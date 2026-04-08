Descubre cómo funciona una bandeja de descongelación y cómo usarla correctamente

Este tipo de utensilios ahorran tiempo en la cocina, ya que ayudan a que el hielo se derrita mucho más rápido sin utilizar electricidad

Aunque se recomienda descongelar los alimentos en el frigorífico o mediante agua fría, en ocasiones el tiempo es nuestro peor enemigo y hay que buscar otro tipo de alternativas que nos saquen de apuros y que puedan ser seguras.

Eso sí, por nada del mundo se te ocurra dejar la comida a temperatura ambiente sin más o agregar directamente agua caliente, ya que esto podría acelerar la reproducción bacteriana. Usar el microondas podría ser una opción, pero existe una alternativa que podría ser más adecuada: las bandejas de descongelación.

A continuación te contamos todo lo que debes saber sobre ellas: qué son, cómo funcionan, cuáles son sus características principales, etc. Además, te recomendamos una de estas placas que se pueden comprar en Amazon.

Esta bandeja de descongelación está hecha con aluminio. © Amazon

¿Qué es una bandeja de descongelación?

Es un utensilio de cocina diseñado especialmente para acelerar el proceso de descongelación de los alimentos sin usar electricidad. Es muy útil para pescados, carnes o panes.

¿Cómo funciona una bandeja de descongelación?

El secreto está en la transferencia del calor a través de materiales de alta conductividad como el aluminio. La bandeja usa el calor del entorno y del metal y lo transfiere directamente al alimento para que se descongele mucho más rápido que si se dejara sobre un plato o en la encimera.

¿Cómo se debe usar una bandeja de descongelación?

Te resumimos, en un pequeño paso a paso, cómo utilizar de forma correcta de este tipo de placas.

Colocar la bandeja sobre una superficie plana.

Poner el alimento directamente sobre la placa, retirando cualquier tipo de empaque y evitando apilamientos.

Esperar entre 30 y 60 minutos a que el proceso de descongelación finalice. (El tiempo dependerá del tipo de alimento)

Dar vuelta al alimento a mitad del proceso. Este paso es opcional.

Cocinar el alimento inmediatamente para evitar cualquier tipo de riesgo bacteriano.

¿Cómo debe ser una bandeja de descongelación?

Estas son las características principales con las que debe cumplir este tipo de utensilio.

Material: debe estar hecho de aluminio o aleaciones de cobre.

Superficie: lo mejor es que sea antiadherente para que sea mucho más fácil de limpiar.

Tamaño: dependerá de las necesidades, pero se recomienda que no sea muy pequeña y que tenga un grosor aproximado de 2 mm.

Diseño: acanalado, para así evitar la acumulación de líquidos.

Esta bandeja de descongelación se puede usar con pescados, mariscos y carnes. © Amazon

¿Qué bandeja de descongelación comprar?

Nosotros hemos seleccionado una que cumple con todo lo que te contamos en el apartado anterior. Está disponible en Amazon y se puede comprar por menos de 14 euros. A continuación te contamos todas sus características.

Bandeja de descongelación: esta es nuestra recomendación

Se trata de una placa que tiene un tamaño perfecto: 29.5 x 21 cm, además de un grosor de 2 mm. Está fabricada de aluminio, por lo que ayuda a generar una buena transferencia del calor para derretir el hielo más rápidamente.

Posee una superficie antiadherente, por lo que su limpieza es muy sencilla. Asimismo, es muy fácil de almacenar, ya que cuenta con un orificio que permite colgarla y así ahorrar espacio.

“La compré pensando que no sería tan efectiva. Cuando la recibí y vi que era una simple lámina pensé que no serviría para nada, pero milagro, descongela más rápido que ponerlo en un plato normal”, reseña uno de los usuarios de Amazon. En esta plataforma ya acumula más de 400 valoraciones y una nota media de 4,5 sobre 5.

Esta bandeja de descongelación tiene una superficie antiadherente. © Amazon

Más preguntas frecuentes sobre bandejas de descongelación

¿Cuánto tiempo tardan en descongelar?

Depende del alimento y de su tamaño. Para carnes y pescados pequeños el tiempo estimado es entre 30 y 60 minutos. Para piezas más grandes entre 60 y 120 minutos.

¿Se pueden meter en el lavavajillas?

Depende. La que te presentamos en este artículo se puede meter sin ningún problema.

¿Se pueden usar con cualquier tipo de alimento?

Funciona muy bien con carnes, pescados, mariscos, panes o productos horneados. No es recomendable para alimentos más líquidos.

¿Se puede usar con alimentos envasados?

Sí, pero pierde eficiencia, ya que el plástico funciona como un aislante.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 8 de abril de 2026.

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