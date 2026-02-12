Las gafas más vendidas de Amazon para evitar la fatiga ocular

Estas gafas son muy cómodas, ayudan a conciliar el sueño y sirven especialmente para bloquear la luz azul y los rayos nocivos que emiten las pantallas

Aunque tu trabajo consista en pasarte el día sentado delante de una pantalla sin darte cuenta, tu cuerpo se va agotando con el paso de las horas y el esfuerzo, tanto mental como ocular, termina pasando factura. Empiezas contestando unos e-mails, luego te pasas tres horas en una hoja de Excel revisando datos, descansas un rato revisando tus redes sociales y terminas tu día de trabajo. Pero, no contento con eso, para desconectar puedes ver una serie o juegas un rato a tu videojuego favorito. Sin darte cuenta, te has pasado todo el día enfrente de la pantalla y, cuando te quieres dar cuenta, tienes los ojos secos, te duele la cabeza y ya es casi la hora de irte a dormir. Esa sensación de cansancio y ojos pesados que no sabes muy bien de dónde viene se debe, en gran medida, al impacto de la luz azul en tus ojos.

Estas gafas con cristales naranjas se han creado justamente para reducir el impacto de la luz azul de las pantallas en tus ojos. Si utilizas estas gafas cuando usas pantallas, ya sea trabajando, jugando o viendo la televisión, reducirás notablemente la fatiga ocular.

Unas gafas que bloquean la luz perjudicial para los ojos

Estas gafas están diseñadas para filtrar el 100% de la luz azul y el 99% de los rayos nocivos que pueden emitir las pantallas. Esto hará que, aunque no puedas evitar pasar mucho tiempo enfrente de un ordenador portátil, ya sea por trabajo o por otro motivo, tus ojos no acaben tan secos, irritados o picajosos como sucede cuando no utilizas gafas que bloquean la luz azul.

Una montura muy ligera con patillas que se ajustan bien

Si no estás acostumbrado a llevar gafas, este modelo te será muy cómodo, ya que, además de reducir la fatiga ocular, no notarás que las llevas puestas. La montura está fabricada con un material termoplástico muy ligero que apenas pesa 23 gramos. Además, las patillas se adaptan bien a todo tipo de caras sin necesidad de presionar para forzar demasiado que se estrechen si es necesario. Si eres de los que irremediablemente tiene que estar 7 horas seguidas enfrente del ordenador portátil trabajando, agradecerás llevarlas puestas por el bien de tus ojos y seguro que te olvidarás incluso de que las llevas.

Estas gafas también ayudan a dormir mejor por las noches

Hay un montón de usuarios que, además de utilizar estas gafas para los momentos que pasan enfrente de monitores 4K, también las usan justo antes de dormir, incluso aunque no vayan a interactuar con ningún dispositivo con luz azul. Al llevar puestas estas gafas por la noche, reducimos el impacto de la luz artificial en nuestros ojos, enviándole mensajes a nuestro cerebro de que el día está finalizando; esto está comprobado que favorece enormemente la conciliación del sueño.

Las gafas para bloquear la luz azul más vendidas de Amazon

Con una valoración media de 4,2 sobre 5 estrellas después de casi 4.000 valoraciones en Amazon y más de 600 unidades vendidas solamente durante el mes de enero, estas gafas se han convertido en un must para todos aquellos usuarios de la plataforma que por trabajo se tienen que pasar muchas horas delante del ordenador.

Preguntas frecuentes

¿Cambian mucho los colores de la pantalla con los cristales naranjas?

Sí, notarás un tono más cálido en la imagen. Al principio puede resultar un poco raro, pero te acostumbrarás fácilmente en cuestión de minutos.

¿Estas gafas están graduadas?

Este modelo de gafas de filtro de luz azul no tiene graduación. Si utilizas gafas graduadas, tendrás que valorar si las usas por encima o si optas por una versión de gafas para bloquear la luz azul graduadas especialmente para tu vista.

