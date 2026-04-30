Exteriores convoca a la responsable de la Embajada de Israel para protestar por la captura de buques de la flotilla a Gaza con 31 españoles a bordo

Miembros de la tripulación levantan los brazos mientras se dice que el buque es interceptado por el Ejército israelí, en un lugar indicado como en alta mar frente a la costa de Grecia, el 30 de abril de 2026.

Los barcos fueron interceptados este miércoles en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza

La encargada de negocios de la Embajada de Israel en España, Dana Erlich, ha sido convocada urgentemente por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para trasladarle la más enérgica condena por la detención de la flotilla que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, según han indicado fuentes diplomáticas.

La Embajada y el Consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular, están plenamente operativos y en contacto con los organizadores de la flotilla; mientras que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, está en comunicación con sus homólogos de los países que tienen también nacionales en la flotilla, según las mismas fuentes. A bordo de los 21 barcos capturados por el Ejército israelí viajaban 175 activistas, de los que 31 son españoles.

Asuntos Exteriores transmitirá a Erlich “la más enérgica condena” por la detención de la Global Sumud Flotilla. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares trasladan que la Embajada y el consulado de España en Israel, así como los de la zona y la Unidad de Emergencia Consular están “plenamente operativos y en contacto” con los organizadores de la flotilla. Además, el ministro está en contacto con homólogos que también tienen nacionales en la flotilla.

Activistas, parlamentarios y simpatizantes realizan una conferencia de prensa tras el asalto israelí a la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales que quería llevar ayuda a Gaza, en Montecitorio, frente a la Cámara de Diputados, el 30 de abril de 2026 en Roma, Italia. Simona Granati (Corbis/Getty Images)

Israel interceptó la flotilla este miércoles en aguas internacionales al sur de Grecia, a unos mil kilómetros de las costas de la Franja de Gaza. Ha detenido a unos 175 activistas, entre los que figuran una treintena de españoles. La flotilla tomó el testigo de la abordada en aguas internacionales por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en octubre de 2025, poco después de superar el umbral alcanzado en apenas cuatro meses antes por el buque.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha afirmado que, en coordinación con el Gobierno de Grecia, los 175 pasajeros de las embarcaciones desembarcarán en una playa griega “en las próximas horas”. En un mensaje en redes sociales, Saar agradece “al gobierno griego su disposición a recibir a los participantes de la Flotilla”, sin dar detalles de la ubicación concreta de ese desembarco. El ministro afirma que todos los activistas están “ilesos” y añade que Israel no permitirá que se rompa el bloqueo naval que mantiene en las costas de la Franja de Gaza.