Vive Latino 2026: boletos, dónde ver el festival en streaming, artistas y todo lo que hay que saber

El festival de música llega este fin de semana al Estadio GNP Seguros de Ciudad de México

El festival Vive Latino celebra una nueva edición este fin de semana con decenas de artistas nacionales e internacionales. Considerado uno de los eventos más importantes de México y de América Latina, reúne cada año a miles de fanáticos durante un fin de semana dedicado a la música en vivo.

Su cartel diverso mezcla rock, indie, pop, electrónica y música alternativa, entre otros géneros. Desde su primera edición en 1998, se ha consolidado como un punto de encuentro para bandas legendarias, nuevos talentos y proyectos internacionales que buscan conectar con el público latino.

El Vive Latino 2026 llega este fin de semana, el sábado 14 y el domingo 15 de marzo, en el Estadio GNP Seguros -antes Foro Sol-, en Ciudad de México. Las puertas del festival abrirán a partir de las 13.00 y el evento se extenderá aproximadamente hasta las 2.00 de la madrugada.

Los artistas que se presentarán por día

Entre los artistas que se presentarán el sábado 14 de marzo se encuentran Airbag, Chetes, Carlos Sadness, Cypress Hill, Cuco, Enanitos Verdes, El Gran Combo de Puerto Rico, Enjambre, Juanes, John Fogerty, Lenny Kravitz, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, Moenia, Trueno y White Lies.

También participarán Los Amigos Invisibles, Los Látigos, Los Viejos, Margaritas Podridas, Mc Davo, Marco Mares, Nacho Vegas, Orqueska y Planta Industrial, entre otros.

Para el domingo 15 de marzo destacan artistas como Allison, Avatar, Banda Machos, Conociendo Rusia, Esteman & Daniela Spalla, Dread Mar I, Fobia, Hello Seahorse!, Illya Kuryaki and The Valderramas, Los Fabulosos Cadillacs, Rigoberta Bandini, Steve Aoki, Tom Morello, The Smashing Pumpkins y The Mars Volta.

El cartel también incluye presentaciones de Hermanos Gutiérrez, Liran’ Roll, Meridian Brothers, Monobloc, Percance, Reyna Tropical, Rusowsky, Santa Sabina, Triciclo Circus Band y Rich Mafia (Alemán + GeraMx).

Boletos y precios

Según la página oficial del Vive Latino 2026, los precios del abono general iniciaron en los 3.000 pesos en fase 1, que ya está agotada. Los boletos se encuentran ahora en la fase 2, cuyo precio arranca en los 3.650 pesos. El precio del abono general en la fase 3 no se ha anunciado.

Por otro lado, los boletos individuales para el sábado o el domingo inician en los 2.200 pesos en fase 1. Aun no se anuncian los precios para las fases 2 y 3. Estos precios no incluyen los cargos por servicio.

Dónde ver el Vive Latino en streaming

Amazon Music será la encargada de transmitir el Vive Latino por tercer año consecutivo. La plataforma ofrecerá cobertura especial para millones de fans en el continente.

La programación contará con más de 11 horas de transmisión por día desde los distintos escenarios del festival, además de entrevistas con bandas y contenido especial, y podrá seguirse a través de:

App de Amazon Music

Amazon Prime

Amazon Music en Twitch

Dispositivos con Alexa

Cuándo y a qué hora ver la transmisión

La transmisión en streaming del Vive Latino 2026 se realizará durante los dos días del festival. Las emisiones serán el sábado 14 y domingo 15 de marzo. Durante ambos días, el público podrá seguir algunos de los momentos más destacados del evento. El livestream comenzará a las 15.20 de la tarde y terminará en torno a las 2.20 de la madrugada, tiempo de Ciudad de México.

Objetos no permitidos en el Estadio GNP

El festival ha establecido una lista de objetos permitidos y no permitidos para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre los artículos permitidos se encuentran: gel antibacterial en recipientes menores a 100 mililitros, bolsas de mano de máximo 30 x 30 centímetros, cangureras, lentes de sol, sombreros, tapones de oído, tampones o toallas sanitarias en empaque, medicamentos con receta y cámaras no profesionales menores a 12 centímetros.

Por otro lado, está prohibido el ingreso de sustancias ilegales, mascotas, rayos láser, gotas para los ojos, medicamentos de venta libre, vasos de vidrio, latas, hieleras, joyería con picos, pelotas, sombrillas grandes, sillas, cobijas, mochilas grandes, peluches, cámaras profesionales, aerosoles ni perfumes.

El recinto cuenta con diferentes formas de acceso. Una de las opciones más sencillas es llegar en transporte público desde la línea 9 del Metro, descender en la estación Ciudad Deportiva y caminar unos metros hasta la puerta 6 del Estadio GNP Seguros.

Para quienes acudan en automóvil, dentro del complejo existen estacionamientos en las puertas 7, 8, 9 y 15. También suele habilitarse el estacionamiento del Palacio de los Deportes, aunque el cupo es limitado.

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