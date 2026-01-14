Ir al contenido
_
_
_
_
Escaparate: compras y ofertasEstilo de vida
* Nuestros periodistas recomiendan de forma rigurosa e independiente productos y servicios que puedes adquirir en Internet. Cada vez que compras a través de algunos enlaces añadidos al texto, EL PAÍS recibe una comisión. Lee aquí nuestra política comercial.
ESTILO DE VIDA

‘El Turco’, la historia épica del insigne Can Yaman llega a Movistar Plus+ con seis trepidantes capítulos

El famoso actor, nacido en Estambul, da vida al soldado Balagan Aga en un guion basado en hechos reales y lleno de tintes heroicos. Se estrena el jueves 15 de enero

Artículo de EL PAÍS Escaparate que describe el estreno en Movistar Plus+ de la serie histórica 'El Turco'.
Daniel Muela
Daniel Muela
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Hay renaceres que solo ocurren cuando se viaja a otro destino, sobre todo, tras una experiencia vital traumática, como sucede en un conflicto armado, una batalla o una guerra. Este hilo argumental es el que traspasa de lleno a la nueva serie que aterriza en Movistar Plus+ el próximo 15 de enero, jueves, denominada El Turco. Se trata de una historia de tintes épicos, donde la redención, la justicia y el amor imposible se entrelazan en un guion inspirado en hechos reales; en concreto, en la sangrienta novela Turco de Moena, la cual sigue viva en una celebración popular italiana que cumple más de tres siglos. Su protagonista en la pequeña pantalla es, como no podía ser de otra manera, la interpretada por el actor turco Can Yaman, una estrella mediática a nivel internacional desde hace ya años.

series historicas movistar plus el turco
Disfruta de 'El Turco' solo en Movistar Plus+

‘El Turco’ en Movistar Plus+, la primera serie turca grabada en inglés

Movistar Plus+ aprovecha la cuesta de enero para seguir ampliando su nutrido catálogo de series excepcionales que este 2026 todos sus suscriptores, y aquellos nuevos que deseen suscribirse a la plataforma española por solo 9,99 euros al mes, no pueden perderse. La de El Turco, no siendo la única estrenada en el primer mes del año, sí promete dejar pegados al sofá a todos sus seguidores. Sus seis capítulos vibrantes —una superproducción turca de escala europea— ya ha sido vendida en más de 30 países.

Y es que el carisma de su protagonista, nacido en Estambul y que dejó la carrera de Derecho para triunfar en las telenovelas, consigue llevar la historia del soldado turco Balaban Aga, herido de gravedad durante el segundo asedio en la ciudad de Viena de 1683, hasta los corazones de cada uno de los espectadores en Movistar Plus+.

series historicas movistar plus el turco
Disfruta de 'El Turco' solo en Movistar Plus+

Balagan Aga, el personaje central que Can Yaman da vida en la serie

La conexión con el público de esta miniserie histórica tiene lugar por la combinación de ingredientes que cualquier narración querría tener. El personaje principal, Balagan Aga, es traicionado por quien él percibe como su hermano, siendo condenado a muerte. Pero un golpe de fortuna le hace escapar de su destino fatal y sana sus heridas gracias a una joven proveniente de la aldea de Moena, un idílico lugar en los Alpes. Tras recuperarse, Balaban se gana el apodo de El Turco, y se acaba convirtiendo en protector de dicho pueblo.

De esta forma, el amor, la identidad y la libertad juegan un papel fundamental, una vez que “el protagonista ya lo ha perdido todo”, en palabras del propio Can Yaman. Su experiencia dilatada en el medio audiovisual, con ejemplos como Sandokan, El laberinto de las mariposas o Dolunay: luna llena, por citar tres ejemplos, transforman a este actor, de tan solo 36 años, en el mejor estandarte con el que conquistar cada minuto de metraje.

series historicas movistar plus el turco
Disfruta de 'El Turco' solo en Movistar Plus+

Otras series históricas de Movistar Plus+ a las que engancharse

Aunque, como hemos mencionado, el gran catálogo de Movistar Plus+ en cuestión de series nacionales e internacionales es (casi) infinito, existen algunos títulos de tinte histórico que siguen sobresaliendo. En EL PAÍS Escaparate nos gustaría mencionar dos de ellas, tanto la mítica Outlander (su octava y última temporada se va a estrenar durante el año en curso) y la recién estrenada Nibelungos: la guerra de los reinos, inspirada en la saga de El Señor de los Anillos.

Aunque para los amantes de esta temática con entregas por capítulos tampoco se puede obviar otros títulos que se encuentran en la popular plataforma de streaming, como Miss Austen, María Antonieta, Wolf Halll, Hispania, la leyenda, El largo camino a casa o Anatomía de un instante, entre otras producciones televisivas.

series historicas movistar plus el turco
Las mejores series históricas en Movistar Plus+

Preguntas frecuentes sobre Movistar Plus+

¿Solo hay series históricas en el catálogo de Movistar Plus+?

En absoluto. Se pueden encontrar de numerosas temáticas: policíacas, de ciencia ficción, románticas, de comedia, terror, suspense, relacionadas con el crimen, de superhéroes, fantasía... y muchas más.

¿Qué contenidos se pueden visionar con la suscripción a Movistar Plus+?

Cualquier suscriptor de esta plataforma de streaming puede ver cine, documentales, programas, deporte y más de 80 canales por un único precio de 9,99 euros mensuales.

¿Existe alguna promoción específica que rebaje el precio de dicha suscripción?

Así es. Los usuarios jóvenes que tengan activo el bono cultural joven podrán disfrutar de una promoción anual por tan solo 39 euros.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

Prueba Gratis Amazon Prime

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Daniel Muela
Daniel Muela
Daniel Muela - twitter
Redactor en Escaparate. También selecciona para Descuentos EL PAÍS cupones exclusivos en la categoría de Tecnología. Antes trabajó en otros medios de comunicación. Ha desarrollado su trayectoria en secciones de EL PAÍS como Local o Última Hora. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense y cursó el Máster de Periodismo UAM-EL PAÍS.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Proyecto portátil encendido.

Elegimos los mejores proyectores portátiles para ver películas

Alejandro Mendoza
Una mujer en su casa con un móvil.

He probado los mejores móviles de gama media del momento por menos de 500 euros

Regina de Miguel

Archivado En

_

Últimas noticias

Los mejores descuentos

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Mochila de tamaño cabina con bolsillo antirrobo y puerto de carga. COMPRA POR 24,99
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_