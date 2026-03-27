Las 5 razones por las que las Nike Pegasus siguen siendo las favoritas de los corredores de maratón

Desde una amortiguación difícil de superar hasta el máximo rendimiento en cada pisada: disfruta su fiabilidad ahora con un 40% de descuento

Cada actividad deportiva requiere un equipamiento adaptado a sus necesidades. En el running, el protagonista indiscutible es el calzado. Dentro de este universo, las Nike Pegasus se han convertido en un verdadero icono.

Desde EL PAÍS Escaparate, hemos fichado uno de los modelos mejor valorados: el 77% de los usuarios les otorga la máxima puntuación tras probarlas en su hobbie favorito, así ha conseguido una excelente nota media de 4,5 estrellas sobre 5. Lo mejor es que ahora se encuentran con un descuento que no se ve todos los días.

40% de descuento, ahorra 55,34 euros.

Zapatillas Nike Pegasus 41. AMAZON

¿Por qué conquistan a todos los amantes de las carreras? “Son unas Nike Pegasus, qué puedo decir. Todo perfecto”, bromea un comprador. A continuación, cinco razones que explican su éxito.

1. Amortiguación inigualable

Estas zapatillas de running para asfalto entregan una pisada llena de energía gracias a su amortiguación reactiva. El secreto está en su espuma ReactX que proporciona un 13% más de devolución de energía, lo que reduce el esfuerzo en cada paso.

El diseño incluye dos unidades Air Zoom, una en el talón y otra en el antepié, encapsuladas en la espuma. ¿Cómo funcionan? Ofrecen el bote característico en el impulso para que cada carrera se sienta mucho más cómoda.

“Llevo usando las Pegasus más de 20 años. Amortiguación 10, agarre otro 10. Muy buena compra” o “Sin duda alguna, estos Pegasus son lo más top de Nike en deportivos y runnings. Cómodos livianos. Con una amortiguación 20/10”, confirman varios usuarios.

40% de descuento, ahorra 55,34 euros.

Prestaciones técnicas. AMAZON

2. Diseño ligero

Se trata de un calzado muy liviano y flexible que se adapta al movimiento del pie y aporta libertad en cada paso. El resultado: una sensación de confort constante.

3. Transpirabilidad

Otro de sus puntos fuertes. El diseño cuenta con una parte superior de malla que favorece la ventilación, ayuda a mantener el pie seco y evita el sobrecalentamiento excesivo, incluso en entrenamientos más intensos.

40% de descuento, ahorra 55,34 euros.

Correcta ventilación de aire. AMAZON

4. Máxima comodidad

Estas zapatillas deportivas ofrecen una sujeción firme que mantiene el pie en su sitio en todo momento. Además, su estructura está ligeramente curvada par respetar la forma natural del pie y mejorar la estabilidad.

5. Variedad de diseños

Se pueden encontrar cinco modelos para satisfacer diferentes estilos, desde el clásico negro hasta opciones en blanco o combinaciones de ambos. Su paleta de colores neutra garantiza máxima versatilidad para combinar con prácticamente cualquier look deportivo.

40% de descuento, ahorra 55,34 euros.

Preguntas frecuentes sobre las zapatillas Nike Pegasus 41 para hombre

¿En qué tallas está disponible?

Desde la 38,5 hasta la 49,5. Están arrasando en el comercio electrónico de Amazon, por lo que algunas tallas pueden agotarse según la disponibilidad.

¿Son resistentes al agua?

No, sus materiales no son impermeables.

¿Para quién son?

Tanto para principiantes que empiezan en el running como para corredores con experiencia que buscan fiabilidad y rendimiento.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.