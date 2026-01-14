‘El Turco’, la historia épica del insigne Can Yaman llega a Movistar Plus+ con seis trepidantes capítulos

El famoso actor, nacido en Estambul, da vida al soldado Balagan Aga en un guion basado en hechos reales y lleno de tintes heroicos. Se estrena el jueves 15 de enero

Hay renaceres que solo ocurren cuando se viaja a otro destino, sobre todo, tras una experiencia vital traumática, como sucede en un conflicto armado, una batalla o una guerra. Este hilo argumental es el que traspasa de lleno a la nueva serie que aterriza en Movistar Plus+ el próximo 15 de enero, jueves, denominada El Turco. Se trata de una historia de tintes épicos, donde la redención, la justicia y el amor imposible se entrelazan en un guion inspirado en hechos reales; en concreto, en la sangrienta novela Turco de Moena, la cual sigue viva en una celebración popular italiana que cumple más de tres siglos. Su protagonista en la pequeña pantalla es, como no podía ser de otra manera, la interpretada por el actor turco Can Yaman , una estrella mediática a nivel internacional desde hace ya años.

Imagen promocional de la serie histórica 'El Turco', de estreno en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

‘El Turco’ en Movistar Plus+, la primera serie turca grabada en inglés

Movistar Plus+ aprovecha la cuesta de enero para seguir ampliando su nutrido catálogo de series excepcionales que este 2026 todos sus suscriptores, y aquellos nuevos que deseen suscribirse a la plataforma española por solo 9,99 euros al mes, no pueden perderse. La de El Turco, no siendo la única estrenada en el primer mes del año, sí promete dejar pegados al sofá a todos sus seguidores. Sus seis capítulos vibrantes —una superproducción turca de escala europea— ya ha sido vendida en más de 30 países.

Y es que el carisma de su protagonista, nacido en Estambul y que dejó la carrera de Derecho para triunfar en las telenovelas, consigue llevar la historia del soldado turco Balaban Aga, herido de gravedad durante el segundo asedio en la ciudad de Viena de 1683, hasta los corazones de cada uno de los espectadores en Movistar Plus+.

Can Yaman, actor protagonista en la serie exclusiva de Movistar Plus de 'El Turco'. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Balagan Aga, el personaje central que Can Yaman da vida en la serie

La conexión con el público de esta miniserie histórica tiene lugar por la combinación de ingredientes que cualquier narración querría tener. El personaje principal, Balagan Aga, es traicionado por quien él percibe como su hermano, siendo condenado a muerte. Pero un golpe de fortuna le hace escapar de su destino fatal y sana sus heridas gracias a una joven proveniente de la aldea de Moena, un idílico lugar en los Alpes. Tras recuperarse, Balaban se gana el apodo de El Turco, y se acaba convirtiendo en protector de dicho pueblo.

De esta forma, el amor, la identidad y la libertad juegan un papel fundamental, una vez que “el protagonista ya lo ha perdido todo”, en palabras del propio Can Yaman. Su experiencia dilatada en el medio audiovisual, con ejemplos como Sandokan, El laberinto de las mariposas o Dolunay: luna llena, por citar tres ejemplos, transforman a este actor, de tan solo 36 años, en el mejor estandarte con el que conquistar cada minuto de metraje.

La serie 'El Turco', de Movistar Plus+, está inspirada en una novela histórica. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

Otras series históricas de Movistar Plus+ a las que engancharse

Aunque, como hemos mencionado, el gran catálogo de Movistar Plus+ en cuestión de series nacionales e internacionales es (casi) infinito, existen algunos títulos de tinte histórico que siguen sobresaliendo. En EL PAÍS Escaparate nos gustaría mencionar dos de ellas, tanto la mítica Outlander (su octava y última temporada se va a estrenar durante el año en curso) y la recién estrenada Nibelungos: la guerra de los reinos, inspirada en la saga de El Señor de los Anillos.

Aunque para los amantes de esta temática con entregas por capítulos tampoco se puede obviar otros títulos que se encuentran en la popular plataforma de streaming, como Miss Austen, María Antonieta, Wolf Halll, Hispania, la leyenda, El largo camino a casa o Anatomía de un instante, entre otras producciones televisivas.

Imagen promocional de la serie 'Outlander', en exclusiva en Movistar Plus+. CORTESÍA DE MOVISTAR PLUS+

