Gafas de sol polarizadas: el accesorio en tendencia que eleva cualquier ‘look’ con un toque extra de estilo

Cinturones, bandoleras, relojes… El universo de accesorios masculinos es más limitado, pero hay ciertos elementos que nunca fallan. Las gafas de sol polarizadas ocupan ese lugar privilegiado. Este año no entienden de estaciones ni de buen tiempo: se han consolidado como un auténtico icono de estilo como un aliado esencial para proteger la vista gracias a su capacidad para reducir los reflejos.

Jacob Elordi, Glen Powell y otras celebridades de Hollywood las han llevado incluso sobre la alfombra roja y han revolucionado las redes. Ahora que la temporada de lluvias parece quedar atrás, llegan en el momento perfecto.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos seleccionado varios modelos que se adaptan a diferentes gustos. Ninguno supera los 25 euros y todos destacan por su excelente relación calidad-precio. Cumplen, además, con la regla de las tres b: buenas, bonitas y baratas.

Con forma cuadrada: las más vendidas

4,3 estrellas sobre 5

Más de 6.100 valoraciones

El modelo más icónico de Hawkers se ha convertido en un éxito rotundo entre los compradores gracias a la calidad que caracteriza a la marca y a su diseño atemporal. Sus lentes polarizadas con filtro de categoría 3 absorben entre el 82% y el 92% de la luz solar, bloquean el 100% de los rayos UV y reducen los reflejos y la fatiga ocular.

Otro de sus grandes atractivos es su variedad, se pueden encontrar en múltiples colores para diferentes estilos. “Las uso para todo. Se nota muchísimo la diferencia al conducir o al estar cerca del agua, eliminan los brillos molestos y se ve todo mucho más nítido. Mis ojos se cansan mucho menos, lo cual es un punto a favor. Son perfectas para el día a día. Las recomiendo si buscas unas gafas todoterreno que cumplan su función a la perfección”, asegura un comprador.

Gafas de sol ONE POLARIZED Hawkers. AMAZON

Con forma redonda: disponibles en 25 colores

4,1 estrellas sobre 5

Más de 8.300 valoraciones

Con estilo clásico, este modelo incorpora lentes polarizadas de alta definición que reducen al máximo los reflejos y ofrecen una visión más nítida. Su diseño redondo favorece a todo el mundo. Además, está disponible en 25 versiones distintas, con combinaciones de colores para adaptarse a cada estilo.

“Para el precio que tienen no tiene sentido lo buenas que son” o “excelente gafas para lo que cuestan. Los cristales son de calidad y las gafas en su conjunto son buenas”, destacan varios usuarios.

Gafas de sol polarizadas ZENOTTIC. AMAZON

Con forma redonda: diseño icónico

4,3 estrellas sobre 5

Más de 5.900 valoraciones

Estas gafas de sol cuentan con forma redonda y detalles que lo distinguen como el puente de ojo de cerradura. Su diseño combina una estética retro junto con ese toque elegante que complementa cualquier estilismo.

De la marca Hawkers, también cuentan con lentes polarizadas de categoría tres y protección UV400. Absorben entre el 82% y el 92% de la luz solar, bloquean el 100% de los rayos UV y reducen reflejos y deslumbramientos. “Excelente opción si buscas estilo, calidad y protección. Son cómodas, están hechas con materiales de primera y además, tienen un diseño que te hará destacar. ¡Totalmente recomendables!”, cuenta un comprador que le otorga la máxima puntuación.

Gafas de sol polarizadas Warwick Hawkers. AMAZON

Preguntas frecuentes sobre las gafas de sol polarizadas

¿Qué colores están más en tendencia?

Los acabados ámbar y azulados son grandes protagonistas esta temporada. Sin embargo, cada persona debe llevar la tendencia a su terreno y elegir el tono que más se adapte a su identidad.

¿Existen gafas con lentes polarizadas para nadar?

Sí. También hay gafas de natación polarizadas, diseñadas para minimizar los reflejos que se producen en el agua y ofrecer una visión más clara.

