El cepillo que te ayudará a dejar la barbacoa como nueva de cara a la primavera

Este cepillo para limpiar barbacoas es increíblemente útil para eliminar restos de grasa y limpiar las rejillas ennegrecidas por el uso, gracias a sus cerdas de acero inoxidable y su versatilidad

Durante esta semana, y tras un invierno muy duro, hemos podido empezar a ver los primeros rayos de sol que anticipan la primavera; incluso hemos tenido días en los que hemos podido dejar en casa los abrigos de invierno y salir a la calle con un jersey fino o incluso en mangas de camisa. Pero lo más importante es que, cuando llega el buen tiempo, vuelve a apetecer hacer planes al aire libre, salir a tomar algo con los amigos, quitarle la funda a la barbacoa y organizar una buena comida al sol el fin de semana. Aunque es cierto que, después de tantos días sin usarse, antes de disfrutar toca enfrentarse a lo que menos apetece: la limpieza. Por suerte, este proceso es más fácil si cuentas con los accesorios adecuados.

Este cepillo está diseñado para limpiar barbacoas de carbón y eléctricas, cepillando y raspando de la forma más fácil, rápida y útil posible para que puedas dejar tu barbacoa lista para el disfrute lo antes posible.

Cortesía de Amazon.

El cepillo perfecto para eliminar la suciedad más resistente

Si dejas que pase un poco más de tiempo de la cuenta para limpiar la parrilla, seguro que te ha pasado enfrentarte a esa frustrante situación en la que los restos están completamente pegados. En ese momento es cuando notas que no cualquier cepillo de limpieza sirve para la suciedad más incrustada. Este modelo incorpora cerdas de acero inoxidable junto con un raspador metálico que son extraordinariamente útiles para limpiar la barbacoa de la forma más efectiva posible. Si, después de una comida, ves que la grasa se ha quedado pegada, el raspador y las cerdas de acero inoxidable te ayudarán a dejar la superficie lista para el siguiente uso.

Mango extralargo para limpiar sin quemarte

Si eres de esas personas a las que no les gusta esperar a que la barbacoa se enfríe y quieren tratar de dejarla limpia lo antes posible para que no se incruste la suciedad, este cepillo tiene un mango extralargo que es perfecto para evitar que te puedas quemar al pasar la mano demasiado cerca del calor.

Cortesía de Amazon.

Diseño práctico para usarlo y guardarlo fácilmente

Además de ser increíblemente funcional, es muy cómodo para guardarlo sin que moleste, a la vez que lo puedes tener siempre a mano cuando lo necesites. Gracias al gancho que tiene al final del mango, lo puedes colgar directamente en la propia barbacoa o en cualquier soporte cercano donde tengas las pinzas o el resto de los accesorios para la parrilla.

El cepillo para limpiar barbacoas mejor valorado por los usuarios

Con una valoración media de 4,4 sobre 5 estrellas después de casi 7.000 reseñas y más de 50 unidades vendidas solamente durante las últimas cuatro semanas, este cepillo es el accesorio favorito de los amantes de la barbacoa, a quienes les encanta tenerla lo más reluciente posible durante todo el año.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Sirve solo para barbacoas de carbón?

No, este cepillo es muy versátil, también se puede usar para limpiar parrillas eléctricas o incluso en rejillas o bandejas de horno con restos incrustados.

¿Cómo se recomienda limpiarlo después de usarlo?

Lo más práctico es sacudir los restos adheridos y enjuagar el cabezal con agua caliente y un poco de jabón. Después, solamente lo tienes que dejar secarse bien antes de volver a guardarlo.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 1 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.