Novedades en Amazon: estos son los regalos personalizados de ‘Stranger Things’ que están arrasando.

La serie más aclamada de Netflix sigue teniendo mucho tirón entre sus seguidores: compartimos los obsequios con los que acertar seguro (a precios muy asequibles)

Que la última temporada de Stranger Things, que arrancó como la serie en inglés más vista de la historia de Netflix, se haya convertido en todo un fenómeno de masas —con permiso de otras producciones que se estrenaron antes en el universo de la ciencia ficción, como Juego de Tronos— ha provocado que haya una gran cantidad de productos relacionados con el merchandising desde la primera temporada hasta la última, la quinta, lanzada el pasado noviembre. Por ello, en EL PAÍS Escaparate hemos elaborado una selección de regalos personalizados de Stranger Things a precios muy asequibles. Un listado que cualquier apasionado de esta historia, ambientada en la década de 1980, querrá tener en su lista de deseos.

Alfombrilla personalizada para el ratón de ‘Stranger Things’

Confeccionada en dos materiales resistentes, como es la goma y el poliéster, esta alfombrilla rectangular para colocar el ratón se llevará todas las miradas en la oficina. La fina superficie del tejido, donde se serigrafía el patrón de diseño de la serie junto al nombre de la persona, ofrece un deslizamiento óptimo en todo momento. Además, el producto es muy resistente a las manchas y a los restos de polvo. La hay también de forma redondeada.

Alfombrilla personalizada para el ratón de ‘Stranger Things’. CORTESÍA DE AMAZON

Toalla con nombre personalizado para la playa o la piscina

Aunque el verano aún queda lejos, estrenar la toalla que será la envidia de muchos no tiene precio. Por eso, en EL PAÍS Escaparate hemos incluido el producto de la imagen como una gran alternativa para regalar este 2026. La toalla, confeccionada en microfibra y rizo de algodón, está disponible en diversos tamaños (30 x 50 cm, 50 x 100 cm, 70 x 140 cm y 80 x 160 cm) y su tacto, en contacto con la piel, resulta muy agradable.

Toalla con nombre personalizado para la playa o la piscina. CORTESÍA DE AMAZON

Taza personalizada con diseño de ‘Stranger Things’ (en varios colores)

Los fanáticos de la serie querrán tomarse su café mañanero diario en una taza que les recuerde de un vistazo al universo Stranger Things. El producto, acabado en un material tan resistente como la cerámica, se puede personalizar tanto su interior como el nombre que se desee colocar en uno de sus lados. Además, la impresión de las letras queda bien implementada, por lo que no se percibe, no sufre arañazos y no pierde color con el tiempo.

Taza personalizada con diseño de ‘Stranger Things’ (en varios colores). CORTESÍA DE AMAZON

Mochila en forma de saco para los fans de ‘Stranger Things’

Una mochila de cuerdas no deja de ser un producto muy básico para transportar cosas pero que, si se personaliza, cobra otro significado para el que lo lleva a la espalda. Como es el caso que nos ocupa: esta mochila puede recrear la estética del universo Stranger Things. Además, está confeccionada con un tejido de poliéster cuyo gramaje roza los 200 g/m2.

Mochila en forma de saco para los fans de ‘Stranger Things’. CORTESÍA DE AMAZON

Cojín personalizado ‘Stranger Things’ con relleno incluido

Confeccionado a mano en la Unión Europea, este cojín —con un tamaño de 30 x 30 centímetros— e ideal para decorar un sofá o una cama con el recuerdo de una serie que ha marcado a toda una generación de fieles a la pequeña pantalla. El texto que deseemos poner, al estar sometido a la técnica de la sublimación, no pierde color con el paso del tiempo. Además, su superficie se puede lavar y planchar sin problema.

Cojín personalizado ‘Stranger Things’ con relleno incluido. CORTESÍA DE AMAZON

Lámpara personalizada ‘Stranger Things’ con holograma en 3D incluido

“Si tus hijos son fanáticos de la serie, esta lámpara les gustará mucho”, comenta un comprador. La verdad es que su diseño no dejará indiferente a nadie. Se trata de una lámpara auxiliar para la mesita de noche o la estantería que ofrece un gran efecto visual en la oscuridad. Tanto su luminosidad y el color son regulables. Además, su base es táctil e incluye un mando a distancia de tamaño compacto.

Ahora, con un 5% de descuento aplicando el cupón que tiene asociado.

Lámpara con efecto holograma en 3D. Cortesía de Amazon

Funda ‘Stranger Things’ de neopreno con portátil y tableta

Las fundas personalizadas tanto de auriculares como de móviles o portátiles se han puesto de moda en los últimos años. Y el fenómeno de Stranger Things no podía quedarse fuera. Por eso mismo, destacamos el producto de la imagen: cualquier usuario podrá elegir el tamaño de la funda, junto con el texto que lo acompaña y el diseño global. Consta de una doble cremallera en su parte superior para abrir o cerrarla en ambos sentidos.

Funda ‘Stranger Things’ de neopreno con portátil y tableta. CORTESÍA DE AMAZON

Lote de camisetas personalizadas del universo ‘Stranger Things’

“Presentan muy buena calidad en su tejido y también en la impresión de las letras”, confirma, con satisfacción, un usuario. Para los papás o mamás amantes de una de las series más conocidas de Netflix, estas prendas personalizadas les seducirá desde el primer momento. Están fabricadas en algodón de alta calidad, son suaves y ofrecen un gran confort. Se pueden elegir en múltiples tallas y tanto en color negro como blanco.

Lote de camisetas personalizadas del universo ‘Stranger Things’. CORTESÍA DE AMAZON

Cartel de decoración personalizado de ‘Stranger Things’

La textura aterciopelada de este cartel o póster de cumpleaños con el universo Stranger Things decorará cualquier salón, sala de estar o dormitorio de los más fanáticos de una manera muy especial. Se puede personalizar con el nombre y la edad del obsequiado, y está impreso en papel couché de 180 gramos, por lo que garantiza colores vibrantes y un acabado profesional. Viene empaquetado enrollado y listo para ser colocado.

Cartel decorativo y personalizado de ‘Stranger Things’. CORTESÍA DE AMAZON

Póster enmarcado con las firmas de los protagonistas de ‘Stranger Things’

Para un coleccionista de las series, este póster enmarcado firmado por las estrellas protagonistas de esta historia es uno de los regalos más especiales que se pueden hacer. Con un tamaño de dimensiones A3, su impresión y los detalles de esta son de alta calidad.

Póster enmarcado con las firmas de los protagonistas de 'Stranger Things'. CORTESÍA DE AMAZON

Preguntas frecuentes sobre regalos personalizados de ‘Stranger Things’

¿Qué otros obsequios le gustaría tener a un seguidor de ‘Stranger Things’?

Una ropa de cama, una agenda o, incluso, un funko con los personajes principales de la serie pueden ser regalos que agraden a sus fans.

¿Y en qué otras experiencias también estarían interesados?

Podrían regalarles una escape room, un disfraz del Demogorgon con motivo del Carnaval o volver a visionar el último episodio de la serie que dura más de dos horas (un planazo de sábado por la noche).

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de marzo de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.