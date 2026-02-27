Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Estas Skechers sin cordones son las favoritas de miles de hombres para salir a caminar por su comodidad y su precio

Además de ser muy cómodas, estas zapatillas de Skechers no tienen cordones, son ultraligeras y su amortiguación está diseñada para absorber el impacto en las rodillas

Las mejores zapatillas de Skechers para salir a caminar.GETTY IMAGES.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Salir a caminar se ha convertido en uno de los hábitos saludables más sencillos y efectivos para despejar la mente y mantener el cuerpo activo. Salir todos los días por la mañana o por la tarde, según los horarios de cada uno, durante una hora o incluso solo 30 minutos, puede ayudar enormemente a mantenernos en forma y evitar problemas de movilidad articular y circulación sanguínea. Además, también es muy útil salir a caminar después de una comida abundante e incluso es algo que puedes combinar con diferentes tareas o recados que tengas que hacer durante el día. Lo mejor es que, para caminar, no necesitas nada más que empezar a hacerlo y unas buenas zapatillas cómodas y resistentes que puedas utilizar a diario.

Muchos hombres utilizan las Skechers Go Walk porque están diseñadas específicamente para caminar y son muy cómodas de poner y quitar, ya que no utilizan cordones. Con una valoración media de 4,4 estrellas, después de casi 50.000 reseñas en Amazon, han convertido estas zapatillas en las más vendidas de su categoría.

39% de descuento, ahorras 27,47 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 42,48€ EN AMAZON

Las zapatillas perfectas para reducir el impacto en las rodillas

Una de las características que más valoran los hombres que usan estas zapatillas para caminar es que la mediasuela cuenta con una tecnología 5GEN y una plantilla Goga Max, que están diseñadas para que, en cada paso que des, se note lo menos posible el impacto en los talones y las rodillas. Además, la plantilla ofrece una respuesta elástica que acompaña el movimiento natural del pie y devuelve parte de la energía en cada pisada para reducir la fatiga en la medida de lo posible.

Diseño ultraligero sin cordones

Si eres una persona que sufre dolores de espalda con frecuencia, agradecerás tener estas zapatillas, ya que no tendrás que agacharte para atarte los cordones: cuentan con un diseño slip-on que te permite calzártelas en cuestión de segundos. La parte superior de estas zapatillas está fabricada con una malla ultraligera, lo que ayuda a que el ajuste sea cómodo y flexible para caminar durante horas sin sentir molestias o incomodidad.

39% de descuento, ahorras 27,47 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 42,48€ EN AMAZON

Transpirabilidad y confort desde el primer momento

Si te gusta salir a caminar a un ritmo rápido, seguro que muchas de las zapatillas que has utilizado hasta ahora te generaban mucho calor y sudor en el pie. Con estas zapatillas de Skechers notarás cómo la malla transpirable facilita la circulación del aire, evitando que el pie se sobrecaliente, los malos olores o la incomodidad cuando caminas. Además, el talón cuenta con una parte extra acolchada, lo que es perfecto para evitar los típicos roces que hacen unas zapatillas nuevas.

39% de descuento, ahorras 27,47 euros.

Zapatillas Skechers sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 42,48€ EN AMAZON

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
El conocimiento es poder. Empieza a crecer hoy.
cursos
Prepárate para los retos del mundo profesional.
cursos
Descubre nuevas oportunidades para tu futuro.
cursos
Haz que tu CV destaque. Empieza tu formación hoy.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_