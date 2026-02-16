Cinco packs de calcetines deportivos de marcas conocidas en oferta

No los dejes escapar: Adidas, Nike, The North Face, Champion y Puma ofrecen packs de tres pares de calcetines con descuento

La ropa deportiva está diseñada pensando en la comodidad de quienes la utilizan. Sujetadores deportivos, leggings, camisetas térmicas, calcetines... todas estas prendas tienen algo en común: suelen ser transpirables y elásticas y ofrecen la sujeción necesaria para que entrenes con seguridad y libertad de movimiento.

En el artículo de hoy vamos a centrarnos en los calcetines deportivos porque, como de costumbre, en EL PAÍS Escaparate siempre estamos buscando los mejores chollos. Esta vez hemos encontrado descuentos en packs de calcetines de marcas conocidas, como Puma, Adidas, Nike, Champion o The North Face. ¡Échale un vistazo antes de que se agoten!

Tres pares de calcetines Puma

Tres pares de calcetines deportivos por menos de siete euros. Fabricados en algodón y poliéster, están diseñados para quienes practican atletismo o salen a correr al aire libre. Son suaves y cuentan con una suela acolchada que favorece la amortiguación en cada pisada.

Son de color blanco y tienen impreso el mítico logotipo de la marca, reconocible de un solo vistazo. Esta oferta está disponible únicamente en la talla 43-46.

Ahora con un 30% de descuento.

Tres pares de calcetines Nike

También en color blanco, tres pares de calcetines Nike de la talla 38-42. Están fabricados en algodón de primera calidad y son altamente transpirables gracias a la tecnología Nike Dri-FIT, que absorbe el sudor y lo dispersa por la superficie del tejido para que se evapore rápidamente. Asimismo, tienen un diseño anatómico que mejora la circulación del aire y cuentan con amortiguación en el talón y los dedos.

Ahora con un 23% de descuento.

Tres pares de calcetines Adidas

Estos calcetines de media caña con las tres rayas características de Adidas ofrecen comodidad y resistencia al desgaste. Confeccionados con materiales de alta calidad, integran la tecnología Techfit, que ofrece una amortiguación y una sujeción precisa durante todo el entrenamiento. Asimismo, cuentan con tecnología Climacool, diseñada para garantizar la transpiración mediante tejidos que expulsan la humedad rápidamente y mantienen tus pies secos.

Ahora con un 14% de descuento.

Tres pares de calcetines The North Face

Pasamos al color negro para hablar de tres pares de calcetines The North Face con descuento. Disponibles en todas las tallas, están diseñados para ofrecer comodidad y rendimiento durante la realización de cualquier deporte.

Incorporan amortiguación en talones y dedos, así como una suela acolchada, y zonas específicas de ventilación para mantener los pies frescos y secos. Asimismo, para mejorar la transpirabilidad, están confeccionados con un tejido de secado rápido que absorbe la humedad.

Ahora con un 23% de descuento.

Tres pares de calcetines Champion

Por último, esta pack de calcetines Champion. Estos calcetines clásicos en color negro son adecuados tanto para outfits deportivos como para looks casuales del día a día. Confeccionados en algodón y con un tejido de hilos suaves, son transpirables y cómodos para llevarlos durante muchas horas. Su suela antideslizante evita resbalones y, al mismo tiempo, sujeta con firmeza el pie durante la actividad deportiva.

Ahora con un 11% de descuento.

Preguntas frecuentes sobre calcetines deportivos

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar calcetines para hacer deporte?

A la hora de elegir calcetines deportivos, debes procurar que sean transpirables y que controlen los malos olores para mantener tus pies secos y frescos, así como que proporcionen una buena amortiguación y sujeción para evitar las ampollas.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 16 de febrero de 2026.

