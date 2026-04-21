El error más común al usar la freidora de aire: por qué nunca deberías amontonar la comida (y cómo evitarlo con esta triple rejilla)

Esta rejilla, diseñada específicamente para la freidora de aire, distribuye los alimentos en tres niveles para que se frían de forma uniforme

Si usas una freidora de aire a menudo, te habrás dado cuenta de que es prácticamente imposible lograr el mismo resultado que en una freidora tradicional cuando caes en la tentación de meter todo lo que quieres freír de golpe, y especialmente si estás cocinando para mucha gente y vas con un poco de prisa. Para freír patatas, nuggets, verduras o cualquier cosa que necesites hacer en gran cantidad cuando tienes invitados en casa, para que salga bien necesita no estar amontonado: que circule bien el aire entre los cortes para que no queden unas zonas sin hacer, otras muy blandas y otras demasiado hechas.

Llegados a este punto, tienes dos posibles soluciones: ir friendo por tandas, lo que hará que la primera tanda ya esté fría cuando acabes de hacer la última; o utilizar este accesorio que te ayudará a ahorrar tiempo y energía.

Cortesía de Amazon.

Rejillas fabricadas para ser resistentes, seguras y fáciles de limpiar

Esta rejilla de 3 niveles de acero inoxidable es un producto diseñado para utilizar en freidoras de aire, distribuyendo los alimentos en diferentes alturas para que se hagan de forma uniforme. Está fabricada en acero inoxidable 304, que es un material habitual en utensilios de cocina por su resistencia y seguridad en contacto con alimentos. No transmite olores ni sabores y aguanta bien el uso frecuente. Y lo mejor de todo es que, cuando terminas de usarlo, puedes meterlo directamente en el lavavajillas. Es de esos accesorios que no dan pereza limpiar, algo importante si realmente quieres sacarle partido en tu rutina.

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Cocinar más cantidad, más fácil y con mejor resultado

La principal ventaja de usar esta rejilla es que, al distribuir los alimentos en tres niveles, en lugar de poner, por ejemplo, las patatas unas encima de otras, puedes repartirlas en diferentes bandejas. Esto hace que las patatas no queden duras en ciertas partes ni casi carbonizadas en otras. Además, como no siempre quieres hacer la misma cantidad, puedes usar solo una o dos de los tres niveles de bandejas, lo que lo convierte en un accesorio muy versátil que se adapta a las necesidades de cada día.

Compatible con la gran mayoría de freidoras

Es un producto compatible con freidoras de aire cuadradas con unas dimensiones superiores a los 20 x 20 centímetros. Además, cuenta con 4 piezas para elevar una bandeja sobre otra si los alimentos que cocinas son gruesos y requieren más espacio, y también incluye un mango extraíble para que puedas sacar cada rejilla fácilmente sin arriesgarte a quemarte.

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Rejilla triple para freidoras de aire redondas

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de abril de 2026.

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