La final del Open de Australia se juega en Movistar Plus+: Alcaraz se bate ante Djokovic para ganar el trofeo por primera vez

La final del Open de Australia se juega en Movistar Plus+: Alcaraz se bate ante XXXX para ganar el trofeo por primera vez.

Suscríbete a la plataforma de ‘streaming’ y vive con intensidad este duelo: el joven tenista español, número uno del mundo, busca su séptimo premio de Gran Slam

Carlos Alcaraz está a un paso de hacer historia en un Gran Slam mítico como es el que tiene lugar cada enero en tierras oceánicas. El Open de Australia se le resiste al joven tenista murciano que, además, nunca había llegado a disputar la final. Hasta esta edición. El deportista español se enfrentará a Novac Djokovic en un lance de tintes épicos que ya tuvo su prólogo el pasado viernes, tras vencer a Zverev en cinco sets muy disputados. Por eso, y como un evento de estas características es un acontecimiento muy especial, qué mejor que verlo en Movistar Plus+ desde la placidez del sofá este domingo, 1 de febrero. Cualquier fan del tenis tiene la oportunidad de disfrutar de esta final por solo 9,99 euros al mes. Con el Bono Cultural Joven, la suscripción baja a 39 euros al año. ¿Te lo vas a perder?

Carlos Alcaraz acude a golpear una bola en un partido de la temporada pasada. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Carlos Alcaraz, un arranque fulgurante en 2026

El tenista español ha concedido muy pocas posibilidades de que sus rivales en el Open de Australia se llevaran la victoria en cada partido al que se han enfrentado con él. De hecho, el único que le puso en apuros fue el gigante alemán Alexander Zverev, en un encuentro que duró más de cinco horas y donde Alcaraz tuvo algunos problemas físicos desde el tercer set. Sin embargo, su intensidad y determinación equilibraron la balanza a su favor.

Esta ambición interna le ha llevado a reponerse de las dudas generadas desde que anunciara, hace ya unas semanas, que no iba a seguir a las órdenes de su anterior entrenador, Juan Carlos Ferrero, como así ha sucedido en los últimos años. Desde el minuto uno en este Open de Australia, el tenista murciano ha sabido esquivar las grandes aptitudes de sus oponentes, sobre todo, ante el mencionado Zverev y también frente al australiano De Miñaur, dos jugadores que venden muy caras sus derrotas.

Carlos Alcaraz ante Djokovic, un duelo de titanes madrugador

Aunque ningún fan del buen tenis quiera perderse esta cita señalada en el calendario, lo cierto es que este domingo toca madrugar un poco para ver la final sin perderse ni un detalle: dará comienzo a las 9.30. Porque no será un partido cualquiera. Cada punto valdrá su peso en oro y tanto Alcaraz, con sus buenas sensaciones durante todo el torneo, como Djokovic, que jugará su undécima final en Australia, desearán llevarse el primer trofeo importante de Grand Slam de la temporada.

Una cobertura completa, pues, que se podrá disfrutar en Movistar Plus+: con comentarios de primer nivel, anécdotas de todo tipo, repetición de los grandes momentos jugados en cada set y todo lo relacionado con una final que, si ningún contratiempo en forma de lesión influye en ambos jugadores, promete ser larga y apasionante.

El Open de Australia es el primer Gran Slam que se disputa en el año. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Todo el deporte que merece la pena está en Movistar Plus+

La suscripción mensual a Movistar Plus+ no solo abarca torneos tan decisivos como el Gran Slam de Australia. También ofrece la posibilidad de visionar un calendario deportivo imbatible. Por poner un ejemplo cercano, el próximo 5 de febrero arrancará el prestigioso Torneo de las Seis Naciones de rugby, el cual lo disputarán Francia, Irlanda, Inglaterra, Gales, Italia y Escocia.

En esta plataforma también se puede seguir el mejor partido de Champions de cada jornada, el de la liga española o, también, la LALIGA HYPERMOTION al completo. Sin olvidarse de la competición casera británica, la popular Premier League. Además de otros muchos encuentros de otros deportes de gran seguimiento, como la Euroliga. Con todo, esta suscripción también permite ver todo tipo de películas, series y documentales a la carta.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 31 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.