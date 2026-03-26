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EscaparateEstilo de vida
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Estilo de vida

Ni velas ni ambientadores: el difusor de aromas de Cecotec que te ayuda a respirar mejor

Es silencioso, disminuye la sequedad del ambiente y deja un olor agradable en el hogar

El difusor de Cecotec propaga el aroma con rapidez.GETTY IMAGES
Laura Paz Chavarría
Laura Paz Chavarría
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No hay mejor sensación que llegar a casa y que esta huela bien. Algunas de las opciones habituales para conseguir esto son los ambientadores o las velas aromáticas. Pero ahora, con la llegada de las alergias primaverales, es mejor buscar alternativas que también nos ayuden a respirar mejor.

Aquí es donde destacan los humificadores o difusores de aroma: no solo dejan un olor magnífico en casa, también reducen la sequedad ambiental. Desde EL PAÍS Escaparate recomendamos el Humidificador Pure Aroma 300 Yang de Cecotec y, a continuación, te contamos por qué.

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Humificador ultrasónico y aromaterapia

Uno de los puntos fuertes de este humificador de Cecotec es que, al contar con un caudal de vapor frío y continuo, aumenta la humedad para mejorar el aire que se respira. Además de esto, es un excelente difusor de aromas: tras echar unas gotitas de la fragancia que más te guste, emite una bruma suave que se propaga con rapidez por el lugar.

Depósito de gran capacidad

Además, no tendrás que preocuparte por tener que rellenar el depósito cada poco tiempo. Tiene una capacidad de 300 mililitros, ideal para usarlo de forma continua.

Cuenta con un temporizador programable de hasta seis horas, pero también con un sistema de apagado automático. Así, es apto para todos los espacios del hogar. Gracias a su tecnología ultrasónica es silencioso, por lo que se puede mantener encendido por las noches. Así, no solo dormirás rodeado de un aroma reconfortante, también descansarás mejor. “Adquirí este humidificador hace casi un mes y lo llevo utilizando desde entonces por la noche para ayudarme a respirar durante las horas de sueño”, señala una compradora.

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Siete colores led y diseño elegante

Si eres de los que elige todos los accesorios pensando en la decoración de casa, con este difusor de Cecotec no tendrás problemas. Tiene un acabado de madera que hace que encaje en cualquier hogar, independientemente del estilo que tenga: "Es un dispositivo discreto y elegante que se integra perfectamente en cualquier estancia sin llamar demasiado la atención“, asegura un usuario. Está disponible en tres colores: madera clara, madera oscura y gris.

Además, cuenta con siete colores led que pueden manejarse de forma manual o automática: el brillo puede ajustarse para conseguir una iluminación tenue y hacer más amena la estancia.

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*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 26 de marzo de 2026.

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