‘Medea’ y ‘Feos’: historias de tres desventurados a quienes todo les es enemigo

En los Teatros del Canal coinciden un montaje cercano, exacto y sugestivo de la tragedia de Eurípides dirigido por Declan Donnellann y una versión excepcional para marionetas bunraku de ‘La noche de los feos’, de Mario Benedetti

A Declan Donnellan le encanta trabajar con actores de países de tradición católica y de raigambre ortodoxa, como la troupe del Teatro Nacional Ivan Vazov, de Sofía, con la que este jueves estrenó en Madrid una Medea exacta y vibrante, que fue intensamente aplaudida. Quizá estas afinidades electivas se deban a que nació en el seno de una familia irlandesa católica: católicos y ortodoxos tienen impresa la creencia en el libre albedrío, mientras que la Reforma instauró una visión determinista de la existencia.

Aunque el grueso de la carrera de juventud y de la primera madurez de Donnellan se desarrolló en el Reino Unido, hará dos décadas comenzó a trabajar con frecuencia con compañías francesas y fraguó una relación estrecha con un teatro moscovita, con el que visitó España en dos ocasiones. Tras las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, comenzó a laborar en Rumania, donde montó un Edipo rey memorable. Este montaje, en el que los espectadores deambulaban entre los intérpretes, codo con codo, todos sobre el escenario, encandiló al público de los Teatros del Canal, que también exhibieron un Hamlet, no tan celebrado. En España, Donnellan hizo una escenificación portentosa de La vida es sueño, que llevó a la Compañía Nacional de Teatro Clásico por toda Europa. Luego montó con la misma compañía Los dos hidalgos de Verona, una obra primeriza de Shakespeare.

En la Medea estrenada ayer, el público también está de pie sobre el escenario, pero esta vez alrededor de una tarima que simboliza varios lugares centrales del turbulento amor de Medea y Jasón: su casa compartida en Corinto; una balsa desgajada de la nave de los Argonautas (la que les trajo hasta allí) y esa isla humana que es la propia Medea. Es una isla porque se halla separada de su familia, a la que traicionó; está exiliada en un país donde se habla una lengua ajena, y acaba de ser relegada por su esposo. Jasón, que no pudo hacerse con el trono hereditario en su Yolco natal, usurpado por Pelias, su tío paterno. El jefe de los Argonautas acaba de dar un braguetazo. Va a desposarse con Creusa, hija de Creonte, rey de Corinto. Medea sabe que los retoños que Jasón tenga con la princesa relegarán a los dos criaturitas que ella alumbró en la década que llevan desposados.

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Medea será todo lo hechicera que se quiera, pero fue siempre una mujer cegada por la pasión. Desde que conoció a Jasón en su Cólquide natal (un territorio caucásico que se corresponde con la Georgia de hoy), el aventurero la utilizó para arrebatarle al padre de Medea el Vellocino de Oro, una piel de carnero con propiedades mágicas. Pelias le encomendó a Jasón tiempo atrás la búsqueda del Vellocino, para mantenerle alejado. Seducida, Medea actuó contra los intereses de su padre. No solo le dio a Jasón las claves para vencer a los dos toros de fuego y a la serpiente que protegían la prenda, sino que además mató a su propio hermano, lo despedazó y arrojó sus restos al oleaje para que los marineros de la nave paterna, que estaba a punto de abordar a la de los Argonautas, se entretuviera pescando los trocitos del infortunado Acasto. En fin, ella misma era una buena pieza.

Como toda esta historia la conocía el público griego al dedillo, Eurípides se la salta olímpicamente para comenzar su tragedia in media res: Medea acaba de encajar el golpe que Jasón le anuncia. Va a casarse con Creusa. En el montaje de Donnellan, la joven pareja baila agarrada, extrañamente, porque Jasón la tiene presa por detrás, su pecho contra la espalda de ella. El público les ha rodeado, expectante, que es una manera de abrazarlos a su vez, cuando irrumpen el tutor, reconvertido aquí en un preparador físico que juega a la pelota con los dos críos de la pareja. Esa es la instrucción que importa: la que puede asegurar el futuro de los hijos de príncipes apartados del trono que aguardan hermanastros, los cuales los desplazarán a su vez.

El anuncio de que será desterrada en 24 horas, determina a Medea a matar a la princesa prometida, pero también a sus propios hijos, para dejar a Jasón sin descendencia. En este montaje, la reflexiva protagonista se va hacia un grupo de espectadoras y las interpela una por una: “¿Cómo los mataré? ¿En qué ciudad encontraré refugio?”, les pregunta. Más que el proceso de empoderamiento de la protagonista, apreciable en el montaje de Televisión Española protagonizado por Lola Gaos en 1966, en el montaje de Donnellan asistimos a la revuelta de una mujer enfebrecida, de facciones y fisonomía tan afiladas como las de la actriz española.

Radina Kardzhilova es una intérprete poderosa, cuya presencia activa atiranta los diálogos con sus antagonistas. Su bronceado solar la diferencia de las pálidas mujeres de Corinto, con las que mantiene una complicidad estrecha: no comparten sus decisiones, pero la entienden. El Jasón de Velislav Pavlov es un galán tartesio, gaditano, sardo, barbado, muy pagado de sí mismo: “Yo te dí la oportunidad de ser famosa”, le dice, como un productor cinematográfico le diría a una estrella desplazada por otra más joven. Se entrevé que es un tipo con mucha facha y escasa enjundia, frente a una Medea que parece estar a un paso de salirse de sí. Ella ocupa el eje del escenario: está casi permanentemente sobre la tarima, mientras que Jasón entra y sale de entre el público, en busca de otros horizontes.

Entre el Egeo de Asen Dankov y la esposa asesina de Kardzhilova hay algo más que palabras. Medea no va a darle una poción que lo cure de su infertilidad: la poción es ella misma. Una vez que le abra las puertas de su vientre, le dará un hijo, si le jura fidelidad y protección. Como quiera que Egeo asiente, Medea sale de su agitación interior por vez primera desde que comenzó la función, y se acerca a varias espectadoras, para darles un beso feliz.

El espectáculo corre con suavidad, energía y perfección. No presenta novedades ni lo pretende. Cuenta la historia limpia y vigorosamente. Más no cabe pedir aquí. Donnellan tiene un público fiel, al que se debe. Mientras pienso en ello, un crítico sin libreta hace anotaciones sobre su propia mano. La obra llega a su desenlace trágico tan felizmente como comenzó y Donnellan salió a saludar, con Kardzhilova del brazo.

La oscuridad de Medea tiene parangón con la de los protagonistas de Feos, que físicamente están en la antípoda de ella. Esta pieza de Guillermo Calderón, inspirada en La noche de los feos, de Mario Benedetti, es un diamante del teatro de marionetas para adultos. La escenifican Aline Kuppenheim y De Teatro y su Doble, compañía de bunraku chilena que también está en los Teatros del Canal, en su sala Negra. Dos años de trabajo les llevó culminar este espectáculo que combina cine, marionetas, actores en la sombra y voces de primerísimas figuras de la escena y del cine del país andino.

La historia de amor entre dos personajes desamparados sorprende, cautiva y remueve el ánimo hasta disolver los posos. Calderón ha llenado de matices el breve pero inspirado relato benedettiano y lo ha completado con rotundidad. La puesta en escena, sutil y matemática, y la manipulación virtuosa de estos títeres casi humanos, a los que no les faltan ni siquiera sus partes íntimas, va conduciendo al espectador por un laberinto emocional, en el que los dos protagonistas, caracterizados por su deformidad, despiertan inquietud y empatía, también porque Kuppenheim ha dispuesto que muestren siempre ambos su mejor perfil. Solo en el momento de los saludos, alcanzamos a ver los rostros completos de la mujer a la que mordió un perro de niña y del hombre que nació torcido de raíz. Es una lástima que Feos no se represente durante una o dos semanas, dada su excepcionalidad.

Medea Texto: Eurípides. Dirección: Declan Donnellan. Reparto: Radina Kardzhilova, Velislav Pavlov, Valentin Ganev, Asen Dankov, Yavor Valkanov, Stelian Radev, Vyara Tabakova, Radena Valkanova, Joreta Nikolova, Stafania Koleva, Elena Ivanova, Nadya Keranova, Ana Papadopolu y los niños Nikola Sarzhev y Petar Sardzhev. Teatros del Canal. Madrid. Hasta el 3 de mayo.