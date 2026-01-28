Alcaraz busca coronarse en el Open de Australia y Movistar Plus+ ofrece todo el torneo al mejor precio

Carlos Alcaraz devuelve una pelota en un partido de las Nitto ATP Finals, en Turín, en 2025.

El tenista avanza seguro hasta las semifinales del único Gran Slam que se le resiste. Los usuarios disfrutarán del mejor partido de cada jornada, además de la final

El deporte mueve muchísimos sentimientos entre los espectadores —no solo en aquellos que van a los recintos deportivos sino en los que lo ven desde casa también—, y sigue siendo uno de los formatos televisivos con más cotas de popularidad cuando las plataformas de streaming lo sirven a sus suscriptores. Como sucede con Movistar Plus+ y el visionado del Open de Australia de tenis. Un torneo marcado por el buen trabajo de Carlos Alcaraz, presente en las semifinales tras la victoria ante un De Miñaur que solo pudo hacerle frente en un primer set igualado. Ahora, y por un módico precio (9,99 euros al mes y sin permanencia), Movistar Plus+ te ofrece el mejor partido de tenis a diario de este Gran Slam y la gran final que se celebrará el próximo 1 de febrero. Además de otros contenidos de múltiples deportes y las mejores películas y series.

El tenista español Carlos Alcaraz celebra un punto durante un partido en 2025. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Open de Australia, el Gran Slam que le falta al joven Carlos Alcaraz

El joven deportista es un hombre de récords en el amplio universo del tenis. En la actualidad, es el tenista más joven en la historia en ganar un Grand Slam en tres superficies diferentes. También ostenta el número uno de la clasificación ATP. Y aunque ya sabe lo que es conquistar cada uno de dichos títulos por duplicado tanto el US Open, como Wimbledon y Roland Garros, hay uno que se le resiste pese al paso inexorable del tiempo: el torneo australiano. ¿Lo conseguirá en este 2026?

“Tener este tipo de experiencias era el sueño de mi padre, así que estoy feliz”, comentaba ayer mismo Alcaraz, tras acabar el partido de cuartos de final . Para el tenista murciano, que acabó una relación profesional fructífera con su anterior entrenador a finales del año pasado, pasar a las semifinales es la señal de que ha arrancado el curso en la mejor forma posible. Una exigencia que irá a más, en especial, si sus dos máximos contrincantes, el italiano Janick Sinner y el infatigable Novac Djokovic, avanzan igualmente en el torneo oceánico.

Cartel promocional de Movistar Plus+ sobre los cuartos de final del torneo. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Carlos Alcaraz, un tenista que ya suma seis Grand Slam

Conquistados el US Open, Roland Garros y Wimbledon (hasta sumar media docena de Grand Slam) desde que comenzara a cosecharlos hace apenas cuatro años, Alcaraz es muy consciente de todo lo acumulado en las pistas desde que se estrenó en el circuito profesional, en 2020. Y es que no han pasado ni dos años desde que el tenista español se convirtiera en el jugador más joven en conseguir dos títulos seguidos de Wimbledon.

Por otro lado, es posible que sea el último baile de Djokovic en su torneo fetiche —lo ha ganado una decena de veces— , el ya tenista más laureado de todos los tiempos. La edad no perdona, y a pocos meses de enfilar los 39 años, podría llegar a disputar por quincuagésima cuarta vez unas semifinales de Gran Slam. Y en tal caso, si se mediría o no a Sinner, segundo en el ránking actual.

Vista cenital de una de las pistas del Abierto de Australia de tenis. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Movistar Plus+, la casa donde los amantes del deporte quieren estar

La plataforma de streaming española sigue ofreciendo en 2026 a sus usuarios la posibilidad de ver el mejor partido de la jornada de tenis en cualquiera de los cuatro Grand Slam de la temporada (además de la final correspondiente). Así como los Masters 1000 más importantes donde se incluyen Indian Wells, Madrid, Roma o Shanghái, por citar algunos de ellos.

Pero no solo el mejor tenis tiene cabida en su extensa programación. El fútbol, con la Champions y la Liga como bandera (además de los enfrentamientos más destacados de la Premier), así como lo mejor de la Euroliga y otros deportes populares como el Rugby, los torneos de pádel más relevantes, el ciclismo o el mundo del motor, entre otros.

Una raqueta descansa sobre una superficie de arena batida. CORTESÍA DE FREEPIK

Preguntas frecuentes sobre Movistar Plus+

¿Cuáles son los canales que ofrecen los partidos del Open de Australia de tenis?

Esta edición de Gran Slam se puede ver en el canal de Eurosport de Movistar Plus+.

¿Qué canales emiten la programación deportiva habitual en Movistar Plus+?

Son Vamos, Ellas Vamos, Eurosport 1 y Eurosport 2, además de Teledeporte.

¿Cuántas reproducciones simultáneas ofrece Movistar Plus+?

Un total de dos.

¿Cómo disfrutar de Movistar Plus+ una vez el usuario se da de alta?

Tras crear la cuenta, solo hay que descargar la aplicación de Movistar Plus+ y empezar a visionar los contenidos preferidos.

