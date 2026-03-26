Los 7 mejores protectores solares faciales para pieles grasas de Amazon este 2026

Todos cuentan con factor de protección 50, son ultraligeros y dejan un efecto matificante en el rostro

Dedicamos mucho tiempo a elegir la crema hidratante y otros productos de skincare adecuados para tener el rostro impecable. Pero hay un producto que no puede faltar en nuestra rutina: el protector solar. Hay que prestar especial atención al grado de protección y a los ingredientes en base al tipo de piel que tengamos.

En el caso de las pieles grasas, lo recomendable son los protectores solares con texturas ligeras y fórmulas que controlen el exceso de cebo. Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos recopilado las siete mejores cremas solares faciales, las mejores de este año, que triunfan en Amazon. Todas cuentan con FPS 50 y son perfectas para pieles grasas.

Heliocare 360° de Cantabria Labs

Es la marca de referencia en España, y no es para menos. Este gel fotoprotector no solo protege del sol, también mantiene la piel hidratada durante un largo periodo de tiempo. Tiene una textura ultraligera y contiene activos para actuar como barrera contra las radiaciones UVB, UVA, la visible y la infrarroja. Además, ayuda a reparar la piel del daño ocasionado por el sol.

Otro de sus atractivos es que es no comedogénico, por lo que es ideal para las pieles con tendencias al acné. “Increíble protector solar y súper versátil en su aplicación. No graso, tiene un tacto súper increíble, no he probado productos mejores que estos“, valora un usuario.

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Heliocare 360° de Cantabria Labs. Cortesía de Amazon

Sun Protection Oil Control de Eucerin

El acabado de esta crema no puede ser más perfecto: tiene un efecto matificante y antibrillos de larga duración, hasta 12 horas. Esto se debe a que su fórmula contiene ácido glicirretínico y licocalcón A: repara la piel y neutraliza las sustancias dañinas que produce el sol en el cutis.

Quienes la han comprado destacan su rápida absorción: “He probado otros, pero se quedaban con una textura algo pesada en la cara. En cambio con este, es como si no llevaras nada. Perfecto para el día a día”.

Sun Protection Oil Control de Eucerin. Cortesía de Amazon

Protector Solar Anti-manchas de Bella Aurora

Si además de cuidar tu rostro, lo que buscas es reducir las manchas producidas por el sol, esta es la opción adecuada para ti. Contiene una fórmula mejorada para ofrecer una máxima protección frente la exposición solar, además de activos despigmentantes para tratar las manchas existentes y prevenir la aparición de nuevas.

Tiene otros ingredientes que ofrecen un efecto calmante en la piel, lo que también hace que los usuarios se decanten por él: “Me gusta mucho este protector solar, se absorbe bien y no queda graso. Lo he comprado ya varias veces”.

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RESIST Crema Fluida Hidratante SPF 50 de Paula’s Choice

Este protector solar contiene ingredientes de origen vegetal para combatir los signos de la edad. Es una loción excelente para protegerse de los rayos UVA y UVB, pero, además, no obstruye los poros, algo que suele preocupar a las personas con la piel grasa.

Los usuarios que la han probado aprecian, sobre todo, el acabado y la cobertura de esta crema: “He notado una mejoría en la elasticidad y un aspecto más joven en mi rostro desde que la uso. Además, es perfecta para usar bajo el maquillaje, ya que no deja residuos grasos”.

RESIST Crema Fluida Hidratante SPF 50 de Paula’s Choice. Cortesía de Amazon

Anthelios Tocco Sec SPF50+ de La Roche-Posay

Y si hay una marca que es garantía de calidad, esa es La Roche-Rosay. Este producto, de la gama oil control, tiene una textura en gel que absorbe el exceso de cebo y no deja brillos. Así, la sensación en el rostro es ligera.

Cuenta con la tecnología UV Mune 400, por lo que ofrece una alta protección frente a los UVA ultralargos, que son los responsables del fotoenvejecimiento. Además, es apta para pieles sensibles: “Nosotros tenemos vitíligo y llevamos muchos años cuidándonos con ella. Hemos probado mil marcas y nos quedamos con esta”.

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Purito Daily FPS 50+ PA+

No podía faltar en esta lista un producto con el sello del k-beauty. Además de ser resistente al agua, esta crema solar coreana ofrece una protección tan duradera que no hace falta estar reaplicándola cada poco tiempo. Gracias a su fórmula rica en cinco tipos de ceramidas, mantiene hidratada la piel sin dejar un aspecto graso ni blanquecino.

Lo que hace que sea uno de los mejores protectores solares es que repele el agua, el sudor, la arena y el agua del mar, por lo que es la alternativa adecuada para el uso diario y para realizar actividades al aire libre. “Crema que cumple con la regla de las tres b: buena, bonita y barata”, asegura una compradora.

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Purito Daily FPS 50+ PA+. Cortesía de Amazon

Bioderma Photoderm Aquafluide SPF50+

Tiene una fórmula tan fluida que se aborde al instante y deja una sensación refrescante en el rostro. Además de dejar un efecto matificante, asegura una hidratación de hasta ocho horas. “Muy recomendable si buscas algo eficaz y respetuoso con la piel”, comparte un usuario.

Su composición se basa en la tecnología sun active defense: cuenta con cuatro filtros de alta protección contra los rayos ultravioleta. No es pegajosa ni comedogénica, por lo que se puede combinar perfectamente con el maquillaje.

Bioderma Photoderm Aquafluide SPF50+. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre protectores solares

¿Qué significa que un protector solar deja un efecto matificante?

Significa que, al absorber el exceso de cebo, neutraliza los brillos del rostro.

¿Cada cuánto se tiene que reaplicar el protector solar?

Cada dos o tres horas, aunque depende de lo expuesto que estés al sol. En caso de realizar actividades acuáticas, se tendrá que reaplicar nada más salir del agua.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de marzo de 2026.

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