Estos calcetines deportivos unisex son un éxito por algo: compresión firme, transpirables y diseñados para evitar ampollas

El calzado es uno de los elementos más importantes en lo referente a la técnica deportiva. La actividad física conlleva elegir las mejores zapatillas de running del momento, aquellas que sobresalen por costar menos de 50 euros o, incluso, aquellos modelos ideales para caminar . Sea como fuere, y tan decisivo como unas zapatillas de alto rendimiento, también hay que prestar especial atención a los calcetines deportivos (y también de running) con los que dar el máximo rendimiento a diario. Con esta premisa, En EL PAÍS Escaparate nos hemos puesto manos a la obra y hemos fichado los superventas del momento, que además de ser unisex también cuentan con un diseño muy atractivos, vistoso y original.

No nos sorprende la progresión en ventas de este par de calcetines de corte técnico en plataformas de comercio electrónico como Amazon. Además de estar confeccionados en España, cuentan con una tecnología avanzada y unos materiales de la gama más alta que proporcionan un buen soporte, confort y durabilidad. Tanto en sesiones deportivas menos exigentes como aquellas en las que se demande una mayor intensidad.

“Muy buenos calcetines técnicos, con un diseño espectacular y colores muy marcados que lucen muy bien”, sostiene un usuario. Otro también hace hincapié en lo cómodos que resultan nada más ponérselos: “La compresión es perfecta, se adaptan ultra bien, una sensación súper cómoda al correr, no se bajan y transpiran genial”.

¿Por qué es importante usar calcetines deportivos?

Todo impacto contra el suelo al correr genera una cierta fricción que puede derivar en problemas de piel como rozaduras u otras patologías. Es por eso por lo que escoger los calcetines técnicos más adecuados para la práctica deportiva específica es una decisión que no debe tomarse a la ligera. Su uso conlleva una serie de beneficios potenciales:

Se reduce la aparición de ampollas: ello se debe a que su tejido evacúa el sudor de manera óptima y están diseñados sin costuras gruesas.

Control de la humedad en todo momento: no retienen la humedad y no permiten que el pie se encuentre mojado durante tiempo como sí ocurre con el algodón.

Se ajusta al contorno del pie: se impide que el calcetín pueda llegar a moverse con los distintos movimientos que se lleven a cabo.

Se promueve una mejor amortiguación en carrera: las zonas como la planta, el talón, la puntera o los metatarsos absorben mejor cada impacto.

Se mejora la estabilidad: ello se debe a que comprimen en lugares clave como el arco plantar o la zona del tobillo, mejorando la sensación de soporte.

Las molestias más comunes desaparecen: al margen de las rozaduras, las uñas negras o las sobrecargas por una mala pisada no hacen acto de presencia.

Calcetines deportivos unisex: aptos para ‘running’ y otros deportes

Con una estructura de media caña (no llegan a la rodilla), estos calcetines de compresión para running buscan ayudar a superar nuestros límites durante la actividad física. Combinan tanto potencia, como comodidad y resistencia. Su máxima transpirabilidad y la sujeción total se suma a lo bien que expulsan el sudor acumulado, evitando la aparición de hongos y otros eccemas de la piel, en especial, en personas que sufren dermatitis atópica .

Además, mejoran la circulación sanguínea gracias a una compresión firme, y son ideales para tener un mayor control en movimientos explosivos: no solo para la práctica del running, como en otros deportes de alto impacto: crossfit, senderismo , trail running, o pádel, entre otros. Incorpora un refuerzo en el arco plantar estratégico y una estabilidad mejorada en la región del tendón de Aquiles. De hecho, se adaptan tanto al pie que previenen la formación de ampollas, se sienten como una segunda piel y ofrecen un confort térmico constante.

Calcetines de ‘running’ divertidos disponibles en múltiples tallas

Las marcas de moda cada vez ponen más el foco en que los diseños de sus prendas sean originales y divertidos. Como le ocurre al fabricante de estos calcetines de deporte dirigidos tanto para él como para ella, con una nota media muy elevada (4,6 sobre 5 estrellas): vienen con patrones de colores llamativos, frases inspiracionales para conseguir la próxima meta, dibujos o viñetas de cómic muy logradas.

“El diseño es brutal, destacan muchísimo y los colores son intensos. Lo mejor es que hay varios modelos para ir combinando con diferentes zapatillas y prendas de ropa”, confiesa, muy satisfecho, un tercer comprador. Por último, pueden adquirirse en amplia horquilla de tallas que van de la 35 a la 46.

Preguntas frecuentes sobre calcetines de ‘running’ unisex

¿De qué materiales están hechos estos calcetines de deporte?

Tienen una composición de tres tejidos distintos: un 80% de poliéster, un 15% de nailon y un 5% de elastano.

¿Estos calcetines deportivos altos se pueden lavar a máquina?

En efecto. Pero, preferiblemente, el agua no debe superar los 40 grados en cada lavado.

¿Estos calcetines técnicos de ‘running’ sirven para hacer ciclismo?

Así es, también son válidos para esta actividad.

