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Estilo de vida

Gafas de sol de marca con descuento: 10 modelos superventas para hombre rebajados en Amazon

Lacoste, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera o Hawkers están entre los modelos de gafas de esta selección con increíbles descuentos

Gafas de sol de las mejores marcas al mejor precio.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
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Con la llegada de la primavera, poco a poco los días son cada vez más largos, más calurosos y soleados. Esto nos lleva a pasar cada vez más tiempo fuera de casa disfrutando del aire libre, y para hacerlo de forma segura es importante proteger nuestra piel con protector solar y nuestros ojos con unas buenas gafas de sol. Aunque es cierto que, a la hora de elegir unas gafas de sol, no solo es importante escoger las que mejor nos protejan los ojos, sino también elegir el modelo con el que mejor nos veamos y que mejor nos siente.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 10 modelos de gafas de sol para hombre de primeras marcas, con lo que no necesitarás gastarte una fortuna para encontrar las que más te gustan y mejor se adaptan a tu gusto y a tu estilo de vida.

Gafas de sol Hawkers

Estas gafas de la archiconocida marca española son el modelo más vendido de Amazon debido a su versatilidad, la resistencia de su montura y a sus cristales polarizados. Lo mejor de este modelo es que es un clásico que se adapta y sienta bien a prácticamente cualquier estilo de cara.

40% de descuento, ahorras 16 euros.

Gafas de sol para hombre sobre fondo blanco.
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Gafas de sol Carrera

Las gafas Carrera son mundialmente conocidas por sus diseños, los materiales de gran calidad que utilizan para la fabricación de sus gafas y su funcionalidad, ya que es fácil que puedas usar el mismo modelo para ir a hacer senderismo por la montaña un día y, al siguiente, llevarlas con un traje a una boda sin que desentonen lo más mínimo en ninguno de los dos ambientes.

20% de descuento, ahorras 10,02 euros.

Gafas de sol para hombre sobre fondo blanco.
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Gafas de sol Polaroid

Si quieres unas gafas de sol polarizadas de la marca fundada por la persona que ha patentado el cristal polarizado, estas son una gran opción. Unas gafas de gran precisión óptica y muy resistentes a impactos. Si eres de esas personas que deja las gafas en cualquier sitio y se olvida de ellas, un modelo resistente como este será una gran opción para tus nuevas gafas de sol.

18% de descuento, ahorras 5 euros.

Gafas de sol para hombre sobre fondo blanco.
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Gafas de sol para practicar ciclismo

Si buscas algo específico para salir a andar en bicicleta, este tipo de gafas se ha diseñado específicamente para ello. De la misma forma, si las quieres usar para salir a correr, hacer senderismo o salir con ellas a dar un paseo por tu barrio porque te gusta la estética deportiva, también son perfectamente válidas.

10% de descuento, ahorras 3 euros.

Gafas de sol para hombre sobre fondo blanco.
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Gafas de sol para hacer deporte

Un modelo ligero que puedes llevar durante horas sin que moleste, algo muy útil para las personas que suelen salir a correr rutas largas tanto en asfalto, por el parque o incluso haciendo trail por la montaña. Además de ser ligeras, se adaptan muy bien a la forma de la cabeza, por lo que no tendrás que preocuparte porque se te estén cayendo todo el rato.

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Gafas de sol Tommy Hilfiger

Si buscas un modelo de diseño más clásico que suele combinar fácilmente con un estilo casual más propio del verano, este modelo de Tommy Hilfiger es una gran opción. Las patillas de un color y la pasta de otro le dan un toque desenfadado y moderno que, sumado a su forma más redonda, las convierte en el mejor complemento para la temporada de primavera-verano.

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Gafas de sol Boss

Si eres fan de la marca Boss por su calidad y su diseño y siempre te han gustado las gafas de estilo aviador, este modelo es perfecto. Suelen quedar perfectamente en hombres que tienen las facciones de la cara poco marcadas.

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Gafas de sol Tommy Hilfiger

Otro clásico de Tommy Hilfiger para los amantes de las gafas con forma cuadrada de gran tamaño. Además, este modelo es el punto medio entre algo casual y un look más elegante y cuidado. Son muy prácticas y resistentes para el día a día, a la vez que el modelo perfecto para una ocasión especial.

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Gafas de sol Boss

Este modelo tiene un diseño más marcado que puede encajar si te gustan las gafas ligeras y cómodas, pero que no renuncien a darte un poco de personalidad y alejarse de los modelos más típicos. Son perfectas si buscas algo que no te cubra mucho la cara y que sencillamente hagan su función.

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Gafas de sol Lacoste

Un modelo ligero, resistente y perfecto para usar en el día a día durante el verano. Si buscas algo sencillo, pero con un color más alegre que se aleje de los tonos más oscuros y tradicionales, estas gafas son lo que andas buscando.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo sabes si unas gafas de sol te quedan bien?

Lo mejor es fiarte de tu instinto y de tu sensación cuando te las pruebas, pero si buscas una forma objetiva de saber qué modelos te quedan mejor, te tienes que fijar en la forma de tu cara. Normalmente, si tienes facciones poco definidas, suelen funcionar mejor las monturas angulares, y si tus facciones están muy definidas, los modelos más redondos te pueden sentar mejor.

¿Qué significa que unas gafas sean polarizadas?

Los gafas de sol polarizadas reducen los reflejos, algo que notas mucho si pasas muchas horas al sol, ya sea en la calle, en la playa o conduciendo.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de abril de 2026.

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