La nueva aspiradora sin cable con potencia de 50 kPa acaba de aterrizar en Amazon y ya está agotando stock
El aparato tiene un potente motor, una autonomía de hasta 50 minutos y un cepillo que evita que los pelos se enreden
¿Eres de los que odia dedicar mucho tiempo a la limpieza? Te entendemos, pero es una labor fundamental para vivir en un ambiente sano y armonioso. La buena noticia es que existen máquinas que hacen esta tarea mucho más fácil como los robots aspiradores o las aspiradoras sin cable.
Estos últimos dispositivos son muy útiles para poder limpiar más allá del suelo: los sofás, las paredes o los techos. Así, si quieres que tu casa esté libre de pelos, polvo y demás suciedad, te invitamos a seguir leyendo porque hemos encontrado uno de los nuevos modelos que está teniendo gran éxito en Amazon.
Se trata de una aspiradora inalámbrica que integra diferentes funcionalidades y accesorios para ofrecer un rendimiento superior. Es ideal para limpiar las alfombras sin estropearlas o atrapar el pelo de las mascotas. A continuación te contamos más detalles.
Una aspiradora sin cable potente para el hogar
Incorpora un motor de 500 W y una potencia de succión de 50 kPa, por lo que puede eliminar sin esfuerzo las manchas en las alfombras, el polvo y diferentes residuos. Lo mejor es que posee varios modos de funcionamiento que se adaptan a toda clase de necesidades.
Tiene batería de alto rendimiento y cepillo antienredos
La aspiradora está equipada con una batería de litio de alta capacidad. Podrás utilizarla hasta por 50 minutos con una sola carga, es decir, un tiempo suficiente para realizar las tareas de limpieza en todo el hogar.
Por otra parte, si tienes mascotas, entonces esta será una de las mejores máquinas para que no se noten sus rastros. El aparato posee un cepillo en forma de V que evita que los pelos se enreden, por lo que los atrapa mucho más fácilmente.
Una aspiradora inalámbrica ajustable y ligera
Este modelo incluye un tubo telescópico que se puede ajustar hasta en 112 cm, lo que permite llegar a zonas de más difícil acceso (áreas altas) de forma cómoda. Asimismo, solo pesa 1,48 kg sin ningún tipo de accesorio puesto, por lo que no generará molestias ni fatigas en el brazo y la espalda.
Para que todo sea más sencillo en tus jornadas de limpieza, el aparato se queda de pie sin necesidad de apoyarlo en la pared. Esto ayuda a realizar pausas cuando se requiera realizar otro tipo de labores de por medio.
Cuenta con luz verde y una pantalla LED
Su tecnología GreenEye proporciona un potente láser verde que permite ver la suciedad en los rincones más oscuros. Por si fuera poco, posee una pantalla inteligente desde la que se podrán comprobar aspectos como el estado de la batería o el nivel de llenado del depósito de polvo. Este mismo depósito tiene un sistema de vaciado sencillo, con el que no tendrás que ensuciarte las manos.
“Muy buena aspiradora, estoy realmente contenta con la compra. Tiene un poder de succión bastante potente y deja el suelo muy limpio en una sola pasada, incluso en zonas donde suele acumularse más polvo”. reseña uno de los usuarios de Amazon. En esta plataforma de venta online, el dispositivo supera las 300 valoraciones y tiene una nota media de 4,3 sobre 5.
Preguntas frecuentes sobre esta aspiradora sin cable
¿Funciona bien en suelos duros?
Sí. Se puede usar en parqués, suelos laminados, baldosas, azulejos, etc.
¿Tiene filtro HEPA?
Sí. Este filtro ayuda a atrapar las partículas de polvo más finas, siendo especialmente útil para cuando hay personas con alergias en casa.
¿Es fácil de limpiar?
Sí. Posee un depósito con un sistema de vaciado sencillo, solo se debe oprimir un botón para que la suciedad salga directamente al cubo de basura.
*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 21 de marzo de 2026.
Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.