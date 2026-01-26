El mejor fútbol se ve en Movistar Plus+: un Real Madrid revitalizado en Champions se enfrenta al Benfica en un duelo vibrante

Vive el partido entre el Benfica y el Real Madrid en Champions en Movistar Plus+.

Disfruta de uno de los partidos más interesantes en la última jornada de la fase inicial de este torneo, así como de otros contenidos deportivos del más alto nivel

Las noches de Champions son momentos especiales dentro del universo fútbol. Y, sobre todo, cuando los duelos europeos más esperados se dan cita ante el televisor. Algo que ocurrirá el próximo miércoles, 28 de enero, en Movistar Plus+, donde se enfrentan dos equipos de dilatada trayectoria, como son el Benfica y el Real Madrid. Formas de ver el fútbol distintas, jugadores de diferentes estilos y entrenadores con ganas de cerrar la última jornada de esta fase inicial de la actual Copa de Europa con una victoria incontestable. Un enfrentamiento deportivo que, por supuesto, se podrá seguir en Movistar Plus+, así como otros muchos contenidos del mismo formato y de otras categorías a un precio muy competitivo: por menos de 10 euros al mes y sin ningún tipo de permanencia.

Imagen promocional del partido de la jornada 8 de Champions entre Benfica y Real Madrid. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

El Real Madrid se juega en Lisboa las primeras plazas de la liguilla

El conjunto comandado por un recién incorporado en el banquillo, Álvaro Arbeloa, pretende pegar un golpe definitivo en la mesa y dejar atrás el inicio de 2026, donde a los blancos se le atravesaron dos títulos en solo tres días: la Supercopa de España jugada ante su eterno rival y los octavos de la Copa del Rey contra un humilde Albacete en tierras manchegas. Pese a que el Real Madrid siempre vibra con intensidad en territorio Champions, ya queda un poco lejano el último trofeo levantado ante la afición merengue junto a la diosa Cibeles.

El Benfica necesita ganar y esperar a lo que hagan sus rivales directos para quedarse entre los 24 primeros, y así disputar la próxima eliminatoria que decida qué equipos siguen vivos en la competición más importante del viejo Continente. Por su parte, los merengues deberán obtener la victoria para certificar su pase entre los ocho primeros. Si no, tendrán que esperar a que otros equipos, como el PSG, el Barcelona, el Chelsea o el Atlético (por citar algunos de ellos) no venzan en sus respectivos encuentros. Eso sí, el empate les vale para acceder a la siguiente fase.

Vista panorámica del campo de fútbol del Benfica, en la ciudad de Lisboa. CORTESÍA DE FREEPIK

Mourinho versus Arbeloa, el duelo de banquillos más esperado en Movistar Plus+

En ocasiones, el pasado regresa cuando uno menos lo espera. Así le ha ocurrido a Arbeloa en el banquillo del Real Madrid. La salida de Xabi Alonso le permite medirse ante el Benfica de José Mourinho, un viejo conocido del español. Coincidió con el controvertido entrenador portugués durante varias temporadas. Ahora, los dos vivirán un partido de alta tensión. Mourinho ya ha criticado veladamente a Arbeloa al señalar “que hay gente no ha hecho nada entrenando a grandes equipos”. ¿Le hará el salmantino cambiar de opinión rápido?

De los partidos más épicos que se recuerdan en los últimos tiempos, precisamente, fue el que enfrentó al Benfica en su campo contra el Barcelona de Hansi Flick hace justo un año. Se contabilizaron nueve goles y una remontada para el recuerdo de los azulgrana. ¿Volverá a vivirse algo similar en Lisboa el próximo 28 de enero? Grandes jugadores como Vinicius , Mbappé, Bellingham, Pavlidis, Barrenechea u Otamendi determinarán el resultado final.

Imagen promocional del partido de la jornada 8 de Champions entre Benfica y Real Madrid. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

