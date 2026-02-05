Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
Estilo de vida

Las lámparas para la mesita de noche que no necesitan ni cables ni enchufes y que triunfan en Amazon

Una selección de 8 lámparas para la mesita de noche entre las que podrás elegir entre una unidad o juegos de dos lámparas con el diseño que más te guste

Una habitación con las lámparas de la mesita de noche encendidas.
David Rodríguez Madera
David Rodríguez Madera
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Si eres una persona a la que le encanta tener todo ordenado y que no haya nada fuera de su sitio, seguro que alguna vez los cables te han jugado una mala pasada. Ya sea porque son demasiado largos o porque quedan colgando porque el enchufe queda muy lejos del lugar donde necesitas utilizar el dispositivo. Si además de ser ordenado, tampoco te gusta dormir con cables cerca de la cabeza y eres de los que prefieren hasta dejar el móvil cargando en el salón para evitar el lío de cables, estas lámparas sin cables para la mesita de noche serán la solución perfecta para evitar el desorden y los enchufes cuando solo quieres pasar un agradable rato leyendo con una pequeña luz antes de irte a dormir.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado estas 8 lámparas que destacan por su gran valoración en Amazon y por funcionar sin necesidad de cables ni enchufes, con una batería recargable diseñada para aguantar el ajetreo diario.

Dos lámparas recargables de color dorado

Si vives en pareja y quieres comprar un juego de 2 lámparas para la mesita de noche, este modelo está diseñado para quienes solo encienden la lámpara para leer un rato por la noche. Puede aguantar hasta 20 días sin carga si la utilizas solamente durante 1 hora cada noche, por lo que, si sois de los que se duermen rápido, estas lámparas pueden aguantar sin cargarse todo el mes fácilmente. Se apaga y se enciende con un simple toque y tiene tres tonos de luz para adaptarse fácilmente a lo que te resulte más cómodo para la vista.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 49,99€ EN AMAZON

Lámpara de noche inalámbrica con control remoto

Si no tienes mesita de noche y la pequeña luz está lejos de la cama y te tienes que levantar cuando ya estás a punto de dormirte para apagar la luz, este modelo es perfecto porque cuenta con un mando a distancia que no solo te permite apagarla y encenderla cuando quieras, sino que además puedes regular la intensidad o el color sin levantarte.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 35,99€ EN AMAZON

Juego de dos lámparas de color negro

Si buscas unas lámparas que complementen una estética minimalista, estas lámparas son una gran opción. Están fabricadas para usarse de forma sencilla: se encienden y se apagan con un simple interruptor, también tienen 3 modos de luz y hasta 48 horas de autonomía. Además, su color negro se mimetiza a la perfección con cualquier tipo de decoración.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 28,49€ EN AMAZON

Juego de dos lámparas sin cables de aluminio

Si buscas un diseño un poco diferente, pero sin dejar de ser elegante y minimalista, este modelo puede ser una gran alternativa. A pesar de su aparente fragilidad, este juego de dos lámparas es robusto, ya que están fabricadas con aluminio de alta calidad. Además, estas lámparas tienen una autonomía de hasta 100 horas y, en el momento en que necesites cargarlas, solo necesitarás enchufarlas con su cable USB-C y en 4 horas estarán listas para iluminar de nuevo.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 69,99€ EN AMAZON

Lámpara sin cables para la mesita de noche decorativa

Además de por su espectacular diseño, este modelo destaca por la iluminación uniforme que ofrece. Cuando está apagada cumple una función decorativa, ya que parece una pieza de arte, pero no es solo una pieza bonita, sino que también es tremendamente funcional, ya que puede ofrecer entre 9 y 45 horas de luz de manera continua.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 39,99€ EN AMAZON

Las lámparas para la mesita de noche más vendidas de Amazon

Debido a su pequeño tamaño, a sus 4 modos, sus 5 niveles de brillo y su temporizador programable, este juego de dos lámparas se ha convertido en el más vendido de Amazon, con más de 50 unidades vendidas solamente durante el mes pasado, después de más de 24.000 reseñas y una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas en la plataforma.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 29,99€ EN AMAZON

Dos lámparas sin cables con temporizador

Si buscas un juego de lámparas con un diseño clásico y una luz suave y agradable, sin mayores complicaciones, esta opción cumple con lo básico. Además, si no quieres tener que estar pendiente de apagarla, este modelo incluye un temporizador de 7 horas con el que las lámparas se apagarán automáticamente.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 19,99€ EN AMAZON

Lámpara sin cables plegable y versátil

Esta lámpara es perfecta para la mesita de noche porque, aunque pueda parecer que está diseñada como un flexo para mesa de escritorio, encaja perfectamente en una mesita. Además, si sueles viajar mucho y te gusta llevar siempre la luz de noche contigo, cuando la pliegas apenas ocupa espacio y pesa menos de 30 gramos. Al igual que otros modelos, puedes ajustar el brillo según si necesitas mucha luz o algo más tenue antes de dormir.

Lámparas sin cable para la mesita de noche sobre fondo blanco.
COMPRAR POR 16,24€ EN AMAZON

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de luz es más adecuada para una lámpara de mesita de noche?

Lo más habitual es optar por una luz cálida o neutra, ya que resulta más cómoda para los ojos cuando lees antes de dormir o te levantas por la noche. La luz muy blanca suele reservarse para tareas más activas.

¿Cuánta autonomía necesita una lámpara de mesita de noche?

Depende de cómo la uses. Si solo la enciendes unos minutos antes de dormir o al levantarte, una batería que dure 10 horas suele ser suficiente. Si te gusta leer durante un buen rato, conviene que tenga mayor autonomía.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

PRUEBA GRATIS AMAZON PRIME

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Paraguas plegable antiviento XXL con mango antideslizante. COMPRA POR 15,99€
escaparate
90 pastillas Finish Powerball Quantum para el lavavajillas. COMPRA POR 14,39€ (49% DE DESCUENTO)
escaparate
Destornillador de carraca con puntas de Bosch. COMPRA POR 9,05€ (28% DE DESCUENTO)
escaparate
Botas barefoot de invierno unisex. COMPRA POR 18,99€ (56% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_