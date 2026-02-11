Con más de 13.000 valoraciones en Amazon, estas luces superventas iluminarán los rincones más oscuros de tu hogar

Este pack de dos luces led magnéticas tiene más de 13.000 valoraciones en Amazon.

Estas luces led para armarios, con batería recargable de larga duración, cuentan con tres temperaturas de color y cinco niveles de brillo ajustables

En todos los hogares existen rincones en los que acostumbra a haber menos luz, como en el interior de los armarios de la habitación, en los muebles de la cocina o en alguna estantería del garaje. Y, por ello, es habitual tener que encender todas las luces cuando simplemente queremos coger algo. Por ejemplo, si dormimos acompañados y nos levantamos antes que nuestra pareja, es muy incómodo para él o ella encenderle la luz de la habitación mientras decidimos la ropa que nos vamos a poner.

Sin embargo, desde EL PAÍS Escaparate traemos la solución. Se trata de un pack con dos luces led magnéticas que se pueden colocar en cualquier parte. Estas luces superventas son recargables y cuentan con sensor de movimiento y diferentes niveles de brillo. Asimismo, están arrasando en Amazon con 4,7 estrellas sobre 5 y más de 13.000 valoraciones de los usuarios.

Tres temperaturas de color y cinco niveles de brillo

Cuentan con tres temperaturas de color intercambiables para que puedas configurarlas según tus necesidades: luz natural de 4.500K, luz blanca de 6.000K o luz cálida de 3.000K. Para cambiar entre los tres modos, solo debes presionar brevemente el botón de temperatura de color.

Igualmente, tiene cinco niveles de brillo ajustables: desde la máxima potencia con un 100% hasta la mínima intensidad con un 10%. Presionando el botón de brillo durante tres segundos conseguirás una atenuación continua. Además, para que no tengas que programarla cada vez, tiene función de memoria: guarda automáticamente el brillo y la temperatura de color configurados antes del último apagado.

Múltiples sensores

Cada lámpara de luz está diseñada con múltiples sensores. Tanto el modo nocturno como el modo diurno cuentan con sensores de movimiento:

En el modo de sensor nocturno, cuando determina que la luz es insuficiente y, al mismo tiempo, el sensor detecta movimiento, la luz se enciende automáticamente.

En el modo de sensor diurno, simplemente, cuando detecta movimiento, la luz se enciende automáticamente.

En ambos modos, la luz se apaga automáticamente si no detecta movimiento durante 20-25 segundos.

Batería recargable de larga duración

Otro de los beneficios de estas luces es que son recargables. Su batería incorporada de 1800 mAh se puede cargar fácilmente conectándola a un ordenador, una batería externa o un cargador, a través del cable de carga usb-c incluido.

Además, la batería es de larga duración. En concreto, puedes utilizar la luz hasta ocho horas con la máxima potencia en el modo de brillo alto y de 7 a 45 días solo con el sensor de movimiento.

Instalación sencilla en cualquier rincón

Estas luces cuentan con imanes incorporados que te permiten colocarlas de forma sencilla en la superficie de objetos magnéticos. En el caso de que quieras colocarlas en lugares no magnéticos, incluyen una placa de hierro adhesiva para que puedas fijarlas en cualquier espacio.

Asimismo, se pueden retirar en cualquier momento; ya sea para moverlas de sitio o para cargarlas. Aunque puedes ponerlas en distintos lugares, sobre todo son adecuadas para cocinas, armarios, pasillos, escaleras o garajes.

Preguntas frecuentes sobre estas luces led para el armario

¿Se pueden usar en exteriores?

No se recomienda utilizar estas luces en exteriores ni en áreas muy húmedas.

¿Cuánto les dura la batería?

La batería incorporada de 1.800 mAh es de larga duración. Si se usan con el brillo alto pueden durar hasta ocho horas, pero si se utilizan solo con el sensor de movimiento, aguantan entre 7 y 45 días.

¿Cómo se cargan?

La batería de cada lámpara led se carga mediante el cable usb-c que viene incluido. Asimismo, se pueden conectar a cualquier puerto usb, como un ordenador o una batería externa.

Igualmente, cuentan con un indicador led que muestra una luz roja mientras se cargan y cambia a color verde cuando la batería está completa.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 11 de febrero de 2026.

