Adiós a los nudos: estos cordones elásticos con cierre de metal hacen que ponerse los zapatos sea más fácil

Los nudos de los cordones desaparecen gracias a los cierres de metal.

Hay 22 colores para elegir y ya acumula más de 6.000 valoraciones

Hay momentos en los que desearíamos no tener que estar perdiendo el tiempo atándonos los cordones de los zapatos: por ejemplo, cuando vamos con prisas. Y es que ¿a quién no le ha pasado que, justo cuando llega tarde, tiene que dedicar unos preciados segundos a atarse los cordones? Además, siempre parece que son esos momentos en los que los dedos deciden fallarnos y tardamos más tiempo, como si el universo jugara en nuestra contra.

También hay ocasiones en las que los cordones se deshacen solos, casi como por arte de magia: vas caminando por la calle (o, peor aún, haciendo algún deporte o incluso corriendo) y, de repente, te das cuenta de que tienes los cordones desatados. Quizás incluso cuando ya es demasiado tarde y tienes el suelo a escasos milímetros de la cara.

Pues bien, todo eso puede terminar con esta nueva opción que hoy te traemos desde EL PAÍS Escaparate. ¡Olvídate de tener que estar atando y desatando tus cordones!

Con estos cordones ya no tendrás que perder el tiempo atándolos y desatándolos. Cortesía de Amazon

Dos cordones elásticos y fácilmente ajustables

Gracias a su cuerda elástica, su flexibilidad hace que puedan usarse en cualquier tipo de zapato, ya que se adaptan sin problemas. Calzado deportivo, casual, botas... Las opciones son ilimitadas. Un usuario que ya los ha probado comenta: “El material es resistente y elástico, se adaptan bien al pie y no se aflojan con el uso”. Su cierre de metal lo hace todo mucho más sencillo.

Aunque son muy útiles para todo el mundo, lo cierto es que resulta especialmente conveniente para niños, personas mayores o con movilidad reducida.

Ajusta el cierre de metal y no te preocupes de nada más. Cortesía de Amazon

Póntelos una vez y olvídate de los nudos para siempre

Has leído bien: solo tendrás que ajustar el cierre de metal de tus cordones una vez y después podrás olvidarte de ellos. Se acabaron el tiempo perdido, las prisas o los posibles accidentes. Con este pack de cordones elásticos no tendrás que pensar más en ello, solo deslizar los pies en los zapatos. No son nada fáciles de aflojar, así que no habrá riesgos.

“Estos cordones elásticos sin nudos han sido un acierto. La instalación es muy sencilla y quedan bien sujetos, permitiendo poner y quitar los zapatos en segundos”, asegura un comprador del comercio electrónico.

El broche de metal se ajusta solo la primera vez. Cortesía de Amazon

Elige entre los 22 colores... ¡o combínalos!

Si imaginas un color, lo más probable es que exista la opción. Verde, azul, rojo, rosa, morado, naranja, blanco, negro, gris... Un mar de colores y tonos entre los que podrás elegir tu favorito... o favoritos, puesto que también tienes la opción de combinarlos a tu estilo.

Elige un color o combínalos. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este pack de dos pares de cordones

¿Cuánto miden?

Cada cordón mide 105 cm de largo y 6 mm de ancho.

¿De qué material están hechos?

Están hechos de algodón de poliéster.

¿Sirven para hacer deporte?

Sí, estos cordones sirven para todo tipo de actividades, ya sea en interior o al aire libre. Con ellos puedes caminar, correr o hacer cualquier tipo de ejercicio físico sin estar pensando en la posibilidad de que se desaten.

¿Qué incluye el paquete?

Además de los dos cordones elásticos, también se incluyen cuatro cierres de metal e instrucciones para el usuario. Se recomienda ajustarlos con los pies en los zapatos para que queden lo mejor posible según tus medidas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 24 de febrero de 2026.

