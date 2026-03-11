El impulso de final de año elevó la compra de viviendas a 750.000 en 2025, el máximo nivel desde 2007

El tramo final de 2025 fue histórico. Se repiten los adjetivos serie tras serie, pero la contabilidad en materia de vivienda vive en estado de gracia. En el cuarto trimestre del año pasado se formalizaron 200.441 transacciones inmobiliarias de viviendas, la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2007, antes del estallido de la burbuja, según datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Vivienda. Desde entonces, en ningún otro periodo de cualquier año se había superado la barrera de las 200.000 compras, lo que evidencia que la inercia que venía arrastrándose en 2025 ha derivado en un nuevo récord para un mercado que, pese a la escasez de oferta, sigue empujando. En total, sumando los cuatro trimestres, en 2025 se vendieron 752.098 viviendas, un 5% más que el año anterior.

Las tablas estadísticas dadas a conocer por el departamento que dirige Isabel Rodríguez se nutren las compraventas de viviendas declaradas frente a un notario mediante escritura pública. Es decir, se basan en la firma ante notario, antes de que la operación llegue al Registro de la Propiedad. Algo que las diferencia de la contabilidad que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ahí que existan pequeñas variaciones en los resultados. El dato conocido este miércoles es algo superior al que hizo público el INE, que cifró el total de operaciones en 714.237.

Así, el nímero total de transacciones llevadas a cabo en 2025 son las terceras más elevadas de una serie histórica que se remonta hasta 2004, solo por detrás de las 955.186 compraventas que se registraron en 2006, y las 836.871 del siguiente año. Este último resultado ―siguiendo la serie particular del Ministerio― también evidencia que en los últimos cinco años la velocidad de crucero sobre la que se mueve el mercado inmobiliado es la más elevada en décadas. Solo así se entiende que en tres de los últimos cinco ejercicios el número de operaciones haya superado las 700.000 (2002, 2024 y 2025), unas cifras que casi duplican a las que se dieron hace una década.