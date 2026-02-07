5 motivos por los que cada vez más gente usa escritorio elevable y cinta de andar para trabajar

Estar frente a un ordenador ya no es excusa para una vida sedentaria. Este combo estrella te ayudará a ejercitarte en casa o en la oficina

Una vida saludable está regida, más que por recetas mágicas, por hábitos que se puedan sostener en el tiempo. Una alimentación balanceada, una actividad física regular y un buen descanso son algunos de los pilares para conseguirlo.

El problema llega cuando hasta nuestro propio trabajo nos obliga a estar horas sentados frente a un ordenador. Aunque no lo notamos en el momento exacto, los efectos a largo plazo pueden convertirse en un mal mayor. El sedentarismo se apodera de cada jornada laboral y los dolores por las malas posturas empiezan a ser la señal más clara de que nos hace falta movernos.

Por esa razón, existen algunas ayudas extras que podemos encontrar en el mercado y que cambiarán por completo la forma en que trabajamos o disfrutamos de nuestro tiempo de ocio frente a una pantalla. Nos referimos a los escritorios elevables y las cintas para andar adaptadas a este tipo de muebles.

5 motivos por los que necesitas un escritorio elevable y una cinta de caminar

Te contamos los beneficios de contar con este combo en casa.

Haces ejercicio mientras trabajas: estar ocho o nueve horas sentados no es recomendable para nadie, por eso hay que buscar maneras de evitarlo. Al tener un escritorio adecuado y una cinta para andar, no solo podrás estirar las piernas, sino moverlas durante tramos prolongados. Mejoras la postura: si alternas el estar de pie, con marchas suaves y estar sentado, podrás ser más consciente de la postura y así aliviar aquellas tensiones y dolores en la espalda, cuello y hombros. Más energía en el día a día: la oxigenación del cerebro y la circulación mejoran con el movimiento ligero, así que es una buena manera de eliminar esa sensación de cansancio. Mejoras la concentración: andar de forma controlada puede llegar a optimizar la productividad en tareas repetitivas o creativas. Beneficias tu salud a largo plazo: la práctica de una actividad física con regularidad favorece el control de peso y la salud cardiovascular. No solo se trata de efectos físicos, sino también anímicos.

A continuación te recomendamos tres modelos de escritorios elevables eléctricos y tres de cintas para andar que puedes comprar en Amazon.

Los mejores escritorios elevables de Amazon

Escritorio de pie inteligente

Este mueble está fabricado con un armazón de acero industrial, además de que cuenta con un tablero (120 x 60 cm) que puede soportar un peso de hasta 70 kg. Lo más importante es que posee un sistema para ajustar su altura entre 71 y 116 cm y con su sistema inteligente, se pueden memorizar diferentes alturas que quieras que se guarden.

Escritorio de pie inteligente. © Amazon

Escritorio con altura regulable económico

Este es el modelo más asequible de nuestra selección, pero es uno de los mejores valorados de Amazon. Tiene más de 2.000 reseñas y una nota media de 4,4 sobre 5 estrellas. Su altura se puede ajustar entre 73 y 118 cm, mientras que su tablero tiene unas dimensiones de 120 x 60 cm.

Escritorio con altura regulable económico. © Amazon

Escritorio elevable con diseño moderno

Al igual que las otras versiones, se puede comprar en diferentes colores: negro, blanco o marrón. Ofrece una altura regulable entre los 72 y 118 cm, además de que su tablero mide 120 x 60 cm. Puede soportar un peso de hasta 80 kg e integra un motor silencioso que lo hace todo más cómodo.

Escritorio elevable con diseño moderno. © Amazon

Las mejores cintas de andar para escritorio de Amazon

La cinta de correr más vendida

A través de la IA te permite la personalización del entrenamiento para alcanzar más fácilmente tus objetivos. Su rango de velocidad puede variar entre 2 y 6 km/h, así que es perfecta para andar o trotar.

Su diseño portátil permite utilizarla en cualquier lugar y, gracias a que pesa solo 13 kg, es muy fácil de mover. Integra una pantalla LED donde se pueden apreciar las métricas más importantes, asimismo, incluye un mando a distancia que facilita su uso.

Por último, cuenta con un potente motor que garantiza una mayor estabilidad y puede soportar un peso de hasta 120 kg. Por su parte, la cinta está diseñada especialmente para absorber mejor los impactos de cada pisada, favoreciendo una mejor experiencia y cuidado para las piernas.

Esta cinta para correr tiene más de 1.000 valoraciones en Amazon. © Amazon

Cinta para andar con inclinación manual

Tiene un diseño compacto que facilita su transporte, se puede conectar a otros dispositivos tecnológicos para disfrutar de experiencias inmersivas y su funcionamiento silencioso es ideal para un uso doméstico. Por otro lado, su amortiguación antideslizante ayuda a proteger las rodillas.

Cinta para andar con inclinación manual. © Amazon

Caminadora portátil silenciosa

Es la opción más económica de nuestro listado, pero cuenta con todo lo necesario para que puedas usarla en cualquier espacio. Puede alcanzar una velocidad máxima de 8 km/h, tiene pantalla LED y una inclinación de hasta el 7% para aumentar la dificultad del ejercicio.

Caminadora portátil silenciosa. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre los escritorios elevables y las cintas de andar

¿Siempre se deben usar en conjunto?

No. Podrías solo tener el escritorio con altura ajustable para mejorar la postura o la cinta para ejercitarte, pero si lo haces de forma conjunta, ahorrarás tiempo y serás más productivo.

¿Es seguro andar mientras se trabaja?

Sí. En este punto es importante mencionar que se debe mantener una velocidad baja entre 1,5 a 3 km/h.

¿Por cuánto tiempo debería de usar la cinta al día?

Para empezar podría ser de 20 a 30 minutos una o dos veces en el día. Conforme pase el tiempo, podrás aumentar el ejercicio hasta los 90 minutos. Para los usuarios más avanzados el tiempo recomendado es entre dos a tres horas no seguidas.

¿Puede ayudar a reducir los dolores de espalda?

Sí. Esto es gracias a que alternar posturas (de pie, andando, sentado) puede reducir la carga lumbar.

