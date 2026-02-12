Este cubo de basura compacto es el favorito para cocinas pequeñas y sorprende por su capacidad de 40 litros

El mejor cubo para no perder espacio ni renunciar a que tenga una gran capacidad.

Su diseño estrecho, el acabado efecto metálico y su tapa, que se cierra con pedal de manera automática sin necesidad de usar las manos, han convertido este cubo en el favorito de los usuarios de Amazon

Hoy más que nunca, cada metro cuadrado de casa cuenta. Cada vez las casas son más pequeñas, afectando directamente al espacio que tenemos para ducharnos o para cocinar. Como el espacio en las cocinas cada vez es más limitado, que cada uno de los instrumentos, dispositivos o muebles que tenemos en la cocina sea lo más pequeño, versátil y eficiente posible se ha vuelto algo prácticamente obligatorio. Encontrar un cubo de basura para la cocina que no estorbe, que no sea muy ancho pero que tampoco necesites vaciarlo cada dos días puede parecer una tarea casi imposible.

Si tienes un problema de espacio en la cocina, este cubo de basura puede ser la solución perfecta para ganar espacio en vertical sin que interfiera al abrir un cajón o necesites mover media cocina para tirar un envase a la basura.

Un cubo más alto que ancho para ganar espacio

Cuando tu cocina no tiene muchos metros cuadrados y cada centímetro que ganas es un triunfo, un accesorio como este cubo de basura es todo un acierto. Con tan solo 25 cm de fondo, 42 cm de ancho y 61 cm de alto, este cubo te permite ganar espacio vertical. No hace falta que renuncies a tener un cubo de gran capacidad; solo necesitas encontrar un diseño diferente que se adapte al espacio, así como hace este modelo, que tiene 40 litros de capacidad.

Apertura con pedal y cierre suave para el día a día

Si estás acostumbrado a tener que ir a tirar algo a la basura con una mano libre para poder abrir la tapa, este cubo será un gran descubrimiento para ti. En la cocina casi nunca tienes las manos libres del todo; siempre que vas a tirar restos de comida o la piel de las patatas que acabas de pelar, sueles necesitar ambas manos para cogerlos y tirarlos. Este cubo cuenta con un pedal que te permite abrirlo cómodamente con el pie, de forma rápida y sin esfuerzo. Además, la tapa incorpora cierre amortiguado, así que no hará ningún ruido cuando quites el pie del pedal y dejes que el cubo se cierre solo.

Un diseño útil, limpio y minimalista

Este cubo incluye en el cierre un aro para sujetar la bolsa, algo muy práctico para que la bolsa quede bien colocada, evitando que los restos de comida se salgan de la bolsa al tirarlos. Además, su acabado efecto metálico aporta un aspecto moderno y limpio que encaja perfectamente con cualquier estilo de cocina.

