El juego de dos almohadas suaves y cómodas que acumula más de 16.000 valoraciones: descubre qué las hace tan especiales

Aumenta tu calidad de sueño con estas almohadas que prometen confort y suavidad.

Con una puntuación de 4,5 estrellas, los compradores coinciden en que son firmes y mullidas

A la hora de irse a la cama, la almohada que elijas puede marcar la diferencia entre dormir mal o dormir bien. Pese a que cada uno tiene sus preferencias y sus manías con algo tan delicado como es el sueño, lo cierto es que una almohada mullida te proporciona esa sensación de estar en las nubes que ayuda a que caigas rendido rápidamente.

Pero la almohada no es lo único que ayuda a que duermas bien: cosas como un buen colchón o unas buenas sábanas pueden contribuir a que la calidad de tu descanso mejore significativamente. Por otro lado, si tienes problemas de espalda, por ejemplo, también existen opciones más concretas, como las almohadas para las cervicales, que mejoran la postura y alivia tensiones.

Este pack incluye dos almohadas de tela blanca y suave. Cortesía de Amazon

Máxima comodidad en todas las posiciones para dormir

El tejido supersuave de estas almohadas hace que su tacto resulte de lo más agradable. Su textura se caracteriza por ser delicada, así que cuidado, porque tienes la posibilidad de quedarte dormido en cuanto tu cabeza toque la almohada.

Además, el relleno de fibra de felpa ofrece un excelente soporte para que tu cabeza no se deslice y esté apoyada en todo momento. No importa si duermes de lado, bocarriba o bocabajo: la comodidad es un aspecto en el que coinciden los compradores. “Son muy cómodas, mulliditas y suaves a la vez. Calidad y precio genial”, promete uno de ellos.

Se adaptan a cualquier posición que elijas. Cortesía de Amazon

Algunas instrucciones para su cuidado

Es muy importante recordar que estas almohadas no pueden lavarse en lavadora y que solo pueden lavarse a mano. Tampoco se pueden planchar ni blanquear. Sí que podrás secarlas en la secadora, pero, si vas a hacerlo, no olvides que debe ser a baja temperatura. Si sigues estas instrucciones, evitarás que tus almohadas se estropeen y, además, durarán más tiempo.

Se deben lavar a mano y se pueden secar en secadora. Cortesía de Amazon

Cómo esponjar las almohadas

Las almohadas vienen en un embalaje comprimido: una vez abras el envoltorio, deberás dejar que se esponjen durante unas 24 horas hasta que adopten su forma.

Sin embargo, cada cierto tiempo conviene ahuecarlas tú mismo, ya que las almohadas suelen deformarse debido al uso y eso puede hacer que pierdan su efecto. A continuación te dejamos los pasos que hay que seguir para que queden lo más perfectas posible (te recomendamos hacerlo cada vez que notes que los resultados empiezan a disminuir):

Presiona el centro de la almohada con ambas manos. Agarra ambos lados y aprieta. Dóblala por la mitad. Devuélvela a su forma original (y ajústala a tu gusto).

La doble costura de los bordes proporciona más estabilidad. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este juego de almohadas

¿Qué tamaño tiene cada almohada?

40x70 centímetros.

¿Solo están disponibles en color blanco?

Sí, es el único color disponible en este tamaño.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.