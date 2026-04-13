He probado cuatro máquinas de remo para entrenar en casa  y elijo la que más me gusta

El mejor El mejor Imagen Marca y modelo Neezee Máquina de Remo F204a LABGREY Máquina de remo LABGREY Máquina de remo Cecotec Máquina de remo Drumfit Rower 10000 Neptuno Valoración Recomendación 10 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.5 Muy bien Recomendación 9.25 Muy bien Comprar Comprar Comprar Comprar Comprar Para quién es Para quienes buscan un modelo resistente y con una excelente relación calidad-precio Usuarios que valoran un modelo que que pueda sincronizarse con una app para personalizar los entrenamientos Ideal si buscas un remo completo para un uso regular Quienes buscan una máquina que no utilice remo magnético sino tanque de agua Por qué lo recomendamos Silenciosa, 16 niveles de resistencia, diseño plegable Conectividad con app, Bluetooth integrado, diseño plegable. Compacto y silencioso, monitor LED integrado, asiento cómodo y deslizamiento fluido Sistema de agua realista, resistencia ajustable por nivel de agua, sensación de remo natural. Medidas 146,8 x 48cm x 65,5 cm 160 x 60 x 52 cm 162 x 48 x 61 cm 180 x 53 x 56 cm Peso 22 kg 21 kg 25 kg 25 kg Detalles Niveles de intensidad: 16 / Peso máximo recomendado: 135 kg / Otros: pantalla LCD, correas para pie, rueda para escoger intensidad, soporte móvil, remo magnético… Niveles de intensidad: 8 / Peso máximo recomendado: 158 kg / Otros: pantalla LCD, correas para pie, rueda para escoger intensidad, soporte, remo magnético, Bluetooth y app… Niveles de intensidad: 32 (programas incluidos) / Peso máximo recomendado: 120 kg / Otros: monitor LED intuitivo Niveles de intensidad: 13 / Peso máximo recomendado: 135 kg / Otros: pantalla LCD, correas para pie, rueda para escoger intensidad, tanque de agua… Precio 165.99 € 159.99 € 379 € 279 €

La ganadora de la comparativa Nuestra experta ha elegido el modelo Neezee F204a como el ganador de esta comparativa porque dispone de una excelente relación calidad-precio, además de ser muy cómoda y silenciosa.

El remo indoor se ha convertido en los últimos años en una opción completa y efectiva para entrenar el cuerpo de manera integral. Y es que este ejercicio no solo mejora la resistencia cardiovascular, sino que también fortalece diversos grupos musculares que van desde la espalda y los brazos hasta las piernas y el core. Además, gracias a su bajo impacto es una alternativa ideal para personas de todas las edades y niveles de condición física. Y para practicarlo no es obligatorio ir al gimnasio ya que, al igual que podemos comprar bicicletas estáticas o cintas de correr plegables, también existen máquinas de remo que pueden adquirirse en plataformas como Amazon o en otras tiendas para ubicar en casa y practicar deporte sin salir de ella. En esta comparativa analizo varios modelos con el objetivo de averiguar cuál es la mejor opción del mercado.

Cómo hemos elegido y probado los productos

Lo primero que hay que destacar es que estas máquinas tienen un precio elevado, por lo que es importante informarse bien sobre ellas y valorar si merece la pena o no hacer la inversión. Creo que son una buena opción para aquellas personas que quieran montar su ‘mini’ gimnasio en casa o que no puedan ir de forma presencial a uno y apuesten por comprar esta máquina para entrenar.

Las pruebas las he realizado en distintos momentos: para una primera comparativa probé las cuatro primeras, usándolas durante un mes, y luego he probado otros modelos para ir añadiéndolos, siempre siguiendo el mismo ‘protocolo’. Como tienen un tamaño considerable y en mi piso no caben, las instalé en la casa de mis padres en el pueblo, pues disponemos de un garaje y un patio donde pude hacer las pruebas. Además, de esta manera tuve ayuda para montarlas. No es un proceso difícil y las instrucciones suelen ser detalladas, pero los componentes pesan bastante y yo sola no podía.

De esta manera, fui entrenando en ellas a diario y de forma alterna, sumando este ejercicio a mi rutina de entrenamiento, y comprobando las distintas características que ofrece cada una de ellas. Por norma general, las he estado utilizando durante 10 minutos al día, que completo con 15 minutos de cinta y 30 minutos de una rutina de fuerza con pesas.

He de reconocer que al principio me costó un poco pillarles el truco, pues nunca las había probado en el gimnasio porque suelo enfocar más mi entrenamiento a ejercicios de fuerza que al cardio. Además, estas máquinas requieren de una buena coordinación entre brazos y piernas para conseguir el movimiento que se realiza cuando se está remando, que es lo que más me costó conseguir. Pero después de varias pruebas e intentos pude cogerle el tranquillo y comenzar a entrenar en ellas. A la hora de analizarlas y valorarlas tuve en cuenta los siguientes aspectos:

Diseño: la facilidad del montaje (y las instrucciones que incluyen para ello), los materiales empleados para su construcción, su estabilidad…

Resistencia: aunque en todos los casos es magnética, no siempre se puede ajustar en los mismos niveles.

Asiento: su ergonomía, si está acolchado, el material de su funda, si se desgasta con el uso y sus posibles ajustes.

Agarre: cómo es el agarre, la resistencia de la correa, si puede sustituirse para hacer ejercicios adicionales, etcétera.

¿Por qué puedes confiar en mí? Soy periodista especializada en tecnología y, en los últimos años, me he centrado en el análisis de productos y la elaboración de comparativas, probando dispositivos y artículos de todo tipo para el hogar y el cuidado personal. En cada una de ellas analizo los productos en condiciones reales, revisando sus características, ventajas y posibles limitaciones para ofrecer recomendaciones claras y útiles. Mi objetivo es sencillo: ayudar al lector a elegir con criterio entre las distintas opciones del mercado, basándome siempre en información contrastada, experiencia práctica y una mirada independiente.

Con remo magnético: Neezee F204a Máquina de Remo

16 niveles. Cortesía de Amazon.

Para quién es: quien busque una máquina de remo con un buen nivel de resistencia y con una excelente relación calidad-precio.

Por qué la hemos escogido: lo primero que noté al subirme en este modelo es que es bastante cómoda, ya que su asiento está acolchado y se ajusta bien al usuario. Además, el raíl de aluminio permite un movimiento estable y ergonómico, los pedales para apoyar los pies son grandes y con correas ajustables y el remo se adapta cómodamente a las manos. Junto a ello, me llamó mucho la atención lo silenciosa que es, pues al ser un remo magnético, la resistencia no depende del aire ni del agua, lo que hace que el deslizamiento sea mucho más fluido y prácticamente sin ruido. Esto me parece ideal para personas que viven en un piso y no quieren molestar a nadie, sobre todo al vecino de abajo si la máquina hace demasiado ruido al ‘remar’. También cuenta con un soporte para colocar el móvil o la tablet, algo que me parece un punto a favor porque así es posible ver una serie o un vídeo mientras se entrena para que sea más ameno.

Cuenta con 16 niveles de resistencia que se pueden ir eligiendo desde una rueda, lo que permite adaptar la intensidad del entrenamiento según el estado físico de cada persona. En mi caso, fui subiendo de intensidad de forma progresiva, aunque los niveles medios ya me resultaron bastante duros, por lo que no llegué a probar los máximos niveles de resistencia. Por otro lado, dispone de un monitor LCD en el que se muestran los datos esenciales como tiempo, distancia y calorías, pero carece de funciones más avanzadas como conectividad con apps o programas preconfigurados. Y otro detalle que me gustó es su diseño plegable, pues después de entrenar, simplemente levantas el raíl y la máquina ocupa mucho menos espacio. Y, como tiene ruedas incorporadas, moverla de un sitio a otro es fácil, aunque sigue siendo una máquina de gran volumen que requiere de espacio para almacenarla.

Sus puntos débiles: no puede sincronizarse con ninguna app para mejorar la experiencia del entrenamiento.

Compatible con app: LABGREY máquina de remo

Increíblemente silenciosa. Cortesía de Amazon.

Para quién es: interesados en una máquina de remo que pueda sincronizarse con una app para personalizar los entrenamientos.

Por qué lo hemos elegido: estética y funcionalmente es bastante similar a los dos modelos anteriormente analizados, ya que funciona a través de remo magnético y dispone de un asiento acolchado y de reposapiés con hebillas para garantizar la sujeción. Sin embargo, tiene menos niveles de resistencia (ocho), por lo que el entrenamiento es menos intenso. Sin embargo, me pareció una buena opción para personas que tengan menos nivel físico y quieran una máquina menos avanzada.

Pero lo que realmente me gustó de este modelo en comparación a los otros es que puede sincronizarse a través de una app. Para ello, tan sólo hay que descargarla y configurarla a través del Bluetooth integrado en su pantalla LCD. De esta manera es posible acceder a distintos tipos de ejercicios y entrenamientos para seguir desde el móvil, que además puede colocarse cómodamente en un compartimento ubicado sobre la pantalla. Me pareció una opción bastante interesante, ya que algunos entrenamientos simulan estar en un barco remando y hacen que te metas mucho más en el papel. La pantalla LCD es más básica que la de los otros modelos, pero en ella se muestran también el tiempo, la distancia recorrida y las calorías quemadas. En cuanto a su almacenamiento, puede plegarse y colocarse de manera vertical para reducir el espacio.

Sus puntos débiles: tiene menos niveles de resistencia.

Diseño compacto y portátil: BH Fitness

52% de descuento, ahorra 420 euros.

Máquina de remo BH Fitness. EL CORTE INGLÉS

Para quién es: ideal para quien quiere un remo completo para un uso regular.

Por qué lo recomendamos: Compacto y silencioso, monitor LED integrado, asiento cómodo y deslizamiento fluido.

Por qué lo recomendamos: su tamaño y ruedas integradas me permitieron colocarlo justo en el rincón que tenía disponible y desplazarlo fácilmente cuando quería liberar espacio. Igual de sencillo fue su montaje. Cuenta con unas instrucciones claras con las que en pocos pasos pude tener la máquina lista para entrenar de forma estable y sin sensación de tambaleo. Asimismo, su sistema de resistencia es ajustable en 32 niveles y tiene 3 programas predefinidos, lo que ayuda a adaptar la intensidad del entrenamiento a cualquier condición física. También es silenciosa, por lo que hice las pruebas sin molestar a mi familia mientras hacían otras cosas en casa.

El asiento acolchado me pareció bastante cómodo incluso en sesiones de entrenamiento más largas de los 10 minutos que suelo usar esta máquina, y el agarre ergonómico transmite bien la fuerza en cada tirón. La correa es resistente y pude hacer algunos ejercicios adicionales como tirones laterales, ampliando la versatilidad de la rutina. Además, la acción de tiro central proporciona una remada directa y natural y noté cómo las piernas, la espalda y los brazos trabajaban siempre de manera coordinada. A esta sensación fluida se suma el plus de la conectividad: fue motivador poder utilizar apps externas como Zwift o Kinomap para hacer entrenamientos más dinámicos o simulados; se me pasaban los 10 minutos volando. Incluye un monitor LED que muestra tiempo, distancia, calorías y número de remadas sin depender de la tablet o el móvil.

Sus puntos débiles: el monitor es básico y puede quedarse corto si se buscan funciones más avanzadas.

Con tanque de agua: Cecotec Drumfit Rower 10000 Neptuno

Ahora con un 10% de descuento.

Peso máximo de 135 kg. Cortesía de Amazon.

Para quién es: personas que quieran una máquina que no utilice remo magnético sino tanque de agua.

Por qué lo hemos elegido: es el modelo más ‘diferente’ de la comparativa, ya que a diferencia del resto de máquinas de remo esta utiliza un sistema de tanque de agua, con 13 litros de capacidad, en lugar del remo magnético. Creo que es un modelo especialmente pensado para aquellos que busquen una sensación de remo mucho más realista, pues con él se consigue una remada más natural y progresiva, además de ofrecer ese sonido característico del agua en movimiento. A pesar de esta diferencia, estéticamente no es muy diferente, ya que cuenta también con un raíl de aluminio que permite un deslizamiento estable, un asiento acolchado y pedales ajustables.

Uno de los aspectos más llamativos es el sistema de resistencia por agua, que varía en función de la cantidad de agua que se añada al depósito. Cuanta más agua, mayor resistencia, lo que permite personalizar el nivel de exigencia de cada entrenamiento. En mi caso, con un nivel medio de agua, ya sentí un buen trabajo en espalda y piernas, aunque los usuarios más avanzados necesitan llenar el depósito al máximo. El monitor LCD es bastante básico, mostrando datos como tiempo, distancia, calorías y número de remadas, pero no ofrece conectividad con apps ni programas. A nivel de almacenamiento, me sorprendió lo fácil que es ponerla en posición vertical cuando no se usa. Sin embargo, aunque tiene ruedas para moverla, sigue siendo un equipo pesado debido al depósito de agua.

En conclusión, me parece un buen modelo para personas que busquen una experiencia de entreno más realista, pero tiene un precio elevado teniendo en cuenta que la resistencia es menor que la de los otros equipos y que llenar el depósito de agua requiere de más tiempo a la hora de entrenar.

Sus puntos débiles: tiene un precio elevado para la resistencia que ofrece.

Otros modelos de máquinas de remo interesantes:

Si estás buscando el modelo más vendido de Amazon: la máquina de remo de la marca MERACH es la más demandada de la plataforma, a pesar de que su precio supera los 300 euros. Funciona con resistencia magnética, tiene 16 niveles de intensidad y conectividad Bluetooth para controlar la máquina y los entrenamientos a partir de una app móvil.

27% de descuento, ahorra 70 euros.

16 niveles. Cortesía de Amazon.

Si estás buscando un modelo económico y compacto: la máquina de remo de la marca SUNNY HEALTH & FITNESS es un modelo pensado para aquellas personas que no quieran invertir demasiado dinero y busquen un modelo que tampoco ocupe demasiado espacio. Tiene un diseño simple, con un asiento y un remo en forma de barra, que dispone de 12 niveles de resistencia hidráulica.

12 Niveles. Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes sobre máquinas de remo

¿Qué músculos se ejercitan con una máquina de remo?

El remo es un entrenamiento ideal para tonificar todo el cuerpo. Trabaja principalmente piernas, glúteos, espalda, hombros y brazos, además de fortalecer el core y mejorar la resistencia cardiovascular.

¿Sirve la máquina de remo para perder peso?

El ejercicio que se realiza en esta máquina combina una parte cardiovascular y otra de fuerza en un solo movimiento: esto aumenta el gasto calórico y ayuda a tonificar y quemar grasa. Sin embargo, lo mejor es consultar con un especialista o entrenador que pueda ajustar la intensidad y frecuencia del ejercicio según tus objetivos y condición física.

¿Cuánto tiempo debo entrenar en la máquina de remo?

Los expertos recomiendan entre 20 y 40 minutos por sesión, 3-5 veces por semana para mejorar la resistencia y tonificar el cuerpo. Los principiantes pueden empezar con intervalos más cortos e ir aumentando gradualmente la duración e intensidad bajo supervisión o siguiendo un plan progresivo.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 13 de abril de 2026.

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