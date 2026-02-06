Novedad en Amazon para jardín: estas son las trampas para ratones vivos que están arrasando

Este pack de trampas para ratones incluye dos unidades y están diseñadas para capturar ratones de forma eficaz, sin dañarlos ni utilizar productos químicos

Como es lógico, a nadie le gusta tener ratones en casa, ya sea en el jardín, en el garaje o, mucho menos, correteando por el salón o la cocina. Cuando aparece uno de estos roedores en casa, todos tratamos de encontrar la solución más rápida y eficaz posible para deshacernos de ellos lo antes posible. Aunque es cierto que muchas personas no se sienten cómodas usando los típicos raticidas, trampas agresivas o métodos que pueden ser poco seguros si hay niños o mascotas en casa. Por este motivo, cada vez más personas recurren a soluciones limpias, prácticas y que no dañan ni matan a los ratones.

Para satisfacer esta necesidad de deshacernos de los roedores sin necesidad de envenenarlos o dañarlos, se ha diseñado esta trampa reutilizable, fabricada para usarse tanto en el jardín como en el interior de la casa.

Captura a los ratones sin tener que hacerles daño

Si ya has tenido ratones en casa y has recurrido a otro tipo de trampas para atraparlos, seguro que te ha tocado presenciar la desagradable escena de encontrarte con el animal muerto y tener que recogerlo. Estas trampas están diseñadas para capturar al ratón y mantenerlo con vida. El espacio es suficientemente grande y cuenta con la ventilación necesaria para que tenga aire y se mueva. Este tipo de trampas son la mejor opción si lo que quieres es simplemente sacar al ratón de tu propiedad y liberarlo en algún lugar lejos de casa.

Fácil de usar y muy efectiva al situarla en el lugar correcto

Esto es posible gracias a que el sistema de cierre se activa cuando el ratón entra y pisa el pedal del interior de la trampa; en ese momento, la puerta con muelle se activa y solo puede abrirse desde fuera. Si en el pedal colocas un cebo que resulte irresistible para el roedor, la trampa será más efectiva en menos tiempo. Además, se recomienda situar la trampa cerca de los laterales del jardín, las paredes, esquinas o en zonas donde te sueles encontrar con excrementos o migas de comida, para que esté lo más cerca posible de la guarida de estos pequeños animales y así sea más fácil y rápido capturarlos.

Reutilizable, fácil de limpiar y muy segura

Una de las cosas que más se valoran, sobre todo en hogares en los que hay niños pequeños y mascotas, es que no se utilicen elementos tóxicos. Otra característica bastante práctica de esta trampa es su material; al ser de ABS transparente, puedes ver fácilmente si la trampa ha funcionado, sin tener que tocarla o abrirla innecesariamente. Además, en el momento en que capturas un ratón, cuando lo liberas, se limpia muy fácilmente con un poco de agua y jabón y está lista para ser reutilizada, algo que se agradece si vives en el campo o en zonas donde las plagas son recurrentes.

La trampa para ratones mejor valorada de Amazon

Con una valoración media de 4,5 sobre 5 estrellas, después de casi 200 reseñas y más de 300 unidades vendidas solamente durante el mes pasado, han convertido esta trampa para ratones en una de las favoritas de los usuarios de Amazon debido a su precio muy económico, su efectividad sin tener que dañar al animal y a que las trampas son reutilizables.

Preguntas frecuentes

¿Cuánta cantidad de cebo es necesaria para que sea efectivo?

La clave para que el cebo sea efectivo es poner poca cantidad, lo justo para que el ratón tenga que entrar completamente en la trampa y activar el mecanismo.

¿Cuánto tiempo puede estar un ratón dentro sin problema?

La trampa está diseñada con orificios de ventilación y espacio suficiente para que el ratón se mantenga con vida durante bastante tiempo. Aun así, lo recomendable es revisarla a diario para liberar al animal cuanto antes y volver a colocarla si es necesario.

