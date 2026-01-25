Cadenas de nieve textiles: la alternativa fácil de poner y en varias tallas para viajar seguro en invierno

Cuando se conduce en condiciones de nieve, las medidas de precaución deben extremarse.

Son más cómodas de usar, no dañan los neumáticos y ocupan menos espacio. Te recomendamos un modelo que está homologado en la Unión Europea

Con la llegada del invierno, las precauciones a la hora de conducir deben extremarse, especialmente si tienes que viajar por calzadas cubiertas de hielo. Existen ciertas zonas donde se pueden apreciar señalizaciones que obligan a llevar algunas herramientas de seguridad, como las cadenas de nieve, acarreando una multa hasta de 200 euros por no cumplir con la norma.

A pesar de ello, no se puede negar que poner este accesorio en los neumáticos suele ser una tarea compleja y tediosa. Por tal motivo, nacen alternativas como las llamadas fundas de nieve, que son más cómodas de usar y ofrecen diferentes beneficios frente a las tradicionales.

Hoy queremos contarte cuáles son las ventajas más importantes de las cadenas de nieve textiles, además de que elegimos el modelo que está arrasando en Amazon y que puede ser tuyo por menos de 40 euros.

Estas cadenas de nieve textiles superan las 3.000 valoraciones en Amazon. © Amazon

5 beneficios de las cadenas de nieve textiles frente a las tradicionales

Si crees que la única razón por la que compensa comprar esta especie de fundas es porque son más sencillas de montar, estás equivocado. Te contamos todos sus beneficios en comparación con las de metal.

Más fáciles de usar: generalmente proporcionan una conducción más suave y silenciosa que las estructuras metálicas. Esto se debe a que son más ligeras y flexibles. Minimizan el riesgo de daños en los neumáticos: están confeccionadas con tejidos suaves, que no arañan las ruedas. Esto sí puede ser un problema con las cadenas de nieve de siempre, ya que pueden rayar las superficies, especialmente si no se colocan correctamente. Mayor compatibilidad con sistemas electrónicos modernos: esto es gracias a que ofrecen una presión más uniforme que las de metal. Por tal motivo, los sensores de presión detectan menos anomalías falsas que las causadas por los accesorios tradicionales. Ocupan menos espacio: al ser de tela, se pueden plegar completamente y almacenar en casi cualquier sitio del maletero del coche. Esta labor resulta menos práctica con las estructuras metálicas. Precio competitivo: en muchos casos suelen costar menos que las tradicionales, aunque todo va a depender del modelo.

Estas fundas de nieve para los neumáticos están homologadas. © Amazon

Las cadenas de nieve textiles que arrasan en Amazon

Lo primero que queremos destacar es que están homologadas, así que se pueden usar sin problemas en España (norma EN 16662-1), además de en la mayoría de países europeos. Vienen dos unidades por paquete, ofrecen máxima tracción e incluyen unos guantes y una práctica bolsa de transporte.

Para instalarlas solo se deben de seguir tres sencillos pasos.

Fija la funda en la parte superior del neumático. Mueve un poco el coche para que la rueda gire. Cubre la parte final del neumático con la tela.

Otra de sus características especiales es que están disponibles en diferentes tallas: desde la S hasta la XXL. Esto quiere decir que son compatibles con cualquier tamaño de rueda. Por otro lado, tienen dos años de garantía, así que se convierten en una de las mejores alternativas para dejar de lado las cadenas de nieve de metal. Una opción que te ayudará a evitar los ruidos molestos y las instalaciones complicadas.

Las cadenas de nieve textiles se pueden compra en diferentes tallas y colores. © Amazon

Preguntas frecuentes sobre estas cadenas de nieve textiles

¿Cuándo se deben usar?

Cuando se va a conducir en calzadas cubiertas de hielo. Existen algunas zonas, además, donde es obligatorio hacerlo. Es importante resaltar que no se recomienda su uso en condiciones extremas de nieve.

¿Están homologadas?

Sí. Se pueden usar con tranquilidad en toda la Unión Europea, ya que cumplen la normativa EN 16662-1.

¿A qué velocidad se puede conducir cuando se ponen en los neumáticos?

El fabricante recomienda no superar los 30 km/h. Recuerda que se debe bajar la velocidad cuando se conduce en estas condiciones para reducir el riesgo de cualquier tipo de accidente.

[Recuerda que si eres usuario de Amazon Prime, todas las compras tienen gastos de envío gratuitos. Amazon ofrece un período de prueba gratuito y sin compromiso durante 30 días.]

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 25 de enero de 2026.

Puedes seguir a EL PAÍS ESCAPARATE en Instagram, o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.