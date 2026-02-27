Estas Skechers sin cordones son las favoritas de miles de hombres para salir a caminar por su comodidad y su precio

Además de ser muy cómodas, estas zapatillas de Skechers no tienen cordones, son ultraligeras y su amortiguación está diseñada para absorber el impacto en las rodillas

Salir a caminar se ha convertido en uno de los hábitos saludables más sencillos y efectivos para despejar la mente y mantener el cuerpo activo. Salir todos los días por la mañana o por la tarde, según los horarios de cada uno, durante una hora o incluso solo 30 minutos, puede ayudar enormemente a mantenernos en forma y evitar problemas de movilidad articular y circulación sanguínea. Además, también es muy útil salir a caminar después de una comida abundante e incluso es algo que puedes combinar con diferentes tareas o recados que tengas que hacer durante el día. Lo mejor es que, para caminar, no necesitas nada más que empezar a hacerlo y unas buenas zapatillas cómodas y resistentes que puedas utilizar a diario.

Muchos hombres utilizan las Skechers Go Walk porque están diseñadas específicamente para caminar y son muy cómodas de poner y quitar, ya que no utilizan cordones. Con una valoración media de 4,4 estrellas, después de casi 50.000 reseñas en Amazon, han convertido estas zapatillas en las más vendidas de su categoría.

Las zapatillas perfectas para reducir el impacto en las rodillas

Una de las características que más valoran los hombres que usan estas zapatillas para caminar es que la mediasuela cuenta con una tecnología 5GEN y una plantilla Goga Max, que están diseñadas para que, en cada paso que des, se note lo menos posible el impacto en los talones y las rodillas. Además, la plantilla ofrece una respuesta elástica que acompaña el movimiento natural del pie y devuelve parte de la energía en cada pisada para reducir la fatiga en la medida de lo posible.

Diseño ultraligero sin cordones

Si eres una persona que sufre dolores de espalda con frecuencia, agradecerás tener estas zapatillas, ya que no tendrás que agacharte para atarte los cordones: cuentan con un diseño slip-on que te permite calzártelas en cuestión de segundos. La parte superior de estas zapatillas está fabricada con una malla ultraligera, lo que ayuda a que el ajuste sea cómodo y flexible para caminar durante horas sin sentir molestias o incomodidad.

Transpirabilidad y confort desde el primer momento

Si te gusta salir a caminar a un ritmo rápido, seguro que muchas de las zapatillas que has utilizado hasta ahora te generaban mucho calor y sudor en el pie. Con estas zapatillas de Skechers notarás cómo la malla transpirable facilita la circulación del aire, evitando que el pie se sobrecaliente, los malos olores o la incomodidad cuando caminas. Además, el talón cuenta con una parte extra acolchada, lo que es perfecto para evitar los típicos roces que hacen unas zapatillas nuevas.

