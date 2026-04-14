Probamos las mejores barbacoas portátiles plegables para camping

Para poder asar carne y verduras en cualquier lugar, hemos puesto a prueba cuatro modelos para encontrar el más práctico y funcional

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Charmline Barbacoa plegable Charmline Kikirikit Everything in a Kit Barbacoa de carbón plegable Kikirikit Create Barbacoa eléctrica Create InnovaGoods Minibarbacoa portátil InnovaGoods BearBQ Valoración Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.5 Muy bien Recomendación 7.5 Muy bien Recomendación 7.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quien busca un equilibrio entre portabilidad, estabilidad y buen precio, Personas que buscan una barbacoa muy portátil y compacta, perfecta para escapadas Aquellos que priorizan la comodidad y limpieza, especialmente para uso en casa Para quienes tienen un presupuesto ajustado y necesitan una solución sencilla para uso ocasional Por qué lo recomendamos Estable, plegable y versátil Compacta, resistente y práctica Seguridad y tamaño grande Muy barata y ligera Medidas 35 x 23 x 7,6 cm 33×22×7 cm 95×43×123 cm 41×28×20 cm Precio 39.99 € 52 € 150.95 € 24.9 €

Mejor barbacoa portátil plegable Hemos elegido la barbacoa portátil plegable Charmline como la mejor de la comparativa, gracias a su equilibrio entre tamaño compacto, estabilidad y facilidad de uso.

Salir al campo, organizar un picnic o simplemente aprovechar una terraza pequeña para hacer una parrillada suele implicar un problema práctico: el espacio y el transporte. Las barbacoas tradicionales son voluminosas, pesadas y poco manejables fuera de casa. La solución, por lo tanto, son las barbacoas portátiles plegables, ya que se guardan como un maletín, ocupan poco espacio y permiten cocinar casi en cualquier sitio. En EL PAÍS Escaparate hemos probado cuatro modelos distintos para comprobar cuál merece realmente la pena.

Características Charmline Kikirikit Create InnovaGoods Peso 2,5 kg 2,26 kg 11,8 kg 1,42 kg Materiales Acero aleado Acero inoxidable Acero inoxidable y aluminio Hierro fundido y acero inoxidable Tipo Carbón Carbón Eléctrica Carbón

Las mejores barbacoas plegables n las pruebas de estas barbacoas hemos utilizado brochetas y carne de hamburguesa para comprobar su calidad. Vídeo: EL PAÍS ESCAPARATE

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy periodista especializada en tecnología y, en los últimos años, me he centrado en el análisis de productos y la elaboración de comparativas, probando dispositivos y artículos de todo tipo para el hogar y el cuidado personal. En cada una de ellas analizo los productos en condiciones reales, revisando sus características, ventajas y posibles limitaciones para ofrecer recomendaciones claras y útiles. Mi objetivo es sencillo: ayudar al lector a elegir con criterio entre las distintas opciones del mercado, basándome siempre en información contrastada, experiencia práctica y una mirada independiente.

¿Qué barbacoas plegables hemos elegido y cómo las hemos probado?

Para esta comparativa hemos priorizado, sobre todo, el peso y la facilidad de transporte, que son los factores diferenciales en este tipo de producto. Aun así, también hemos tenido en cuenta otros aspectos como la estabilidad durante el uso, la resistencia al calor, la facilidad de montaje y limpieza, y el comportamiento a la intemperie. A partir de estas consideraciones, los cuatro modelos elegidos son: Charmline, Kikirikit, Create e InnovaGoods.

Las pruebas han sido muy directas: hemos comprobado el tamaño y peso reales al recibir cada barbacoa, las hemos montado y desmontado varias veces, las hemos utilizado con fuego para evaluar su resistencia, las hemos limpiado tras su uso y, por último, las hemos dejado expuestos al exterior para ver cómo responden al paso del tiempo.

¿Qué barbacoa portátil plegable ha sido la ganadora?

Compacta, ligera y lista para usar desde el primer momento, la barbacoa plegable Charmline destaca por su equilibrio general. Apenas ocupa lo que una hoja A4 plegada, no requiere montaje y ofrece una estabilidad notable durante el uso. Es una opción muy bien pensada para escapadas o uso ocasional sin complicaciones.

La barbacoa plegable de Charmline goza de una gran estabilidad durante el uso. Cortesía de Amazon

¿Es práctica?

Lo que más me ha convencido de la barbacoa plegable Charmline durante las pruebas es lo bien resuelto que está su diseño en términos de practicidad. Nada más sacarla de la caja, está lista para usarse, algo que en este tipo de productos marca la diferencia. Además, su tamaño compacto —34 x 23 x 7 cm— y su peso contenido de 2,5 kg hacen que transportarla sea realmente sencillo, sin sacrificar estabilidad una vez que está en funcionamiento.

En la práctica, se mantiene firme tanto en superficies planas como ligeramente irregulares, lo que transmite bastante seguridad al cocinar. La bandeja de carbón cumple bien su función al contener las brasas y, además, el sistema para levantar la parrilla facilita añadir carbón sin complicaciones. A esto se suma un detalle importante: los bordes y esquinas están pulidos, lo que reduce el riesgo de cortes durante el manejo.

También me ha resultado especialmente cómoda de limpiar, ya que tanto la bandeja como la rejilla son extraíbles. Es cierto que no incorpora sistemas avanzados de seguridad y que su resistencia a la intemperie y al óxido es mejorable, pero, aun así, la experiencia global ha sido la más equilibrada de todas.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se mantiene muy estable durante su uso.

Con bandeja de carbón para contener las brasas.

No requiere ningún montaje.

Mango de caucho y sistema de elevación seguro.

Bandeja y rejilla removibles para una limpieza sencilla.

Bordes y esquinas pulidas para mayor seguridad.

Es ligera y fácil de transportar.

A mejorar:

Faltan características avanzadas de seguridad.

Protección limitada a la intemperie.

Menor resistencia al óxido que otros modelos.

Otras alternativas a la mejor barbacoa portátil plegable

Barbacoa portátil de carbón plegable Kikirikit

Muy ligera y fácil de transportar, la barbacoa plegable Kikirikit apuesta por la simplicidad con buenos resultados. Su construcción en acero inoxidable le da un plus de durabilidad, y su uso es prácticamente inmediato. Sin embargo, pierde algo de seguridad frente a modelos más completos.

Aunque es muy práctica, la barbacoa plegable Kikirikit es menos segura que otros modelos. Escaparate El País

¿Es práctica?

Durante las pruebas, la sensación general que me ha dado la barbacoa plegable Kikirikit ha sido muy positiva, sobre todo por lo fácil que resulta utilizarla. Basta con abrirla, colocar las bandejas, añadir el carbón y empezar a cocinar. No requiere prácticamente montaje, lo que la convierte en una opción muy cómoda para quienes no quieren complicarse.

Además, su estructura en acero inoxidable aporta una buena resistencia al calor y al uso continuado. Esto se nota especialmente tras varias sesiones, donde mantiene bien su forma y no muestra deformaciones. También es ligera —2,26 kg— y se transporta sin esfuerzo, lo que refuerza su enfoque práctico.

Sin embargo, hay un punto importante donde queda por detrás: no incorpora ningún sistema específico para contener las brasas. En la práctica, esto no supone un problema grave si se utiliza con cuidado, pero sí reduce la sensación de seguridad frente a otras opciones. Aun así, por su relación entre peso, materiales y facilidad de uso, sigue siendo una alternativa muy sólida.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se mantiene muy estable durante su uso.

Fabricada en acero inoxidable.

Apenas requiere montaje.

Certificaciones europeas.

Fácil de limpiar.

Es ligera y fácil de transportar.

A mejorar:

No tiene ningún sistema para contener las brasas.

Resistencia básica a la intemperie.

Barbacoa eléctrica Create

La barbacoa eléctrica Create se aleja del concepto más portátil para ofrecer una experiencia más completa y controlada. Su sistema sin carbón, el control de temperatura y su estabilidad la convierten en una opción muy cómoda, aunque resulta menos adecuada para llevar fuera de casa.

La gran desventaja de la barbacoa eléctrica Create es que resulta más pesada y voluminosa que las demás. Escaparate El País

¿Es práctica?

En este caso, lo que más ha destacado de la barbacoa eléctrica Create durante las pruebas ha sido la comodidad de uso. Al no necesitar carbón, elimina una parte importante del proceso y permite un control mucho más preciso gracias a su termostato con varios niveles. Esto se traduce en una cocción más uniforme y fácil de gestionar.

Además, su diseño incluye elementos prácticos como bandejas laterales, recubrimiento antiadherente y un sistema de seguridad que apaga el dispositivo en caso de sobrecalentamiento. Todo esto hace que cocinar y limpiar resulte especialmente sencillo. También me ha parecido útil que tenga ruedas, aunque su peso —11,8 kg— limita bastante su movilidad real.

El problema es precisamente ese: deja de ser una barbacoa realmente portátil. Su tamaño plegado sigue siendo considerable y, además, depende de una conexión eléctrica. Por lo tanto, funciona mejor en casa o en un jardín que en una escapada al aire libre. Es una buena opción, pero juega en otra liga.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se mantiene muy estable durante su uso.

Rejilla con recubrimiento antiadherente.

Control de temperatura.

Se apaga para evitar sobrecalentamiento.

No produce brasas ni requiere carbón.

Montaje y desmontaje muy sencillos.

Fácil de limpiar.

Con ruedas para transportarla con más facilidad.

A mejorar:

Mucho más pesada que las demás.

Precio elevado.

No es la más compacta cuando se pliega.

Requiere conexión eléctrica.

Resistencia limitada a la intemperie.

Mini barbacoa portátil InnovaGoods

El principal atractivo de la barbacoa plegable InnovaGoods es la ligereza, pero también es donde más compromisos presenta. Es fácil de transportar y de montar, aunque su resistencia y seguridad son más limitadas frente al resto de modelos.

La barbacoa plegable InnovaGoods es muy ligera: apenas pesa 1,4 kilos. Cortesía de Amazon

¿Es práctica?

Lo primero que se nota al usar la barbacoa plegable InnovaGoods es lo ligera que resulta: apenas 1,42 kg. Esto la hace muy cómoda de llevar, especialmente en salidas donde cada kilo cuenta. Además, el montaje es sencillo: basta con desplegar las patas y colocarla sobre una superficie estable. Durante las pruebas, se ha comportado correctamente en términos de estabilidad y uso básico. Incluye una rejilla interior para el carbón y cuenta con ventilación, lo que permite cocinar sin grandes complicaciones.

También es fácil de limpiar, algo que siempre suma en este tipo de productos. Sin embargo, sus limitaciones son claras. La protección frente a las brasas es escasa, la resistencia al uso continuado es más baja y los materiales ofrecen menor durabilidad, especialmente frente al óxido o la intemperie. En definitiva, cumple como solución puntual, pero queda por detrás cuando se busca algo más fiable a largo plazo.

¿Por qué la recomendamos?

Lo mejor:

Se mantiene muy estable durante su uso.

Marco de acero inoxidable.

Apenas requiere montaje.

Fácil de limpiar.

Es ligera y fácil de transportar.

A mejorar:

Poca protección para contener las brasas.

Resistencia baja a la intemperie y al uso continuado.

Menos resistencia al óxido.

Preguntas frecuentes sobre barbacoas plegables portátiles

¿Qué es mejor para una barbacoa: el carbón o la leña?

La elección ideal depende del tiempo disponible y del perfil de sabor que busque el parrillero. El carbón vegetal destaca por su practicidad, ya que ofrece un encendido rápido y mantiene un calor constante durante horas sin apenas esfuerzo. Por el contrario, la leña (especialmente de encina o sarmiento) aporta un aroma ahumado inconfundible que eleva la calidad del producto final. En resumen, la madera es la reina indiscutible para paellas y carnes rojas de gran grosor, mientras que el combustible fósil domina en reuniones sociales rápidas por su limpieza y eficiencia térmica.

¿Es saludable hacer barbacoa con carbón?

La técnica resulta segura siempre que el cocinero evite el contacto directo de las llamas con el alimento. El principal riesgo para la salud aparece cuando la grasa gotea sobre las brasas incandescentes y genera humos cargados de hidrocarburos. Para minimizar este impacto, es vital esperar hasta que el material presente una capa de ceniza blanquecina antes de colocar la rejilla. Una combustión completa asegura que no existan residuos volátiles tóxicos que contaminen la pieza. En realidad, el consumo ocasional de alimentos a la parrilla encaja perfectamente en una dieta equilibrada si se controla la temperatura de cocción.

¿Qué tipo de barbacoa es más sana?

Desde un punto de vista nutricional, la barbacoa de gas y la eléctrica representan las opciones más saludables. Estos sistemas permiten una regulación precisa del fuego, hecho que impide la formación de compuestos carbonizados perjudiciales en la superficie de la carne. Al carecer de humos procedentes de la combustión de madera o biomasa, la pureza del ingrediente se mantiene intacta. Además, estas versiones facilitan el uso de bandejas de recogida de jugos, una característica técnica que evita llamaradas repentinas y garantiza un asado uniforme, ligero y libre de sustancias cancerígenas externas.

¿Cuánto tiempo antes hay que encender una barbacoa de carbón?

Para obtener resultados óptimos, debes iniciar el fuego unos 30 o 40 minutos antes de comenzar el asado. Este intervalo permite que el combustible alcance su punto de máxima eficiencia y desaparezcan las emisiones de gases iniciales del encendido. Sabrás que la temperatura es correcta cuando los trozos negros se transformen en brasas rojas cubiertas por un fino polvo gris. Un error común es precipitar la entrada de la comida, acto que suele provocar que el exterior se queme mientras el centro permanece crudo. La paciencia garantiza una distribución del calor perfecta para cualquier tipo de proteína o verdura.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de abril de 2026.

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