Este es el ahuyentador de animales definitivo para tu jardín: su carga es solar

Este ahuyentador de animales se instala directamente en el suelo, se carga mediante energía solar sin necesidad de cables y protege el jardín sin necesidad de emplear productos químicos

Si eres de esas personas que tiene un montón de herramientas de jardinería y se esmeran mucho en mantener el jardín de casa completamente verde y utilizas un cortador de bordes y lo arreglas con frecuencia para que siempre se vea lo más bonito y cuidado posible, seguro que cuando te levantas una mañana y te encuentras con montones de tierra hechos por topos, te empiezas a poner de mal humor por todo el trabajo que se ha perdido. Cuando los topos u otros animales empiezan a impedir que tu jardín siga en perfecto estado, llega el momento de actuar, ya que o haces algo efectivo de forma rápida o, en cuestión de días, se habrán apoderado de todo tu terreno. Por suerte, hay un artefacto que, debido a su sonido que penetra en el suelo, ahuyenta a los topos, ratones o incluso serpientes que se pueden colar en tu jardín.

Este ahuyentador de animales solar es un dispositivo diseñado para repeler topos, roedores y otros animales del jardín mediante ultrasonidos de baja frecuencia. Además, viene en un pack de 4 unidades que puede ser suficiente para cubrir un jardín pequeño.

Ahuyenta a los roedores sin necesidad de sustancias tóxicas

Uno de los principales motivos por los que estos ahuyentadores se han convertido en el producto más vendido de su categoría en Amazon es porque son mucho más efectivos y seguros que otros ahuyentadores químicos, que pueden ser especialmente peligrosos para tus hijos o mascotas si andan por el jardín con frecuencia. En lugar de utilizar productos perjudiciales, estos ahuyentadores funcionan emitiendo vibraciones y sonidos de baja frecuencia cada 20 segundos, que resultan molestos para topos, roedores o cualquier animal de este tipo que pueda dañar nuestro jardín bajo tierra.

Dispuestos de forma estratégica pueden proteger todo el jardín

Cada unidad de estos ahuyentadores es capaz de cubrir una superficie del jardín de hasta 6,5 metros cuadrados. Colocándolos de forma estratégica y con la cantidad de unidades que sume la extensión de tu jardín, puedes proteger todo el jardín para evitar que los topos o cualquier roedor se vayan mudando de una zona a otra.

Funciona con energía solar sin necesidad de cables o baterías externas

El funcionamiento de estos ahuyentadores es muy sencillo: solo tienes que colocarlos en el jardín de tal manera que puedan recibir bien la luz solar y esperar a que empiecen a funcionar de manera completamente autónoma. Gracias a su panel solar, con unas horas de carga puede funcionar hasta 4 días seguidos, aunque esté nublado, por lo que no tendrás que preocuparte por la batería. Esto es especialmente práctico si tienes un jardín muy grande y necesitas instalar muchas unidades. Además, no tendrás que preocuparte porque se apaguen, ya que con la carga que acumulan durante el día funcionan durante la noche sin problema.

Los ahuyentadores de topos más vendidos de Amazon

Con una valoración media de 4,6 sobre 5 estrellas, estos ahuyentadores se han convertido en los favoritos de los usuarios de Amazon con jardín, debido a que solo es necesario instalarlos de forma estratégica una sola vez y ya no tienes que volver a preocuparte de cargarlos o de estar pendiente de que los topos no vuelvan a hacer de las suyas.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tarda en ahuyentar a los topos?

No es inmediato. Antes de empezar a hacer efecto, necesitas cargar los ahuyentadores al sol durante un par de días. Después, en función del tipo de suelo y del nivel de actividad de la zona, los resultados suelen notarse tras una o dos semanas de uso continuo.

¿Se estropean si entran en contacto con la lluvia?

Estos ahuyentadores cuentan con una carcasa impermeable, por lo que pueden seguir funcionando en días lluviosos sin problema.

