Las zapatillas Skechers que te salvarán estos días de lluvia: cómodas, impermeables y con descuento

El secreto de este calzado se encuentra en su tejido superior, que repele el agua y mantienen tus pies secos por más tiempo

Un buen paraguas, una chaqueta y un calzado adecuado son algunos de los básicos para que la lluvia no arruine nuestros días. En este último punto, aunque lo ideal sería contar con unas botas, lo cierto es que también existen zapatillas que pueden mantener tus pies secos y que ofrecen máxima comodidad.

Por esa razón, encontramos una excelente opción de la marca Skechers. Este modelo forma parte de su gama fabricada especialmente para aquellas personas que disfrutan caminar. Cuenta con una membrana que repele el agua, además de que tiene un diseño urbano que combina muy bien con diferentes estilos.

Lo mejor de todo es que, por tiempo limitado, las Go Walk Flex Clear Creek tienen una oferta del 45 %, lo que representa un ahorro de 50 euros.

Vista de las zapatillas Skechers Go Walk Flex Clear Creek. © Amazon

Las zapatillas Skechers que mantienen los pies secos

Como lo mencionamos, además de todas las características que normalmente incorpora el calzado de esta firma, ahora se suma una muy importante: la impermeabilidad. El secreto está en el tejido de su parte superior, el cual ayuda a mantener los pies secos al repeler la lluvia ligera y los charcos.

Un calzado seguro para el día a día

Las superficies húmedas favorecen los resbalones, por lo que estas zapatillas están provistas de una suela que ayuda a evitarlos. Por si fuera poco, son perfectas para llevar durante todo el año, ya que poseen una plantilla que permite que el pie transpire.

Estas zapatillas Skechers cuentan con un talón alto. © Amazon

Un diseño que ofrece máxima comodidad

Cuentan con un espacio más amplio en la parte delantera, por lo que podrían ser ideales para aquellas personas con pies anchos. Por otro lado, también tienen una mediasuela que ayuda a minimizar el impacto de cada paso, siendo una gran alternativa para aquellos paseos en el parque o esas largas jornadas de trabajo.

Las zapatillas Skechers impermeables más versátiles

Otro de los puntos fuertes del calzado es su estética minimalista, que se puede adaptar a diferentes looks. Te las podrás poner con camisetas básicas, vaqueros o cualquier tipo de ropa deportiva. Su talón es alto, por lo que añaden un poco de altura, además de que el tobillo queda totalmente protegido del agua.

Lo último que queremos destacar es que es un modelo bastante ligero, así que da la sensación de no llevar nada puesto. “Muy cómodas y pesan muy poco. Te las pones fácilmente sin agacharte”, reseña una de las usuarias satisfechas de Amazon. En esta plataforma tienen una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas.

Estas zapatillas Skechers son cómodas y fáciles de combinar. © Amazon

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.