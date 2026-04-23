Enciende la barbacoa en minutos con este artilugio que arrasa en Amazon por su diseño y facilidad de uso.

Conseguir unas brasas uniformes aunque no se disponga de una experiencia previa es posible: este producto es muy fácil de usar y posee un doble mango ergonómico

El arte de saber encender una barbacoa de carbón en el menor tiempo posible y con el mínimo esfuerzo no es algo que siempre se da. Es más, en múltiples ocasiones, las rachas de viento, las prisas o la falta de pericia del que se pone delante de esta tarea —de apariencia sencilla— influyen mucho más de lo imaginado en el buen resultado final. Por eso mismo, y ahora que el buen tiempo de la primavera incita a planificar este tipo de planes de cara al fin de semana, en EL PAÍS Escaparate hemos encontrado el accesorio idóneo: se trata del encendedor de barbacoa más vendido en Amazon en la actualidad.

Cuenta con más de 700 valoraciones en la plataforma del gigante del comercio electrónico y una nota excepcional: 4,7 sobre 5 estrellas. Ello se debe a los aspectos positivos que reúne tanto su diseño como su funcionalidad, considerándose como un producto esencial para este tipo de actividades al aire libre: “Imprescindible para los que no sabemos: calienta las brasas, funciona rápido y es de buena calidad”, apunta un comprador.

Encendedor de barbacoa con diseño cilíndrico y fabricado en acero inoxidable. CORTESÍA DE AMAZON

¿Qué ventajas tiene usar un encendedor para barbacoa?

Aunque el método clásico con el que encender una barbacoa pasa por usar una pirámide de barbón o leña y prenderla desde su base con papel o pastillas de encendido, utilizar un encendedor para barbacoa permite hacer el mismo procedimiento, pero de una forma más segura y uniforme. Entre sus beneficios potenciales se encuentran los siguientes:

Su encendido es más rápido: el proceso completo no lleva más de 20 minutos.

No es necesario recurrir a líquidos inflamables: esto potencia la seguridad de quien manipula la barbacoa y de las personas que hay alrededor.

Se consiguen brasas más limpias y homogéneas: algo fundamental que permite cocinar con un control de la temperatura más exhaustivo.

Encendedor de barbacoa con diversos orificios de ventilación. CORTESÍA DE AMAZON

Encendedor de barbacoa eficiente con mango resistente al calor

A diferencia de otros encendedores para barbacoas y chimeneas , este modelo tiene una construcción robusta y todos sus detalles favorecen que se logre unas brasas más rápidas y de gran combustión. Ello se debe al diseño de sus orificios laterales de ventilación, tanto en su zona media como en su parte inferior, de distintos tamaños: están concebidos para permitir una circulación de aire constante y fluida en el interior del cilindro metálico.

“Cumple con su cometido y tiene espacio suficiente para poner el carbón necesario de una barbacoa con capacidad de hasta seis personas”, comenta un usuario. Es un accesorio capaz de encender las briquetas o el carbón vegetal en muy pocos minutos y siempre con seguridad. Posee un mango principal atornillado a uno de sus laterales que ofrece un buen aislamiento térmico y un segundo asidero plegable para agarrarlo con dos manos.

Arrancado de barbacoas o chimeneas con doble asidero ergonómico. CORTESÍA DE AMAZON

Encendedor de barbacoa: prepara las brasas en tan solo tres pasos

Otra de las ventajas de usar un artilugio de este tipo frente a cualquier tipo de parrilla o barbacoa (ya sea de obra, plegable o de cualquier otro tipo) es que cumple su misión en apenas minutos, sin necesidad de que se tenga experiencia previa en este contexto. Solo se requieren seguir tres sencillos pasos que compartimos a continuación:

Se debe colocar papel o pastillas de encendido en su fondo. Además, se pueden añadir algunas hojas secas, piñas o pequeñas ramas sin humedad.

Acto seguido, hay que prender todo ello con un mechero u otro tipo de encendedor. Tras esto, solo hay que esperar a que los carbones se vuelvan incandescentes.

Por último, y tras haberse dado el denominado efecto chimenea por el cual el carbón se prende de abajo hacia arriba, solo queda verterlo en la barbacoa con cuidado.

Encendedor de barbacoa que consigue brasas rápidas y uniformes. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre encendedores de barbacoa

¿Qué tamaño tiene este encendedor de barbacoa?

Este arrancador de barbacoa o también denominado chimenea de encendido tiene un tamaño gran capacidad (30 centímetros de altura junto a un diámetro de 17 centímetros) y un peso que no supera 1,6 kilogramos.

¿De qué material está construido este arrancador de barbacoas?

Se ha utilizado el acero inoxidable como elemento principal en su construcción.

¿Es ideal usar protección en las manos para verter las brasas en la barbacoa?

Gestionar todo el proceso de cocinado en torno a una barbacoa requiere protegernos las manos de forma idónea: algo que es más fácil si se eligen guantes especiales para ello.

¿Existe algún producto idóneo para hacer verduras a la parrilla?

Así es. En EL PAÍS Escaparate descubrimos hace tiempo un accesorio perfecto : se trata de un lote de dos rodillos como complemento ideal para añadir un toque sabroso y saludable en un plan magnífico de barbacoa.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 23 de abril de 2026.

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