Novedad en Amazon: el limpiador de vapor portátil con el que poner a punto tu hogar

Hoy, en EL PAÍS Escaparate, hablamos de una máquina de limpieza multiusos que te hará la vida más fácil. Se trata de un limpiador de vapor portátil, también conocido como vaporeta de mano, que incluye hasta nueve accesorios diferentes para que puedas limpiar a fondo cualquier espacio.

“Estamos muy sorprendidos con la capacidad de limpieza de este producto. Desde el primer uso hemos comprobado lo rápido que calienta y lo efectivo que es. El depósito es suficiente para que no resulte demasiado pesado y tarda un rato en gastarse el agua. Debes utilizar el accesorio adecuado para la superficie que quieres limpiar y así obtendrás mejores resultados. Lo hemos utilizado en cocina, baño y sofás”, indica, satisfecho, un usuario que ya lo ha probado.

Limpiador de vapor Fippesax. Cortesía de Amazon

Se calienta rápidamente en solo 15 segundos

Este limpiador de vapor de 1200 vatios se calienta en tan solo 15 segundos y proporciona un vapor potente (110ºC), por lo que es idónea para eliminar suciedad de todo tipo, manchas y grasa. Por otro lado, su tanque de 400 ml produce vapor continuamente durante 14 minutos para que puedas limpiar sin interrupciones, ya que no tendrás que parar para rellenar el agua.

Su uso es muy sencillo. En primer lugar, debes enchufarlo a la corriente y presionar el interruptor para que la pantalla se encienda. A continuación, como ya se ha mencionado, solo necesitas esperar 15 segundos para que empiece a irradiar vapor.

Botón de seguridad bloqueable

Además, tiene un botón de seguridad especial que te permite liberar el pulgar para que no tengas que estar apretando el interruptor todo el rato. Si deslizas el bloque naranja, ya solo tendrás que sostenerla mientras la utilizas. De esta forma, garantiza una experiencia de limpieza cómoda, evitando que te canses o te duela el dedo de tanto apretar.

Cuenta con un botón de seguridad especial. Cortesía de Amazon

Múltiples accesorios: limpiador nueve en uno

Este limpiador de vapor de alta presión viene con un conjunto completo de accesorios. Concretamente, incluye diez piezas distintas para que puedas limpiar cualquier rincón, incluso los de difícil acceso. Así lo confirma un comprador: “Un gran descubrimiento el mundo de las vaporetas. Estaba cansado de limpiar y seguir viendo sucio después de 2 días, con esto estoy limpiando a fondo juntas y esquinas. No solo parece que está limpio, sino que lo está. Los accesorios son bastante útiles para cristales y superficies con porosidad, buena compra”.

Entre los accesorios multifunción, se encuentran: una boquilla curva, una boquilla extendida, accesorios para limpieza de tejidos y limpieza de cristales, cepillos redondos y cepillos para planchar.

Limpiador nueve en uno. Cortesía de Amazon

Limpiador de vapor libre de químicos

Además, es 100% libre de químicos y no deja humos o residuos nocivos. Solo tienes que agregarle agua, por lo que limpia exclusivamente con vapor, así que es una opción segura y respetuosa con el medio ambiente. Por tal razón, es adecuado para hogares con niños, mascotas o personas con intolerancia química.

Adecuado para hogares con mascotas y niños pequeños. Cortesía de Amazon

Preguntas frecuentes sobre este limpiador de vapor portátil

¿Para qué sirve un limpiador de vapor?

Un limpiador de vapor sirve para limpiar una amplia variedad de superficies y objetos de forma ecológica. Aprovecha la alta temperatura del chorro de vapor para eliminar la suciedad, gérmenes y bacterias sin tener que utilizar productos químicos.

¿Se puede usar en diferentes superficies?

Sí, ya que se trata de un dispositivo de limpieza versátil y completamente equipado. Se puede utilizar para limpiar suelos, azulejos, tejidos, sofás, ventanas, coches, muebles, fregaderos, paredes, cocinas o baños.

¿Necesita estar conectado a la corriente?

Sí, para funcionar necesita estar enchufado.

¿Si me quedo sin agua durante su uso debo desenchufarlo para rellenar el tanque?

No, no es necesario desenchufarlo para rellenarlo. Solo tienes que desenroscar la tapa de seguridad y usar la taza embudo para agregar agua.

