de garantía, un valor añadido que garantiza calidad y durabilidad.

Mueble de salón BESTÅ

Dentro de la misma línea, este sistema de almacenaje combina baldas abiertas para colocar objetos decorativos y cajones que permiten ocultar el desorden. Las puertas se abren con un ligero toque y cuentan con cierre suave y silencioso.

Por otro lado, las baldas regulables permiten adaptar el mueble al estilo y necesidades de cada hogar. Como el resto de la serie, incluye 10 años de garantía.

Librería con puertas de vidrio BILLY

Un icono de la marca desde 1979. Destaca por su diseño sencillo, atemporal y adaptable a cualquier estilo. Su versatilidad permite elegir entre distintas alturas, añadir estantes ajustables, crear estantes esquineros o diseñar una composición completamente personalizada.

Además, está disponible en cuatro acabados que se adaptan a diferentes estilos: marrón efecto nogal (novedad y en plena tendencia), efecto roble, negro o blanco.

Puertas OXBERG

El complemento perfecto para la librería BILLY. Protegen el interior del polvo y aportan un acabado más sofisticado al conjunto. Existen diferentes versiones en colores y combinaciones de vidrio y panel para adaptarse a cada estilo.

Hay tres medidas disponibles: 40 x 97 cm, 40 x 192 cm y 40 x 35 cm.

Estantería KALLAX

Esta familia de estanterías abiertas es ideal para quienes buscan un diseño moderno y funcional gracias a su versatilidad absoluta. Combina compartimentos abiertos junto con cajones cerrados.

Otro de sus grandes puntos fuertes es que su estructura permite colocarla en horizontal o en vertical, según el espacio y la función: desde estantería clásica hasta separador de ambientes.

Mueble de almacenaje EKET

Un sistema modular que combina cubos y diferentes módulos para crear composiciones minimalistas con un toque moderno. Puede instalarse en la pared o apoyarse en el suelo, según el efecto que se quiera conseguir.

Es fácil de montar, está disponible en nueve diseños y ofrece la posibilidad de incorporar iluminación.

Vitrina con cajones HEMNES

Con un encanto tradicional, este mueble es ideal para los más clásicos. Ofrece máxima funcionalidad con su diseño: la vitrina permite guardar las piezas más especiales a la vista, mientras los cajones amplían la capacidad de almacenaje.

Está fabricada en madera maciza de pino, por lo que es una apuesta segura en cuestión de resistencia y durabilidad.

Mueble para la TV HEMNES

Dentro de la misma familia, este modelo es el complemento perfecto de la zona audiovisual del salón. Incluye cajones de gran capacidad y presenta un acabado natural y acogedor gracias a la madera maciza. Sus materiales de calidad aseguran una vida útil prolongada.

Estantería IVAR

Éxito de ventas desde hace más de 50 años por su practicidad y durabilidad como almacenaje low-cost de Ikea. Se trata de un extra de almacenaje que soluciona el caos y pone orden en cualquier espacio: desde salones y dormitorios hasta despensas, garajes o trasteros.

Su estética escandinava con el diseño en madera de pino macizo aporta sencillez y atemporalidad. Además, permite personalización y configuración modular según las necesidades de cada hogar.

Preguntas frecuentes sobre los muebles de salón de Ikea

¿Se pueden utilizar estos muebles en otras zonas de la casa?

Sí. Aunque están diseñados para el salón, muchas de estas piezas encajan también en vestíbulos, dormitorios, despachos e incluso comedores.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 28 de febrero de 2026.

