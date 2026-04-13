He probado cuatro anillos de luz led para grabar con el móvil y sin duda me quedo con este

Estos cuatro dispositivos de luz led se han probado para hacer fotos y llamadas en circunstancias de poca luz.

Analizo y comparo cuatro utensilios ideales para grabar vídeos y tomarse ‘selfies’ con la mejor luz y calidad posible

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Neewer NEEWER Luz de Clip Ulanzi ULANZI LM23 Magnético UBeesize UBeesize 10″ con trípode Windeshi WINDESHI 90 LED con aro de luz Valoración Recomendación 9.75 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9 Muy bien Recomendación 8.75 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Quien quiera un anillo de luz LED con el respaldo de una buena marca de iluminación y que destaque por su CRI (Índice de Reproducción Cromática) Personas que tengan iPhone con MagSafe, ya que se pega directamente; si no, incluye un anillo adhesivo. Quien busque un aro de luz LED con un buen trípode para grabar en exteriores. Quien quiera un aro de luz barato. Por qué lo recomendamos Buen CRI, luz muy suave que no deslumbra y un clip robusto que no daña el móvil. Tamaño compacto, es reversible (puedes iluminarte a ti o a lo que grabas con la cámara trasera) y tiene un espejo integrado para retocarse. Incluye mando a distancia y un trípode bastante estable para su precio. Cubre más área de iluminación que los clips pequeños. Barato, fácil de usar y tres modos de luz. Medidas 14 x 12 x 2 cm 71 x 60 x 26 mm 24 x 5 x 6 cm 12 x 12 x 2 cm Peso 131 gr 90 gr 960 gr 168 gr Tallas 5 niveles de brillo 4 niveles de brillo 11 niveles de brillo 10 niveles de brillo Precio 21.99 € 31.99 € 43.99 € 13.7 €

El mejor anillo de luz led para el teléfono móvil Nuestra experta apuesta por el modelo NEEWER como ganador de la comparativa gracias a la buena iluminación que aporta y su facilidad de uso.

Las redes sociales están llenas de vídeo tutoriales de todo tipo que nos permiten desde aprender nuevas recetas o tendencias hasta entretenernos observando cómo es el día a día de los demás: sobre qué brochas de maquillaje comprar o cómo hacerse el mejor ahumado en los ojos, get ready with me, qué como en un día, cómo hacer cocido madrileño paso a paso… Y todos estos vídeos suelen tener un denominador común: están grabados con una buena luminosidad y calidad.

Pero, ¿cuál es el accesorio imprescindible de los ‘influencers’ y de quienes se dedican a grabar reels y tiktoks con frecuencia para conseguirlo? Los anillos de luz LED para el móvil. Y es que estos dispositivos, como su propio nombre indica, mejoran la iluminación de la escena gracias a sus diferentes modos de color y niveles de brillo entre los que elegir. Además, están pensados para utilizarse con la mayoría de teléfonos del mercado. En esta comparativa he probado varios anillos de luz LED para ayudarte a escoger el mejor.

Cómo hemos elegido y probado los productos:

Durante un par de semanas he estado probando de manera alterna los productos que participan en esta comparativa. Para ello, los he utilizado tanto con mi teléfono móvil (un iPhone 13), como con mi ordenador portátil, sobre todo para grabar algunos vídeos en días en los que la iluminación que entraba por la luz no era demasiado buena. Pero también me han servido para mejorar cómo me veían en algunas videollamadas de trabajo y para hacerme algunas autofotos con el temporizador. A la hora de analizarlos y valorarlos, he tenido en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: desde el punto de vista de la calidad de los materiales en que está fabricado.

Montaje: ¿cómo es el proceso de montaje? ¿se acopla bien al teléfono móvil o al ordenador?

Opciones de uso: cómo son los modos de color proporcionados y los ajustes de los niveles brillo.

Experiencia: si el aro de luz ha cumplido con nuestras expectativas.

Con 60 LED: NEEWER Luz de Clip

El anillo led de Neewer cuenta con un pequeño trípode con inclinación de 360º. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien quiera un anillo de luz LED con el respaldo de una buena marca de iluminación y que destaque por su CRI (Índice de Reproducción Cromática)

Por qué lo hemos elegido: lo mejor de este modelo es lo fácil que resulta usarlo: tan solo hay que colocarlo directamente en el lateral del portátil o engancharlo al móvil gracias al clip. Es un dispositivo muy ligero y portátil, algo que se agradece sobre todo para las personas que graban fuera de casa o cuando están de viaje. También cuenta con un pequeño trípode con inclinación de 360º incluido pensando para grabar sobre una mesa.

En cuanto al uso real, se nota de forma inmediata en la iluminación del rostro. La luz es frontal y bastante homogénea, lo que elimina sombras duras. Además, permite ajustar tanto la intensidad como la temperatura de color (ofrece hasta 450Lx de iluminación a 0,5 y temperatura de color de 3000K-6000K), pasando de tonos cálidos a fríos, algo fundamental si cambias de entorno o de hora del día.

En mi caso me decanto sobre todo por los tonos neutros para videollamadas y los más fríos para grabar vídeos, porque dan una sensación más limpia. El hecho de tener varios niveles de brillo también permite no quemar la imagen cuando está demasiado cerca. Y todo ello se controla desde el pequeño mando que se incluye en el cable USB de carga, que hay que tener enchufado al móvil o al ordenador para poder utilizarlo.

Sus puntos débiles: podría tener batería incluida y que no hubiera que tenerlo enchufado todo el rato.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 14 x 12 x 2 cm Peso: 131 gr Configuraciones de color: 3000K-6000K Niveles de brillo: 5

Con diseño innovador: ULANZI LM23 Magnético

Este anillo se acopla fácilmente al iPhone gracias al sistema de imanes MagSafe.

Para quién es: personas que tengan iPhone con MagSafe, ya que se pega directamente; si no, incluye un anillo adhesivo.

Por qué lo hemos elegido: es uno de los accesorios más ingeniosos que he acoplado a mi iPhone en meses. Se integra de forma rápida y cómoda gracias al sistema de imanes MagSafe, o se puede utilizar con otros modelos gracias al anillo adhesivo. Además, tiene diseño reversible: poder pasar de iluminar mi cara para un selfie a girar el panel para darle luz a un objeto que estoy grabando con la cámara principal, sin tener que desmontar nada, es algo muy práctico. Además, como cuenta con un pequeño espejo integrado, es posible maquillarse o peinarse con él, lo que le aporta un ‘plus’.

En cuanto a la iluminación, me sorprende que, pese a su tamaño compacto, ofrece una luz bastante uniforme y agradable para el rostro. Tiene un rango de temperatura de color amplio (aproximadamente de 2500K a 8500K) y varios niveles de brillo, lo que permite adaptarlo fácilmente según el momento del día o el tipo de contenido. Además, el índice de reproducción cromática alto (alrededor de 92-96) se nota, sobre porque la piel no se ve artificial como sí suele pasar con otro tipo de anillos más simples. La batería de 400 mAh ofrece alrededor de 90 minutos de uso, pero en la práctica, usando brillo alto, baja bastante.

Sus puntos débiles: funciona mejor como luz de apoyo que como iluminación principal. La potencia (alrededor de 110 lux a medio metro), se queda corta si intentas iluminar algo más que un primer plano.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 71 x 60 x 26 mm Peso: 90 gr Configuraciones de color: 2500K-8500K Niveles de brillo: 4

Para profesionales: UBeesize 10″ con trípode

Este anillo de luz de Ubeesize dispone de un palo extensible de hasta 1,2-1,5 metros.

Para quién es: quien busque un aro de luz LED con un buen trípode para grabar en exteriores.

Por qué lo hemos elegido: lo primero que he hecho es montarlo desde cero y es bastante intuitivo, aunque un poco más complejo que los otros modelos debido a su tamaño. En pocos minutos el trípode se despliega y el aro queda colocado a la altura de los ojos. El hecho de que el trípode sea extensible (hasta aproximadamente 1,2-1,5 metros) permite adaptarlo tanto a una mesa como a grabaciones de pie, algo clave si se quiere versatilidad.

La calidad de la iluminación para los primeros planos es muy buena: el aro de 10 pulgadas ofrece una luz más envolvente que los modelos pequeños, y eso se nota mucho en la cara: reduce sombras, suaviza rasgos y da un efecto uniforme. Además, incluye tres temperaturas de color (cálida, neutra y fría) y hasta 11 niveles de brillo en cada una. Lo uso sobre todo en tonos neutros para videollamadas y en luz fría para grabar vídeo, donde el resultado se ve más nítido. También es útil poder ajustar la intensidad con precisión: no es lo mismo iluminar una habitación oscura que complementar la luz natural. Otro detalle que me gusta es el soporte para el móvil dentro del aro. Esto ayuda a que la luz incida de forma directa y simétrica sobre la cara, algo que marca bastante la diferencia frente a colocar el móvil fuera del círculo. El conjunto se completa con un mando Bluetooth, para hacer fotos y empezar grabaciones sin tocar el móvil.

Sus puntos débiles: tiene alimentación USB y el trípode es un tanto aparatoso.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 24 x 5 x 6 cm Peso: 960 gr Configuraciones de color: 3000-6000 K Niveles de brillo: 11

Diseño rectangular: WINDESHI 90 LED con aro de luz para móvil

Sus 90 leds hacen que tenga una luz de gran intensidad. Cortesía de Amazon

Para quién es: quien quiera un aro de luz barato.

Por qué lo hemos elegido: he utilizado este anillo en videollamadas, algún vídeo corto tipo TikTok y varias fotos en interiores con poca luz. Para ello, lo he enganchado al móvil o al portátil con el clip que lleva incluido.

En cuanto a la iluminación, me llama la atención la cantidad de LEDs (90), que se traduce en una luz más intensa de lo que esperaba en un dispositivo tan pequeño. A diferencia de los modelos más básicos, aquí sí noto una mayor cobertura sobre el rostro, con menos sombras duras. Además, incluye los ajustes habituales: tres temperaturas de color (cálida, neutra y fría) y varios niveles de brillo. En mi caso, uso sobre todo el modo neutro para videollamadas y el modo frío cuando grababa vídeo. En definitiva, por el precio que tiene me parece una buena opción si quieres algo práctico y barato.

Sus puntos débiles: funciona bien en primeros planos pero pierde eficacia en cuanto te alejas.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 12 x 12 x 2 cm Peso: 168 gr Configuraciones de color: 2700- 6500 K Niveles de brillo: 10

Otro modelo de anillo de luz LED para el móvil interesante

Si estás buscando un foco magnético para el móvil: el RAYGARD es un pequeño foco luminoso para el móvil que se coloca a través de MagSafe. Ofrece un rango de temperaturas de color de 2900K a 7000K con tres modos de iluminación (blanco cálido, blanco neutro, blanco frío) y brillo ajustable de forma continua, para que siempre encuentres la iluminación óptima para selfies, vlogs o aplicaciones de maquillaje.

La luz led para móvil de raygard dispone de tres modos de iluminación. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre los anillos de luz LED para el móvil

¿Para qué sirve un anillo de luz LED para el móvil?

Sirve principalmente para iluminar el rostro de forma uniforme cuando grabas o haces fotos con el móvil. La forma circular hace que la luz llegue desde todos los lados al mismo tiempo y reduzca sombras, algo que destacan muchas fichas de producto y kits para creadores de contenido. Además, se utiliza mucho para videollamadas, vídeos para redes (TikTok, YouTube, Instagram), maquillaje, fotos tipo selfie, streaming…

¿Cuál es el tamaño más recomendable?

Depende del uso: mini (con clip): solo para selfies o videollamadas rápidas; 10 pulgadas, el tamaño más equilibrado (sirve para vídeos, fotos y llamadas); y 12–18 pulgadas, para contenido más serio o semiprofesional. Por ejemplo, en kits más completos (como los de 10–12”) se incluyen trípode, soporte para móvil y control remoto porque están pensados para grabar contenido más elaborado.

¿Qué diferencia hay entre un aro de luz barato y uno bueno?

Las diferencias más importantes suelen ser: potencia (lux o lúmenes), calidad del color (CRI), estabilidad del trípode y posibilidad de ajustar temperatura de color.

¿Qué significa que tenga varias temperaturas de color?

Significa que puedes cambiar el tono de la luz cálida (amarilla): más natural para la piel; neutra: la más equilibrada; y fría (blanca): más nítida para vídeo. Muchos aros de luz permiten ajustar entre unos 3000 K y 6000 K o más.

¿Sirve realmente para mejorar las videollamadas?

Sí, y mucho. El principal problema en videollamadas no es la cámara, sino la luz. Con un aro de luz se eliminan sombras en la cara, la imagen se ve más nítida, mejora el tono de piel…

¿Por qué puedes confiar en mí?

Soy periodista especializada en tecnología y, en los últimos años, me he centrado en el análisis de productos y la elaboración de comparativas, probando dispositivos y artículos de todo tipo para el hogar y el cuidado personal. En cada una de ellas analizo los productos en condiciones reales, revisando sus características, ventajas y posibles limitaciones para ofrecer recomendaciones claras y útiles. Mi objetivo es sencillo: ayudar al lector a elegir con criterio entre las distintas opciones del mercado, basándome siempre en información contrastada, experiencia práctica y una mirada independiente.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de abril de 2026.

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