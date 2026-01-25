Evita la visita al taller antes de tiempo con el tratamiento anticristalizante para el coche más vendido en Amazon.

Dirigido a vehículos diésel con AdBlue, el producto impide la limitación de potencia del motor, así como favorece el buen estado del catalizador y la bajada de emisiones

La cuesta de enero también acaba afectando al mantenimiento y renovación de ciertos componentes (y no solo domésticos). Nos referimos a promover el buen estado del vehículo, no solo un tiempo antes de pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), sino priorizando otras revisiones por parte del propio usuario. Como la anticipación resulta clave en muchos aspectos —en especial, para evitar una visita al taller que suele tener un coste algo elevado en numerosas ocasiones—, si eres un lector con un coche diésel, este artículo te interesará. En él, vamos a hablar del tratamiento anticristalizante de urea para vehículos con AdBlue incorporado más vendido en Amazon.

Pertenece a Goodyear, una marca de gran fiabilidad en el mundo del motor, y reúne más de 8.000 valoraciones. Muchos de los usuarios han destacado su buena relación calidad-precio “evitando costosas averías en el sistema de Adblue”. Añadiendo que el coche tiene “más fuerza, consume menos gasóleo y responde mejor”. “Disuelve la cristalización de Adblue; lo usé para limpiar el inyector con buen resultado”, dice uno de ellos.

Vista frontal del recipiente anticristalizante con tratamiento de urea para el coche. CORTESÍA DE AMAZON

¿Por qué es bueno un tratamiento de urea para el coche diésel?

En primer lugar, hay que mencionar que este producto específico no es un aditivo como tal pensado para el motor, sino que se refiere al sistema SCR de este tipo de vehículos, denominado Reducción Catalítica Selectiva. Por tanto, usa una solución de urea llamada AdBlue que, entre otras cosas, sirve principalmente para:

Tener mayor eficiencia en el motor: esta parte mecánica tan importante del coche trabajará con una mayor fluidez y una mejor combustión.

Mantener el catalizador en óptimas condiciones: impidiendo su desgaste y posterior reparación con costes elevados.

Impedir que la potencia del motor baje: así como surjan testigos de emergencia y otros tipos de emergencia indeseados.

Minimizar las emisiones contaminantes: su uso hace que los vehículos cumplen con la ley medioambiental vigente eliminando el óxido nitrógeno más contaminante.

Este es un producto específico para vehículos diésel con AdBlue. CORTESÍA DE AMAZON

Tratamiento de urea para el coche Goodyear: catalizador e inyección impolutos

Este producto para vehículos evita la formación de cristales en el catalizador y también en el circuito de los inyectores. Pero no únicamente: también es capaz de erradicar los gases más nocivos que emite el coche y convertirlos en otros más inocuos, como es el caso del vapor de agua. Por tanto, está especialmente diseñado para dispersar y disolver todo tipo de sustancias adheridas en los circuitos internos, la bomba o el catalizador SCR.

Este inconveniente es mucho más fácil que aparezca de lo que los conductores puedan imaginar. Y es que, si no se llega a una temperatura muy elevada del motor en uso, como ocurre cuando se hacen recorridos cortos en ciudad, se acaban formando este tipo de cristalización, sobre todo, en épocas de bajas temperaturas continuadas. “Llevo ya varios años usándolo y no he tenido ningún problema con el catalizador”, dice otro usuario.

Este tratamiento anticristalizante de Goodyear tiene 250 ml de capacidad. CORTESÍA DE AMAZON

¿Cómo se usa este anticristalizante AdBlue para el coche?

Como todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de un vehículo, un producto de estas características debe seguir una serie de pasos para sacarle el mayor partido posible. A continuación, os dejamos una pequeña guía:

El producto debe usarse con el motor en frío. Tras esto, se retira el tapón del depósito AdBlue y se abre el recipiente.

El siguiente paso es presionar la parte de debajo de la botella para hacer subir el líquido por el lateral del dosificador hasta que llegue a la marca indicada.

Por último, se debe dejar de presionar.

Tratamiento especializado para el sistema AdBlue de los coches diésel. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes el anticristalizante AdBlue para el coche

¿Qué dosis se debe añadir de un tratamiento de urea para vehículos diésel?

No existe una cifra concreta. Se repone hasta llenar el depósito, igual que sucede con el limpiaparabrisas. La capacidad puede oscilar entre los 10 y los 20 litros, según cada modelo de coche.

¿Cada cuánto se repone este tipo de producto?

Depende de cada vehículo, pero suele ser necesario en una horquilla de entre 5.000 a 15.000 kms. Muchos coches consumen entre 1 y 2 litros de AdBlue por cada 1.000 km.

¿Qué ocurre si no se repone el tratamiento anticristalizante AdBlue?

Además de verse limitada la potencia, hay modelos de coche que no son capaces de arrancar.

¿Se estropea el AdBlue en contacto con muy bajas temperaturas?

No. Mantiene todas sus propiedades una vez se descongela.

