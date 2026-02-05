Las lámparas para la mesita de noche que no necesitan ni cables ni enchufes y que triunfan en Amazon

Una selección de 8 lámparas para la mesita de noche entre las que podrás elegir entre una unidad o juegos de dos lámparas con el diseño que más te guste

Si eres una persona a la que le encanta tener todo ordenado y que no haya nada fuera de su sitio, seguro que alguna vez los cables te han jugado una mala pasada. Ya sea porque son demasiado largos o porque quedan colgando porque el enchufe queda muy lejos del lugar donde necesitas utilizar el dispositivo. Si además de ser ordenado, tampoco te gusta dormir con cables cerca de la cabeza y eres de los que prefieren hasta dejar el móvil cargando en el salón para evitar el lío de cables, estas lámparas sin cables para la mesita de noche serán la solución perfecta para evitar el desorden y los enchufes cuando solo quieres pasar un agradable rato leyendo con una pequeña luz antes de irte a dormir.

Desde EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado estas 8 lámparas que destacan por su gran valoración en Amazon y por funcionar sin necesidad de cables ni enchufes, con una batería recargable diseñada para aguantar el ajetreo diario.

Dos lámparas recargables de color dorado

Si vives en pareja y quieres comprar un juego de 2 lámparas para la mesita de noche, este modelo está diseñado para quienes solo encienden la lámpara para leer un rato por la noche. Puede aguantar hasta 20 días sin carga si la utilizas solamente durante 1 hora cada noche, por lo que, si sois de los que se duermen rápido, estas lámparas pueden aguantar sin cargarse todo el mes fácilmente. Se apaga y se enciende con un simple toque y tiene tres tonos de luz para adaptarse fácilmente a lo que te resulte más cómodo para la vista.

Cortesía de Amazon.

Lámpara de noche inalámbrica con control remoto

Si no tienes mesita de noche y la pequeña luz está lejos de la cama y te tienes que levantar cuando ya estás a punto de dormirte para apagar la luz, este modelo es perfecto porque cuenta con un mando a distancia que no solo te permite apagarla y encenderla cuando quieras, sino que además puedes regular la intensidad o el color sin levantarte.

Cortesía de Amazon.

Juego de dos lámparas de color negro

Si buscas unas lámparas que complementen una estética minimalista, estas lámparas son una gran opción. Están fabricadas para usarse de forma sencilla: se encienden y se apagan con un simple interruptor, también tienen 3 modos de luz y hasta 48 horas de autonomía. Además, su color negro se mimetiza a la perfección con cualquier tipo de decoración.

Cortesía de Amazon.

Juego de dos lámparas sin cables de aluminio

Si buscas un diseño un poco diferente, pero sin dejar de ser elegante y minimalista, este modelo puede ser una gran alternativa. A pesar de su aparente fragilidad, este juego de dos lámparas es robusto, ya que están fabricadas con aluminio de alta calidad. Además, estas lámparas tienen una autonomía de hasta 100 horas y, en el momento en que necesites cargarlas, solo necesitarás enchufarlas con su cable USB-C y en 4 horas estarán listas para iluminar de nuevo.

Cortesía de Amazon.

Lámpara sin cables para la mesita de noche decorativa

Además de por su espectacular diseño, este modelo destaca por la iluminación uniforme que ofrece. Cuando está apagada cumple una función decorativa, ya que parece una pieza de arte, pero no es solo una pieza bonita, sino que también es tremendamente funcional, ya que puede ofrecer entre 9 y 45 horas de luz de manera continua.

Cortesía de Amazon.

Las lámparas para la mesita de noche más vendidas de Amazon

Debido a su pequeño tamaño, a sus 4 modos, sus 5 niveles de brillo y su temporizador programable, este juego de dos lámparas se ha convertido en el más vendido de Amazon, con más de 50 unidades vendidas solamente durante el mes pasado, después de más de 24.000 reseñas y una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas en la plataforma.

Cortesía de Amazon.

Dos lámparas sin cables con temporizador

Si buscas un juego de lámparas con un diseño clásico y una luz suave y agradable, sin mayores complicaciones, esta opción cumple con lo básico. Además, si no quieres tener que estar pendiente de apagarla, este modelo incluye un temporizador de 7 horas con el que las lámparas se apagarán automáticamente.

Cortesía de Amazon.

Lámpara sin cables plegable y versátil

Esta lámpara es perfecta para la mesita de noche porque, aunque pueda parecer que está diseñada como un flexo para mesa de escritorio, encaja perfectamente en una mesita. Además, si sueles viajar mucho y te gusta llevar siempre la luz de noche contigo, cuando la pliegas apenas ocupa espacio y pesa menos de 30 gramos. Al igual que otros modelos, puedes ajustar el brillo según si necesitas mucha luz o algo más tenue antes de dormir.

Cortesía de Amazon.

Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de luz es más adecuada para una lámpara de mesita de noche?

Lo más habitual es optar por una luz cálida o neutra, ya que resulta más cómoda para los ojos cuando lees antes de dormir o te levantas por la noche. La luz muy blanca suele reservarse para tareas más activas.

¿Cuánta autonomía necesita una lámpara de mesita de noche?

Depende de cómo la uses. Si solo la enciendes unos minutos antes de dormir o al levantarte, una batería que dure 10 horas suele ser suficiente. Si te gusta leer durante un buen rato, conviene que tenga mayor autonomía.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 5 de febrero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.